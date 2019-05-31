Захват заложников в Цюрихе: трое человек убиты

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Трое человек погибли в результате захвата заложников в квартире на юго-западе Цюриха, сообщила швейцарская полиция.

Вооруженный мужчина, имя которого не называется, захватил двух женщин около пяти утра в пятницу.

Полиция приехала по вызову соседа, который слышал женские крики и мольбы о помощи. В течение трех часов полицейские вели переговоры с захватчиком через окно. Он заявил, что удерживает двоих заложниц и угрожал убить их, если полиция не уедет.

Команда переговорщиков продолжала контакты с вооруженным мужчиной, и в итоге около 8:00 он согласился сдаться в течение 10 минут. Однако тут же в квартире началась стрельба. Полиция ворвалась в помещение и обнаружила там 60-летнего мужчину и двух женщин, 34 и 38 лет, в критическом состоянии. Все трое скончались от ран на месте. В квартире найден и пистолет.

Пока неясно, был ли найденный в квартире мужчина захватчиком, и был ли он родственником двоих других жертв, сообщила агентству SDA пресс-секретарь полиции Юдит Хёдль.