Папа римский попросил прощения у цыган за дискриминацию
Папа Римский Франциск в ходе визита в Румынию попросил от имени католической церкви прощения у цыган за многовековую дискриминацию.
На встрече с представителями цыганского сообщества в румынском городе Блаж в последний день своего визита в страну понтифик попросил прощения за "все те времена в истории, когда мы подвергали вас дискриминации, жестокому обращению или смотрели на вас искоса."
Сотни тысяч цыган погибли во время Холокоста.
- Папа римский сравнил педофилию с человеческими жертвоприношениями
- Папа римский в Ирландии: мне стыдно за церковь
В настоящее время цыгане (или рома) живут преимущественно в Южной и Центральной Европе. В Румынии они составляют около 10% от общей численности населения. Цыгане жалуются, что им трудно получить работу из-за дискриминации, и многие живут в бедности.
"Я прошу прощения - во имя Церкви и Господа - прошу прощения у вас, - сказал папа Франциск. - Безразличие порождает предрассудки и питает гнев и обиду. Как часто мы судим опрометчиво, со словами, которые уязвляют, со взглядами, которые сеют ненависть и раздор!".
Цыгане подвергались преследованиями в Европе на протяжении веков.
История цыган
- Большинство цыган живет в Южной и Центральной Европе, хотя часть эмигрировала в США и Бразилию
- Европейский союз официально считает цыган крупнейшим этническим меньшинством в Европе
- Нацистская Германия преследовала цыган, и, по оценкам историков, сотни тысяч человек были убиты
- Цыгане жалуются на дискриминацию при поисках жилья и работы по всей Европе
Греко-католические епископы
Встреча с цыганами состоялась после церемонии в Блаже, в ходе которой папа Франциск беатифицировал семерых епископов греко-католической церкви, которые были заключены в тюрьму и подверглись пыткам при коммунистическом режиме.
В 1948 году их обвинили в измене после того, как они отказались принять православие. Все семеро умерли в заключении и были тайно похоронены.
Греко-католическая церковь придерживается православных ритуалов, но признает авторитет папы.
После Второй мировой войны коммунистические власти Румынии объявили греко-католическую церковь вне закона и потребовали, чтобы верующие приняли православие.
Согласно данным переписи 2011 года, в Румынии осталось только около 150 тысяч греко-католиков - это примерно одна десятая от их числа в 1948 году.