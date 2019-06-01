Бывший полузащитник "Арсенала" Рейес погиб в автокатастрофе в Испании

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Бывший нападающий "Арсенала" Хосе Антонио Рейес погиб в автомобильной катастрофе.

О гибели 35-летнего футболиста сообщил испанский клуб "Севилья".

Как сообщает агентство Франс пресс со ссылкой на испанские оперативные службы и власти родного города футболиста Утреры, Рейес погиб в столкновении автомобилей на шоссе из Севильи в Утреру. Вместе с ним погиб один из членов его семьи и еще один человек пострадал.

"Ничего худшего мы не могли бы вам сообщить", - написал "Твиттер"-аккаунт клуба, добавив, что Рейес был одним из самых ценных взращенных в Испании игроков за всю историю клуба.

"Арсенал" также отдал должное своему бывшему футболисту, заявив, что члены клуба "поражены этой печальной новостью".

Легенда канониров Тьерри Анри, игравший вместе с Рейесом в 2004-2007 годы, назвал его "замечательным футболистом, превосходным товарищем и исключительным человеком".

"Я желаю его семье и друзьям набраться сил и духа, чтобы пережить это тяжелое время. #ушелслишкомрано",- написал он у себя на "Твиттере".

Рейес примкнул к канонирам в январе 2004 года в результате сделки в 17 миллионов фунтов и провел с ними эпохальный сезон 2003-04, когда "Арсенал" выиграл кубок Премьер-лиги.

Позднее, в сезоне 2006-07, он находился в аренде у "Реал Мадрид", который стал победителем испанской премьер-лиги.

В 2007 году Рейес ушел из "Арсенала", после чего выступал за клубы "Атлетико" и "Севилья", выигрывавшие европейский кубок при его активном участии - "Атлетико" дважды, а "Севилья" три раза.

В январе 2019 года сообщалось, что он подписал контракт с клубом "Экстремадура".