Опального политика из КНДР увидели на публике вместе с Ким Чен Ыном
Северокорейский чиновник Ким Ён Чхоль, приговоренный на днях к каторге, неожиданно был замечен в минувшие выходные на концерте, сидящим в одном ряду с главой страны Ким Чен Ыном.
В прошлую пятницу пресса Южной Кореи широко сообщала о том, что экс-чиновник этапирован в исправительный лагерь, однако многие присутствовавшие на концерте узнали его.
Ким Ён Чхоль широко известен в КНДР. В прошлом он возглавлял работу разведки и его называли правой рукой северокорейского лидера.
В январе этого года он ездил в США, чтобы организовать вторую встречу Ким Чен Ына с Дональдом Трампом, которая месяцем позже состоялась во Вьетнаме.
Почему он вдруг попал в немилость - неизвестно. Сообщения о чистках в высших эшелонах власти и о казнях высокопоставленных лиц в КНДР невозможно проверить - и нередко эти сообщения не соответствуют действительности.
При этом некоторые компетентные источники говорят, что его присутствие на воскресном концерте не исключает того, что он действительно подвергся наказанию.
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"Я бы не удивился, если бы его разжаловали, но в воскресенье его видели вполне живым, а это значит, что он все еще влиятельный человек", - комментирует Андрей Ланков, специалист по Северной Корее из Университета кукмин в Сеуле.
По мнению Ланкова, если бы Ким Ён Чхоль побывал в лагере, он никогда не появился бы в одном ряду с лидером КНДР.
Казнь за дипломатический провал?
Первые сообщения о наказании Ким Ён Чхоля появились в пятницу в одной из южнокорейских газет, которая ссылалась на анонимные источники. Информация быстро распространилась, и вскоре также появились сообщения, что в аэропорту Пхеньяна казнен бывший спецпредставитель КНДР в США Ким Хёк Чхол.
Он также входил в состав группы дипломатов, которой было поручено организовать встречу северокорейского лидера с президентом США.
Международная пресса сообщает, что всего в последние несколько дней было казнено пять человек, которые так или иначе были связаны с провальным саммитом во Вьетнаме.
Единого источника этой информации нет, проверить ее достоверность невозможно.
В прошлом в ряде случаев люди, о казни которых сообщали северокорейские газеты, через некоторое время появлялись на публике рядом с Ким Чен Ыном.
Одни из самых ярких примеров - популярная в КНДР певица и экс-подруга Ким Чен Ынa Хен Сон Воль. В 2013 году сообщалось, что она и весь ее ансамбль "Чхосун Илбо" были арестованы и вскоре расстреляны за участие в порнофильмах и за распространение порнографии.
Но в 2018 году она неожиданно приехала в Сеул во главе северокорейской делегации, наносившей визит соседям в преддверии зимней Олимпиады-2018, прошедшей в Южной Корее.