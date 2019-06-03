Дело на 700 млн. Суд арестовал предыдущего губернатора Ивановской области

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Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков, задержанный ранее по делу о хищении бюджетных средств на общую сумму 700 млн рублей, арестован Басманным судом Москвы. Свою вину он не признал. Ранее весной был арестован экс-глава Хабаровского края.

Экс-губернатор Коньков отправлен под стражу в СИЗО на срок до 30 июля 2019 года.

Кто такой Коньков

60-летний Коньков занимал пост ивановского губернатора с 2013-го по 2017 год. До этого он занимался бизнесом и был депутатом.

Коньков стал губернатором после Михаила Меня (сына священника Александра Меня), который ушел на работу в правительство России и был министром строительства и ЖКХ.

А на смену Конькову в 2017 году - наоборот, из федерального правительства - пришел Станислав Воскресенский (он был замминистра экономического развития России).

В субботу, 1 июня, стало известно, что экс-губернатора Конькова задержали по подозрению в коррупционном преступлении.

Следственный комитет России (СКР) заявил, что - помимо бывшего главы Ивановской области - задержан управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" (сейчас компания признана банкротом) Дмитрий Гришин. Их заподозрили в хищении бюджетных средств, сумма похищенного составила порядка 700 млн рублей, говорилось в заявлении ведомства.

По версии следствия, Коньков и Гришин вместе с другими людьми похитили вверенные экс-губернатору бюджетные денежные средства "путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний "Продо", пишет Интерфакс. Дело возбуждено по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере.

Сам предыдущий губернатор Ивановской области с такой оценкой не согласился.

"Трактовки, которые делает следствие, - они далеки от истины, поэтому я не признаю себя виновным", - сказал он в Басманном суде. И попросил суд освободить его или поместить под домашний арест в квартире сына в Железногорске. Коньков ссылался на состояние здоровья, а также на многочисленные заслуги и награды, в том числе от СКР.

Интерфакс со ссылкой на анонимный источник сообщал, что 31 мая в Ивановской области работала группа следователей, расследующая мошеннические схемы выделения бюджетных средств "Ивановскому бройлеру" на сумму в 750 млн рублей. Они изымали документы в областном правительстве и законодательном собрании.

Коньков после Ишаева

Это уже второй арест бывшего главы региона в 2019 году. 28 марта был задержан Виктор Ишаев - губернатор-тяжеловес ельцинской поры, почти 18 лет возглавлявший Хабаровский край. До прошлого года он был советником главы "Роснефти" Игоря Сечина по координации проектов на Дальнем Востоке в ранге вице-президента.

70-летнему экс-губернатору вменяется хищение денег "Роснефти". По версии следствия, он осуществил хищение денег нефтяной компании, когда сдал ей под офис в Хабаровске помещение принадлежащей ему коммерческой организацией - по завышенной, по мнению следователей, цене.

Ишаева доставили в Москву. Как и бывший ивановский губернатор, он категорически не согласился с предъявленным обвинением.

"Чушь собачья... Я говорил следователю, что для меня это полный абсурд. Сумма ущерба 5 млн рублей за пять лет - это какая-то маленькая часть зарплаты", - возмущался Ишаев в Басманном суде, когда рассматривался вопрос о мере заключения. В итоге 70-летнего ветерана региональной политики отправили под домашний арест. А в апреле его адвокат Павел Зайцев сообщил, что Ишаев возместил вмененный ему ущерб на сумму в 5,7 млн рублей.

В конце марта фонд "Петербургская политика" опубликовал исследование, согласно которому 10 из 100 бывших российских губернаторов, покинувших посты с 2011 года, попали под уголовное преследование. Среди них - Никита Белых (Кировская область), Александр Хорошавин (Сахалин), Леонид Маркелов (Марий Эл) и Вячеслав Гайзер (Коми).