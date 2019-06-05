Департамент культуры Москвы скрыл доходы Никиты Михалкова

Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Prokofyev/TASS Image caption Судя по прошлой декларации, в 2017 году Михалков зарабатывал около 1,5 млн рублей в сутки

Из сведений о доходах руководителей московских театров, которые публикуют московские власти, исчезла декларация Никиты Михалкова. Это не противоречит закону, но, по мнению эксперта, таким образом чиновники попытались избежать скандала, аналогичного прошлогоднему.

В 2018 году Михалков отчитался о доходе более чем в 529 млн рублей (8,1 млн долларов).

Департамент культуры города Москвы 24 мая опубликовал декларации руководителей московских театров и учреждений культуры за 2018 год.

Самым богатым из руководителей московских учреждений культуры стал художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов, который заработал более 78 млн рублей. На втором месте - президент Московского международного дома музыки Владимир Спиваков. Согласно декларации, он заработал около 73,5 млн рублей за 2018 год.

В документе отсутствует декларация Никиты Михалкова, который с 2017 года работает художественным руководителем в Государственном театре киноактера. Сведения о доходе и имуществе директора Театра, Степана Шаумяна, а также его супруги, департамент культуры приводит.

1,5 миллиона рублей в сутки

Прошлая публикация декларации Михалкова в 2018 году вызвала большой резонанс. Оказалось, что известный режиссер и глава кинокомпании "ТриТэ" заработал за 2017 год более 529 млн рублей, то есть его доход составлял около 1,5 млн рублей в сутки.

Кроме того, в прошлогодней декларации было указано, что Михалков владеет 86 земельными участками, 6 жилыми домами, 6 апартаментами, 5 машино-местами, 11 нежилыми домами и дачей. В собственности у режиссера были также легковой автомобиль Lada, вертолет и трактор.

Достаток и имущество Михалково вызвали широкое обсуждение в СМИ в 2018 году. Режиссер объяснил свой доход тем, что дает мастер-классы за рубежом, которые стоят от 25 до 30 тысяч долларов, а также имеет наследное право на картины Сурикова и Кончаловского, которые, по его словам, "стоят миллионы".

"Мой финансовый менеджер талантливо и профессионально работает с ценными бумагами, вкладывая деньги в выгодные программы и инвестируя в доходные предприятия, причем в предприятия на территории нашей страны, а не в иностранные футбольные клубы. И все средства мои размещены в банках России, а не закопаны в гаражах и не спрятаны в офшорах", - сказал тогда Михалков.

Студия "ТриТэ" Михалкова регулярно получает бюджетное финансирование от министерства культуры и Фонда кино. Госфинансирование получали все последние фильмы студии - "Т-34", "Тренер", "Движение вверх" и "Экипаж". На канале "Россия-24" регулярно выходит программа Михалкова "Бесогон ТВ". В декабре 2018 года он выпустил программу про молодежную культуру под названием "Ребята, а вы не а.у.е ли?", в которой заявил, что популярные российские музыканты прививают молодежи тюремную культуру.

Правообладатель иллюстрации Агенство "Москва" Image caption Театр киноактера, где с 2017 года Михалков работает художественным руководителем

В 2018 году Михалков был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России и Сергея Собянина - на выборах мэра Москвы.

Пресс-служба Государственного театра киноактера не смогла ответить на вопрос, почему в этом году департамент культуры не опубликовал декларацию Михалкова. "Каждый год они у нас запрашивают сведения, и каждый раз мы им их предоставляем", - сказала Би-би-си пресс-секретарь театра Софья Архипова.

Пресс-секретарь Михалкова не ответила на запрос Русской службы Би-би-си. В департаменте культуры Москвы отказались давать комментарии на этот счет.

Противоречит общественному интересу

По мнению замглавы "Трансперенси интернешнл - Россия" Ильи Шуманова, в том, что сведения о доходах Михалкова в этом году не публиковались, нет нарушения закона, однако это противоречит общественному интересу.

Перечень лиц, которые обязаны декларировать свои доходы и имущество, определяет учредитель, в данном случае - департамент культуры Москвы. В положении департамента о противодействии коррупции в подведомственных учреждениях говорится, что руководители учреждений культуры обязаны предоставлять сведения о своих доходах и имуществе. Однако в положении не указано, какие именно руководители обязаны это делать - директора или худруки учреждений.

По словам Шуманова, в данном случае это означает, что только директор культурного учреждения должен декларировать свои доходы.

"Должность художественного руководителя, если она не совмещается с должностью директора, не касается распорядительных функций - распределения финансовых, организационных вопросов. То есть это номенклатура, которая касается творческого процесса. Другое дело, часто директора театров - это чисто номинальные должности, а по факту основную работу выполняет художественный руководитель. На мой взгляд, в таких учреждениях общественный интерес представляют сведения о худруках, а не о никому не известных директорах", - сказал Шуманов.

По его мнению, ограничив перечень должностей, которые должны декларировать свое имущество, департамент культуры "пытался избежать скандалов".

"Формально департамент культуры указал перечень лиц, и Михалков, исходя из этого формализма, декларации не подает. Думаю, что это противоречит общественным интересам в некоторой степени. Если это государственное предприятие и существует на бюджетные средства, то, на мой взгляд, граждане Москвы достойны того, чтобы знать, как распределяют их денежные средства", - говорит эксперт "Трансперенси интернешнл - Россия".

Согласно декларациям 2018 года самым богатым руководителем учреждений, подведомственных департаменту культуры Москвы, стал худрук Московского театра эстрады Геннадий Хазанов (более 78 млн рублей), а подведомственных министерству культуры России - худрук Национального филармонического оркестра Владимир Спиваков (73,5 млн рублей).

При этом министерство культуры уже два года не публикует сведения о доходах и имуществе художественного руководителя-директора Мариинского театра Валерия Гергиева. В 2016 году Гергиев стал самым богатым худруком с доходом в 154 миллиона рублей. После этого Мариинка и министерство культуры перестали публиковать доходы Гергиева.