Госслужащий в США расстрелял 11 человек

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption От здания муниципального комплекса увозят раненых

В городе Вирджиния-Бич на восточном побережье США госслужащий устроил стрельбу в муниципальном комплексе. По последним данным, его жертвами стали 11 человек. Сам стрелок также погиб.

Первые сообщения о стрельбе в Вирджиния-Бич (355 км от Вашингтона, штат Вирджиния) полиция города получила около 16 часов по местному времени (23 часа по московскому). Стрелок открыл огонь в муниципальном комплексе недалеко от мэрии и здания суда. В комплексе расположены офисы коммунальных служб города.

О том, что стрельбу в муниципальном здании устроил недовольный сотрудник коммунальных служб города с многолетним стажем, рассказал шеф полиции города Джим Сервера. В полиции считают, что стрелок действовал один. Сервера сообщил, что около 16 часов стрелок зашел в здание муниципального комплекса и "немедленно начал без разбора стрелять". Из его заявления неясно, был ли стрелок убит в перестрелке с полицией или покончил с собой.

"У нас много жертв, много [ранений] со смертельным исходом. У нас одиннадцать погибших. Еще шесть человек в больнице, у меня нет информации об их состоянии", - заявил на пресс-конференции Сервера. По его словам, один из пострадавших - офицер полиции, но его спас бронежилет. На месте происшествия работают сотрудники ФБР. Сервера добавил, что у него "нет слов", чтобы описать этот инцидент. "Никакому шефу полиции, нигде в стране не хочется стоять и сообщать такую информацию", - сказал он.

Одна из свидетельниц стрельбы по имени Меган Бэнтон рассказала телеканалу Channel 13, что она с еще 20 коллегами забаррикадировалась в одном из помещений, использовав столы. Она утверждала, что слышала выстрелы и крики полицейских "ложитесь". "Мы старались сидеть как можно тише", - сказала она.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Муниципальный центр в Вирджинии, где произошла стрельба в пятницу

"Самый ужасный день в истории Вирджинии-Бич. Пострадавшие - это наши друзья, наши сотрудники, соседи и коллеги", - сказал мэр города Бобби Дайер.

"Это трагический день для Вирджинии-Бич и всего нашего штата", - заявил губернатор Вирджинии Ральф Нортэм. Он добавил, что едет в город, где произошла стрельба.

Вирджиния-Бич - город на берегу Атлантического океана в устье Чесапикского залива. Там живет около 450 тысяч человек. Президенту США Дональду Трампу сообщили о стрельбе. По данным сайта Gun Violence Archive, который отслеживает случаи шутингов в США, расстрел в Вирджиния-Бич - это 150-й случай стрельбы в стране только 2019 год.