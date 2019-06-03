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Роскомнадзор внес сервис знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации. Попадание в реестр накладывает на компанию обязанность делиться информацией о пользователях с ФСБ.

На попадание Tinder в реестр организаторов распространения информации обратила внимание организация Роскомсвобода. В реестре отмечено, что компания, владеющая сервисом, включена туда 31 мая. В самой компании попадание в реестр пока не прокомментировали.

"Компания внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения", - сообщили РБК в пресс-службе Роскомнадзора.

Организаторы распространения информации (ОРИ), включенные в реестр Роскомнадзора, должны хранить на территории России информацию о действиях пользователей (метаданные), а также переписку, аудио-, видео- и другие материалы пользователей и предоставлять их по требованию уполномоченным органам - например в ФСБ.

В реестр входят многие популярные в России сайты и интернет-сервисы: "Яндекс", "Мамба", "ВКонтакте", Mail.ru и другие.

В 2018 году у Tinder насчитывалось 57 млн пользователей а 190 странах. В российском App Store приложение занимает седьмую строчку по популярности в разделе "Образ жизни".

Какие данные собирает Tinder

На сайте Tinder указано, что приложение использует пользовательскую информацию ради "предоставления и улучшения сервисов". "Кроме того, мы используем вашу информацию в целях обеспечения вашей безопасности и предоставления рекламы, которая может вас заинтересовать", - сказано на сайте сервиса.

Там же говорится, что компания может раскрывать пользовательскую информацию, если это необходимо для исполнения судебного решения либо предупреждения или выявления преступления, а также для защиты безопасности пользователя.

В 2017 году журналистка Джудит Дюпортейл запросила у Tinder все собранные о ней данные. Такую возможность гражданам стран ЕС предоставляет Регламент об общей защите персональных данных Европейского Союза (GDPR).

В ответ она получила документ из 800 страниц, содержавший, в том числе, информацию обо всех ее лайках в "Фейсбуке" и "Инстаграме", данные о ее образовании, возрастных категориях мужчин, которые ее интересовали; а также о том, сколько раз, когда и где она переписывалась с другими пользователями.