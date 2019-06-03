Трамп приехал к королеве. Первый день визита в Британию в фотографиях

Президент США Дональд Трамп прибыл с трехдневным государственным визитом в Великобританию. В прошлом году Трамп уже был в Лондоне, но с рабочим, а не государственным визитом.

В Лондоне у Трампа запланированы встречи с королевой Елизаветой II и премьер-министром Терезой Мэй, недавно объявившей о решении уйти в отставку.

Как проходит первый день визита Трампа в Британию - в фотогалерее Би-би-си.

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Самолет Трампа приземлился в лондонском аэропорту Станстед в 9:00 по местному времени.

Пока борт заходил на посадку, Трамп критиковал в "Твиттере" мэра Лондона Садика Хана. В частности, он написал, что Хан напоминает ему мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, с той лишь разницей, что мэр Лондона "наполовину меньше ростом". Оба градоначальника (известные критики Трампа), по мнению американского лидера, "ужасно выполняют свою работу".

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В аэропорту Станстед Трампа встречал министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант. Встретив Трампа, он заявил Си-эн-эн, что считает себя другом Великобритании - "несмотря на разницу во взглядах".

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Трамп тем временем пересел на вертолет Marine One и полетел на нем в центр Лондона.

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Как и в прошлом году, в столице Соединенного королевства Трампа встречают протестами. Правозащитная организация Amnesty International растянула на Воксхолльском мосту баннер с надписью "окажи Трампу сопротивление".

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По пути в Букингемский дворец вертолет Трампа приземлился у резиденции посла Соединенных Штатов в Риджентс-парке - именно здесь президент и первая леди США будут жить во время визита.

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В это время в Букингемском дворце Трампа уже ждали его дочь Иванка, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандрес и советница президента США Келлиэнн Конуэй.

По данным СМИ, с собой в Лондон Трамп взял не только супругу Меланию (что положено по протоколу), но и всех своих взрослых детей вместе с их супругами.

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У Букингемского дворца Трампа и его супругу приветствовали наследный принц Чарльз и его жена, герцогиня Корнуольская Камилла.

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У входа во дворец Трампа встретила королева Елизавета II в бирюзовом костюме и такого же цвета шляпке.

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В прошлом году Елизавета II вместе с Трампом прогулялась мимо строя королевских гвардейцев, однако в этот раз американского лидера сопровождал принц Чарльз.

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Во время прошлогоднего визита эта часть церемонии прошла не так гладко - Трамп преградил путь королеве, и ей пришлось предпринять несколько попыток, чтобы его обойти.

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Известно, что президент и первая леди США также собираются встретиться с принцем Уильямом и герцогиней Кембриджской Кейт, а также с принцем Гарри. А вот супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган (обладательница американского паспорта), по данным СМИ, в приемах участвовать не будет.

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