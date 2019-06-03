Правообладатель иллюстрации Reuters/KCNA Image caption Знатоки кадровой политики КНДР узнали в сидящем недалеко от лидера КНДР главу разведки Ким Ён Чхоля, который якобы был сослан на каторгу

Северокорейский чиновник Ким Ён Чхоль, приговоренный на днях к каторге, неожиданно был замечен в минувшие выходные на концерте, сидящим в одном ряду с главой страны Ким Чен Ыном.

В прошлую пятницу пресса Южной Кореи широко сообщала о том, что экс-чиновник этапирован в исправительный лагерь, однако многие присутствовавшие на концерте узнали его.

Ким Ён Чхоль широко известен в КНДР. В прошлом он возглавлял работу разведки и его называли правой рукой северокорейского лидера.

В январе этого года он ездил в США, чтобы организовать вторую встречу Ким Чен Ына с Дональдом Трампом, которая месяцем позже состоялась во Вьетнаме.

Почему он вдруг попал в немилость - неизвестно. Сообщения о чистках в высших эшелонах власти и о казнях высокопоставленных лиц в КНДР невозможно проверить - и нередко эти сообщения не соответствуют действительности.

При этом некоторые компетентные источники говорят, что его присутствие на воскресном концерте не исключает того, что он действительно подвергся наказанию.

"Я бы не удивился, если бы его разжаловали, но в воскресенье его видели вполне живым, а это значит, что он все еще влиятельный человек", - комментирует Андрей Ланков, специалист по Северной Корее из Университета кукмин в Сеуле.

По мнению Ланкова, если бы Ким Ён Чхоль побывал в лагере, он никогда не появился бы в одном ряду с лидером КНДР.

Казнь за дипломатический провал?

Правообладатель иллюстрации White House Image caption Ким Ён Чхоль и Дональд Трамп в Белом доме в июне 2018 года

Первые сообщения о наказании Ким Ён Чхоля появились в пятницу в одной из южнокорейских газет, которая ссылалась на анонимные источники. Информация быстро распространилась, и вскоре также появились сообщения, что в аэропорту Пхеньяна казнен бывший спецпредставитель КНДР в США Ким Хёк Чхол.

Он также входил в состав группы дипломатов, которой было поручено организовать встречу северокорейского лидера с президентом США.

Международная пресса сообщает, что всего в последние несколько дней было казнено пять человек, которые так или иначе были связаны с провальным саммитом во Вьетнаме.

Единого источника этой информации нет, проверить ее достоверность невозможно.

В прошлом в ряде случаев люди, о казни которых сообщали северокорейские газеты, через некоторое время появлялись на публике рядом с Ким Чен Ыном.

Одни из самых ярких примеров - популярная в КНДР певица и экс-подруга Ким Чен Ынa Хен Сон Воль. В 2013 году сообщалось, что она и весь ее ансамбль "Чхосун Илбо" были арестованы и вскоре расстреляны за участие в порнофильмах и за распространение порнографии.

Но в 2018 году она неожиданно приехала в Сеул во главе северокорейской делегации, наносившей визит соседям в преддверии зимней Олимпиады-2018, прошедшей в Южной Корее.