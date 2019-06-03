Воевавшего в Сирии спецназовца убили в Подмосковье. Что известно об этом

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Драка произошла в подмосковном Путилково

Следствие установило личности участников драки в подмосковном микрорайоне Путилково, во время которой получил ножевое ранение и погиб 24-летний ветеран боевых действий Никита Белянкин. Его друг рассказал Би-би-си, что Белянкин несколько раз ездил в командировки в Сирию.

Что говорят следователи

В ночь на 2 июня около бара в новом микрорайоне в Красногорском районе, совсем рядом со МКАДом, произошло убийство. Подмосковное управление Следственного комитета России (СКР) сообщает, что бывший военнослужащий стал очевидцем конфликта, который произошел около кафе "между двумя группами лиц", и решил вмешаться.

"Потерпевший попытался помочь мужчине, которому в ходе потасовки нанесли ножевое ранение, произведя из имеющегося при себе травматического пистолета несколько предупредительных выстрелов в воздух, - сказано в сообщении. - В этот момент неустановленное лицо нанесло ему удар ножом в область сердца".

Белянкин умер на месте. Нападавшие скрылись, но, как заявляет СКР, следователи знают, кто участвовал в драке. По месту их жительства прошли обыски. "Изъяты вещи и предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела", - сообщает подмосковное управление СКР.

Назначены медицинская, молекулярно-генетическая, баллистическая и дактилоскопическая экспертизы. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".

Что говорят родные

Отец убитого Алексей Белянкин сказал агентству ТАСС, что следователи якобы подозревают в убийстве человека, который "имел отношение к бару".

"Я сейчас нахожусь в кабинете следователя. Как мне сказали правоохранители, им удалось установить одного из подозреваемых. Он точно имел отношение к бару, возле которого совершено преступление. Это приезжий из Армении, в последнее время он жил рядом с местом, где произошло убийство", - сказал отец погибшего.

Изданию РБК он сказал, что "все, кто участвовал в драке, пустились в бега".

Что сообщают СМИ

По данным РБК, 1 июня около 23:30 у бара "БирХаус" спецназовец ГРУ вмешался в драку, в ходе которой десять человек избивали двоих.

ТАСС и РИА Новости также называют 24-летнего Белянкина бывший бойцом спецназа ГРУ министерства обороны России. Он участвовал в боевых действиях в Сирии, пишет РИА Новости.

Собеседник агентства Интерфакс сказал, что убитый имел при себе удостоверение прапорщика запаса, служил в ГРУ и совершил три командировки в Сирию.

Пресс-релиз СКР называет погибшего ветераном боевых действий.

Что рассказали друзья

Друг погибшего Иван Богданов рассказал Би-би-си, что Белянкин несколько раз ездил в командировки в Сирию и был представлен к награде как участник боев за освобождение Алеппо. Он подтвердил, что до службы в армии Белянкин принадлежал к движению анархистов.

"К антифа-движению он принадлежал в юности, но после событий на Украине с ними рассорился, потому что большинство антифашистов поддержали Евромайдан, а он скорее был за республики Донбасса, - сообщил Богданов. - Он был порядочный, честный и открытый человек, который никогда не проходил мимо несправедливости.

"У меня большие вопросы, почему в районе драки не было полиции, а "скорая" приехала на место случившегося только через сорок минут", - добавил он.

Еще один друг погибшего Сергей Иванов описал РБК, как действовал спецназовец, увидев драку: "Достал травматический пистолет и сделал предупредительный выстрел в воздух, переключив внимание нападавших на себя. Они повалили его на землю и воткнули нож, после чего тот умер на руках у девушки".

Белянкин уволился из армии 10 месяцев назад, рассказал ТАСС трети его друг Иван Суханов.

"Контракт с минобороны закончился. Он думал пойти работать в МЧС или устроится служить в ОМОН. Окончательного решения не принял, помогал отцу с бизнесом", - сказал он.

"Он увидел, как толпа выходцев из южных регионов избивает двоих парней. Это было недалеко от подъезда Никиты. Он решил заступиться, но был убит. Один из тех, кому он пытался помочь, также был ранен ножом. Пострадавший в больнице", - добавил Суханов.