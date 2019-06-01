Хочешь американскую визу - покажи соцсети. В США ужесточили миграционные правила

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Большинству подающих заявку на американскую визу придется показать визовым офицерам свои социальные сети. Новые правила принял Госдепартамент США, изменивший бланки заявлений на иммиграционные и неиммиграционные визы.

Теперь ведомство будет запрашивать информацию об аккаунтах соискателя в соцсетях.

По информации издания Hill, новые правила вступили в силу 31 мая. "Сбор дополнительной информации от заявителей усовершенствует процесс их проверки и подтверждения их личности", - цитирует РИА Новости представителя Госдепартамента.

"Мы постоянно работаем над механизмами улучшения наших процедур проверки, чтобы защитить граждан США, - говорится в сообщении ведомства. - Одновременно мы поддерживаем законные поездки в Соединенные Штаты".

Кого коснутся новые правила?

Нововведение коснется большинства категорий виз - туристических, студенческих, рабочих. Исключения Госдепартамент сделал для дипломатических виз и официальных делегаций - заявителям из этих категорий сообщать о своих страницах в соцсетях не придется.

Новые правила затронут примерно 14,7 млн человек в год.

Что меняется?

В нормативных актах Госдепартамента говорится, что заявителям придется указать данные о своих социальных сетях, адреса электронной почты, а также номера телефонов за последние пять лет.

До вчерашнего дня при подаче на визу требовалось указывать только номер телефона и адрес электронной почты. В то же время, ранее эти данные позволяли любому пользователю найти аккаунты человека в некоторых соцсетях, если они там есть - например, в "Фейсбуке" и "ВКонтакте". В случае с американской соцсетью нужно было лишь вбить в поисковую строку номер телефона или имейл, и сеть выдавала связанные с ними аккаунты. Во "ВКонтакте" процедура была сложнее - требовалось воспользоваться функцией восстановления пароля. На сегодняшний день администрации обеих соцсетей изменили настройки приватности и такие возможности убрали.

Ранее передавать американским властям данные о своих социальных сетях требовалось только заявителям, которых проверяли дополнительно. Это касалось тех, кто побывал в регионах, контролируемых террористическими группами.

А если вы не в соцсетях?

Hill со ссылкой на представителя Госдепа пишет, что в заявлении есть возможность указать, что заявитель не пользуется соцсетями, но если это окажется неправдой, его ждут "серьезные последствия". В Госдепартаменте новые меры объяснили необходимостью "выявлять террористов, угрозы общественной безопасности и других опасных лиц", чтобы не пускать их в страну.

В 2015 году администрацию тогдашнего президента США Барака Обамы раскритиковали за слишком мягкие проверки соискателей американских виз - выяснилось, что уроженка Пакистана Ташфин Малик, соучастница массового убийства в 2015 году в Сан-Бернардино в штате Калифорния, жертвами которого стали 14 человек, публиковала в своих соцсетях посты в поддержку террористов. Выдавая ей визу, американские власти внимания на это не обратили.

Что говорят правозащитники?

В Американском союзе защиты гражданских свобод уже заявили, что "нет никаких доказательств того, что такой мониторинг в социальных сетях является эффективным или справедливым", и отметили, что это заставит людей самостоятельно подвергать себя цензуре в интернете.

Ужесточение требований для получения визы укладывается в общую канву миграционной политики Белого дома. Президент США Дональд Трамп известен как борец с нелегальной миграцией. 30 мая он пообещал повышать пошлины на ввоз товаров из Мексики до тех пор, пока власти этой страны не решат проблему нелегальных мигрантов. До этого 15 февраля он ввел в США режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией на южной границе страны, чтобы получить в обход решения конгресса средства на строительство стены на американо-мексиканской границе.