Отравление Скрипалей: родители полицейского из Солсбери против фильма Би-би-си

Media playback is unsupported on your device Сержант Ник Бейли на Би-би-си: они сказали, что у меня в крови "Новичок"

Родители полицейского Ника Бейли, пострадавшего в ходе попытки отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию веществом "Новичок" в британском городе Солсбери, раскритиковали планы Би-би-си снять фильм об инциденте.

Ранее Би-би-си сообщила о намерении снять двухсерийный художественный фильм об отравлении, который расскажет о том, как обычные жители города отреагировали на чрезвычайное происшествие рядом с ними.

Родители Бейли Стив и Сью заявили, что они все еще пытаются примириться с тем, что произошло, и подобное напоминание им не нужно.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в своем доме в марте 2018 года. Они были госпитализированы в бессознательном состоянии. Позже они пришли в сознание и были выписаны из больницы. Их точное местонахождение неизвестно.

Ник Бейли в доме Скрипалей также подвергся воздействию "Новичка", который был распылен на дверную ручку. Ему также потребовалась госпитализация.

В письме изданию Salisbury Journal родители Ника Бейли, проживающие в графстве Гэмпшир, написали, что их разочаровало желание Би-би-си снять постановку того события.

"Жители Солсбери заслужили отдых от этого, и слова продюсеров Би-би-си с обещанием сделать основной упор на невероятном героизме обычных людей является всего лишь отговоркой, призванной поднять шумиху вокруг эпизода из наших жизней и жизней других людей в Солсбери, который по-прежнему очень свеж в памяти", - написала чета.

Правообладатель иллюстрации Reuters/BBC Image caption Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юля подверглись нападению отравляющим веществом в своем доме в марте 2018 года

В результате отравления "Новичком" умерла Дон Стерджесс. Британское правительство возложило вину за нападение на российские власти.

По версии британской полиции, исполнители отравления выбросили флакон с отравляющим веществом "Новичок" в урну. Он попал в руки ничего не подозревающей Стерджесс, которая сочла его парфюмерным изделием и нанесла токсичную жидкость себе на руку.

Скрипаль был осужден в России в 2006 году за госизмену, а в 2010 году помилован наряду с тремя другими россиянами. Позже их обменяли на задержанных в США российских агентов. С того времени Скрипаль проживал в Великобритании, а его дочь Юлия осталась в России и периодически приезжала к отцу.

Ее партнер Чарли Роули также был госпитализирован с признаками отравления. К настоящему времени его выписали из больницы.