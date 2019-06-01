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Футбольный клуб "Ливерпуль" одержал победу над командой "Тоттенхэм Хотспур" в финале Лиги чемпионов со счетом 2:0. Матч проходил в Мадриде. "Ливерпулю" не было равных в европейском кубковом футболе в шестой раз.

Первый гол в самом начала матча с пенальти забил Мохамед Салах, а упрочил преимущество на 87-й минуте Дивок Ориги, получив пас от Жоэля Матипа.

Вряд ли данный матч можно назвать историческим по зрелищности и накалу, особенно если вспомнить игру обеих команд в ответных матчах полуфинала. Но "Ливерпулю" удалось заполучить заветный кубок, который в прошлом году был так близок.

Это первый европейский кубок тренера Юргена Клоппа во главе "Ливерпуля". Именно с ним связывают нынешние успехи команды.

Перед финальным матчем "Ливерпуль" сенсационно победил "Барселону" в ответном матче со счетом 4:0. После победы "Барселоны" в первом матче полуфинала со счетом 3:0 большинство футбольных обозревателей и болельщиков склонялись к тому, что место в финале каталонцам практически обеспечено. Однако "Ливерпуль" при мощной поддержке болельщиков показал выдающийся футбол на своем домашнем стадионе "Энфилд" и сделал, казалось бы, невозможное - забил четыре безответных гола в ворота каталонцев.