Неймар отвергает обвинения в изнасиловании: "я стал жертвой вымогательства"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption B настоящий момент Неймар вместе с национальной сборной готовится к чемпионату континента Copa America (Кубок Америки)

Звезду мирового футбола Неймара обвинили в изнасиловании женщины в парижском отеле. По данным полиции, футболист якобы сам назначил ей встречу.

Неймар обвинения отвергает и говорит, что стал жертвой вымогательства.

Бразильский форвард с 2017 года играет за клуб "Пари Сен-Жермен" и в основном базируется во Франции. Сейчас же футболист находится в Бразилии, где вместе с национальной сборной готовится к чемпионату континента Copa America (Кубок Америки).

В чем обвиняют Неймара?

Согласно документам полиции Сан-Паулу, девушка-бразильянка, имя которой не раскрывается, познакомилась с Неймаром в "Инстаграме".

Через некоторое время он якобы предложил встретиться в Париже, оплатил ей билет во Францию и забронировал номер в отеле Sofitel Paris Arc Du Triomphe.

По словам предполагаемой жертвы, 15 мая он приехал в отель, но был пьян. Они поговорили, начали обниматься, после чего, как записано в протоколе, "Неймар стал вести себя агрессивно и путем насилия совершил половой акт против желания жертвы".

Через два дня женщина вернулась в Бразилию, не заявив о произошедшем французской полиции, "потому что находилась в эмоциональном смятении и боялась фиксировать факты в другой стране", следует из материалов дела.

Что говорит сторона Неймара?

Футболист и его представители не сразу отреагировали на обвинения.

Но в субботу в интервью бразильскому каналу Band TV отец футболиста заявил, что вся эта ситуация - очевидная ловушка.

"Если не будет однозначного общественного мнения, если мы не сможем быстро показать, как оно было на самом деле, эта история превратится в снежный ком. Мы готовы, если понадобится, предъявить переписку Неймара с этой девушкой в WhatsApp", - сказал Неймар-старший.

Сам футболист считает, что девушка намерена вымогать у него деньги, и все обвинения в свой адрес отвергает.

Подготовка к Кубку Америки

Несколько дней назад главный тренер сборной Бразилии Тите лишил 27-летнего Неймара капитанской повязки в рамках дисциплинарной меры за драку с фанатом.

В конце апреля федерация французского футбола отстранила Неймара от участия в трех матчах, после того как он ударил болельщика после поражения "Пари Сен-Жермен" в финале Кубка Франции.

Тогда столичный клуб в серии пенальти уступил "Ренну".

Сейчас бразильский форвард готовится к Кубку Америки, который пройдет в Бразилии 14 июня-7 июля.

Хозяевам турнира предстоит сыграть со сборными Боливии, Венесуэлы и Перу в группе А.

Во вторник Неймар повредил колено и был вынужден прекратить тренировки. По словам врачей, травма не серьезная, но общий фон, сложившийся в последнее время вокруг футболиста, может психологически неблагоприятно сказаться на его игре.