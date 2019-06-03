Трамп приехал к королеве. Первый день визита в Британию в фотографиях

  • 3 июня 2019

Президент США Дональд Трамп прибыл с трехдневным государственным визитом в Великобританию. В прошлом году Трамп уже был в Лондоне, но с рабочим, а не государственным визитом.

В Лондоне у Трампа запланированы встречи с королевой Елизаветой II и премьер-министром Терезой Мэй, недавно объявившей о решении уйти в отставку.

Как проходит первый день визита Трампа в Британию - в фотогалерее Би-би-си.

President Trump and his wife Melania on the steps of Air Force One Правообладатель иллюстрации Getty Images

Самолет Трампа приземлился в лондонском аэропорту Станстед в 9:00 по местному времени.

Пока борт заходил на посадку, Трамп критиковал в "Твиттере" мэра Лондона Садика Хана. В частности, он написал, что Хан напоминает ему мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, с той лишь разницей, что мэр Лондона "наполовину меньше ростом". Оба градоначальника (известные критики Трампа), по мнению американского лидера, "ужасно выполняют свою работу".

President Trump and First Lady Melania Trump wave to photographers Правообладатель иллюстрации AFP

В аэропорту Станстед Трампа встречал министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант. Встретив Трампа, он заявил Си-эн-эн, что считает себя другом Великобритании - "несмотря на разницу во взглядах".

Foreign Secretary Jeremy Hunt greets President Trump on the tarmac at Stansted airport Правообладатель иллюстрации Getty Images

Трамп тем временем пересел на вертолет Marine One и полетел на нем в центр Лондона.

Mr Trump boards Marine One. Правообладатель иллюстрации Getty Images
Marine One flies over London Правообладатель иллюстрации Getty Images

Как и в прошлом году, в столице Соединенного королевства Трампа встречают протестами. Правозащитная организация Amnesty International растянула на Воксхолльском мосту баннер с надписью "окажи Трампу сопротивление".

Protest banners on Vauxhall Bridge Правообладатель иллюстрации Getty Images

По пути в Букингемский дворец вертолет Трампа приземлился у резиденции посла Соединенных Штатов в Риджентс-парке - именно здесь президент и первая леди США будут жить во время визита.

Marine One lands near Winfield House Правообладатель иллюстрации Getty Images

В это время в Букингемском дворце Трампа уже ждали его дочь Иванка, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандрес и советница президента США Келлиэнн Конуэй.

По данным СМИ, с собой в Лондон Трамп взял не только супругу Меланию (что положено по протоколу), но и всех своих взрослых детей вместе с их супругами.

Ivanka Trump looks out of the window at Buckingham Palace Правообладатель иллюстрации Getty Images
White House Press Secretary Sarah Sanders and White House adviser Kellyanne Conway at Buckingham Palace Правообладатель иллюстрации Reuters
The Changing of the Guard outside Buckingham Palace Правообладатель иллюстрации Getty Images

У Букингемского дворца Трампа и его супругу приветствовали наследный принц Чарльз и его жена, герцогиня Корнуольская Камилла.

Camilla, Duchess of Cornwall (second left) and Prince Charles, Prince of Wales (second right) greet President Trump and First Lady Melania Trump Правообладатель иллюстрации AFP

У входа во дворец Трампа встретила королева Елизавета II в бирюзовом костюме и такого же цвета шляпке.

Queen Elizabeth II greets President Trump at the Ceremonial Welcome at Buckingham Palace. Правообладатель иллюстрации PA

В прошлом году Елизавета II вместе с Трампом прогулялась мимо строя королевских гвардейцев, однако в этот раз американского лидера сопровождал принц Чарльз.

Трамп и принц Чарльз Правообладатель иллюстрации Getty Images

Во время прошлогоднего визита эта часть церемонии прошла не так гладко - Трамп преградил путь королеве, и ей пришлось предпринять несколько попыток, чтобы его обойти.

Трамп Правообладатель иллюстрации Getty Images
First Lady Melania Trump, Queen Elizabeth II, President Trump, Prince Charles, Prince of Wales and Camilla, Duchess of Cornwall Правообладатель иллюстрации AFP

Известно, что президент и первая леди США также собираются встретиться с принцем Уильямом и герцогиней Кембриджской Кейт, а также с принцем Гарри. А вот супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган (обладательница американского паспорта), по данным СМИ, в приемах участвовать не будет.

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