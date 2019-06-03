ЧТО ВЫ МОГЛИ ПРОПУСТИТЬ

Как НАТО противостоит ядерной угрозе из России

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Сегодня в непосредственной близости от границ России - всего в 60 км от Калининградской области - начинаются международные учения НАТО Tobruq Legacy-19. Военные из 19 стран-участниц североатлантического альянса будут отрабатывать действия по противоракетной и противовоздушной обороне на территории Польши. Одновременно НАТО проводит еще сразу несколько учений в Восточной Европе: в Латвии, Болгарии, Румынии, Венгрии и на Балтийском море.

Хотя эти учения были давно запланированы, они проходят на фоне смены военной стратегии альянса из-за новых вызовов и ядерной угрозы со стороны России. Объясняем суть новой стратегии НАТО в четырех пунктах.

Настоящий "Чернобыль" - жизнь в зоне отчуждения глазами ученых

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Сегодня выходит последний эпизод сериала "Чернобыль" - совместного проекта американского канала HBO и британского Sky, снятого на основе реальных событий - ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Чернобыльская трагедия стала крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества. Ученые внимательно следят за тем, что происходит на территории, наиболее пострадавшей от радиации, пытаясь оценить долгосрочные последствия этой аварии для окружающей среды. Так как же выглядит жизнь в зоне отчуждения?

Выяснилось, что для дикой природы присутствие человека и его жизнедеятельности опаснее, чем повышенный уровень радиации. Почитайте, как "мертвый лес" превратился в настоящий заповедник.

За вами наблюдают

Москва-Пекин, Москва-Пекин, идут, идут народы… Московская мэрия учится у Китая и внедряет видеокамеры, способные распознавать лица людей. Подобная технология уже используется в московском метро. Зачем это нужно властям? Для усиления контроля над гражданами или повышения их безопасности?

В Лондоне вопрос видеонаблюдения за гражданами давно является предметом споров - британские СМИ говорят о "кафкианском масштабе" видеонаблюдения, причем примерно с теми же аргументами, что и российские оппозиционные активисты.

Сравниваем, как используются видеонаблюдение и распознавание лиц в российской и британской столицах.

ЧТО ГОВОРЯТ, ЧТО ПИШУТ

Трамп в Британии

Все британские газеты пишут о визите американского президента Дональда Трампа в Великобританию.

Financial Times в своей редакционной статье пишет, что этот визит может оказаться странным. Согласно опросам, американский президент чрезвычайно непопулярен в Великобритании. В Лондоне ожидаются масштабные демонстрации протеста.

К тому же Трамп приезжает сюда во время местного политического кризиса - премьер-министр Тереза Мэй уходит в отставку, и пока никто не знает, кто станет ее преемником.

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Но критики визита Трампа не правы, пишет газета. Государственные визиты отмечают отношения между странами, а не конкретными личностями.

Не стоит также забывать, что, несмотря на многочисленные разногласия по целому ряду вопросов, США и Великобритания продолжают тесно сотрудничать. Например, администрация Трампа выслала ряд российских дипломатов, после того как Лондон обвинил российских агентов в попытке отравления и убийства Сергея и Юлии Скрипалей.

Так называемые специальные отношения между США и Британией все еще живы, пишет Financial Times.

Daily Mailпубликует статью Роберта Хармана, в которой тот пишет, что хотя идея "специальных отношений между США и Великобританией была придумана Уинстоном Черчиллем, лишь одна женщина сделала все возможное, чтобы претворить эту идею в жизнь".

Королева Елизавета II встретилась с 13 американскими президентами. С большинством из них она встречалась в Букингемском дворце.

Первый раз американский президент посетил этот дворец еще до царствования Елизаветы II, когда Вудро Вильсон встретился там с королем Георгом V, после окончания Первой мировой войны.

Следующий американский президент посетил Букингемский дворец лишь в 1961 году. Это был Джон Кеннеди.

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Королева встречалась с президентами Трумэном, Гувером и Эйзенхауэром, но Кеннеди был первым американским лидером, приехавшим к ней с государственным визитом.

Газета напоминает, что во время визита президента Обамы, после ужина, королева вдруг сказала, что пришло время спать, и она и ее сопровождающие просто ушли.

Учитывая разницу во времени между США и Британией, для Обамы это был еще ранний час - но пришлось последовать примеру Ее Величества, пишет Daily Mail.

Times (пейволл) пишет, что, как выяснилось, 25 чашек кофе в день никак не вредят вашему здоровью.

Ранее исследователи считали, что чрезмерное потребление кофе пагубно сказывается на состоянии артерий, способствуя инфаркту или инсульту.

Однако исследование более восьми тысяч человек в Великобритании показало, что это не так, и даже у тех, кто пьет по 25 чашек кофе в день, не было обнаружено никаких отрицательных последствий.

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Косово против России и ЕС

Конфликт между Косово и Сербией постепенно переходит в противостояние Прриштины с Россией и Евросоюзом. В конце минувшей недели российский МИД пригрозил "далеко идущими последствиями" в ответ на решение косовских властей объявить персоной нон грата гражданина РФ, сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова. Подробности - в статье в газете "Коммерсант".

ЧТО ВАЖНОГО ОЖИДАЕТСЯ СЕГОДНЯ

Первый день визита президента Трампа в Британию. Не все довольны его приездом

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В 9 утра по Лондону (11.00 по московскому времени) в аэропорту Станстед приземлится самолет Air Force One. Президент Трамп приезжает в Британию с трехдневным государственным визитом, причем с ним едет почти вся его семья. Сегодня Трампа ожидают прием у Елизаветы II в Букингемском дворце, встречи с принцем Чарльзом и Камиллой, герцогиней Корнуолльской, с герцогом и герцогиней Кембриджскими, а также с принцем Гарри.

А вот с герцогиней Сассекской Меган, хотя она урожденная американка, Трамп не встретится. У нее есть уважительная причина - только что родившийся сын Арчи Харрисон, но лондонская пресса писала, что Меган не захочет видеть президента родной страны. Он недавно назвал ее противным человеком в интервью газете Sun, хотя после этого отрицал в "Твиттере", что произносил подобные слова.

Помимо членой королевской семьи, Трампа ожидают тысячи демонстрантов, недовольных его присутствием в Лондоне. Социологическая компания YouGov выяснила, что 54% лондонцев против приезда Трампа в Лондон, за - только 24%.

В нашем материале - подробности британского турне Трампа с интересной графикой: посмотрите, как выглядят лимузин президента "Зверь" изнутри, президентский кортеж и "Борт номер Один".

Гаага выслушивает Россию

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Международный суд ООН в Гааге сегодня выслушает представителей России, отрицающих, что Москва финансирует пророссийских сепаратистов на востоке Украины, в противоречие глобальному договору, запрещающему финансирование терроризма. В суд в 2017 году обратилась Украина. Слушания продолжатся четыре дня. Украина обвиняет Россию в вооруженном вторжении, доставке тяжелого вооружения сепаратистам, а также в незаконной оккупации и аннексии Крыма.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 10 МИНУТ...

Почему старики умирают в очередях Донбасса - почитайте репортаж нашего корреспондента Ольги Мальчевской о мирных жителях, ставших заложниками войны на востоке Украины. Их убивают не мины, а изнуряющие очереди, которые приходится выстаивать, чтобы пересечь линию фронта.

...И ПОСМОТРИТЕ ЭТО ВИДЕО

В Париже открылся аттракцион для любителей экстрима: скоростной спуск с Эйфелевой башни по канату на Марсово поле.