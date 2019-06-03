Правообладатель иллюстрации EPA Image caption "Натюрморт с сиренью" был написан Петровым-Водкиным в 1928 году в Коктебеле

В Лондоне на начавшихся в понедельник "русских торгах" аукционного дома Christie's продана первая картина. Ею стал "Натюрморт с сиренью" Кузьмы Петрова-Водкина 1928 года.

Эксперты оценивали это полотно примерно в 1,2 млн фунтов (1,5 млн долларов), однако конечная цена, предложенная покупателем, составила почти 9,3 млн фунтов (без малого $12 млн). Таким образом, это самая дорогая картина русского художника, проданная на аукционах дома Christie`s.

Работа поступила в русский отдел Christie's от потомков искусствоведа Джованни Шейвиллера, "большого друга Советского Союза", который помогал с ремонтом советского павильона и устройством выставки на Венецианской биеннале в 1932 году. Она была подарена итальянскому коллекционеру еще до Второй мировой войны.

Специалистами Christie's в уголке картины обнаружена вторая дата, причем перевернутая — это навело на мысль, что для натюрморта художник взял уже однажды использованный холст.

При съемке в инфракрасном свете стало обнаружилось, что под натюрмортом - незаконченная "Мадонна с младенцем" - рисунок к ней хранится в одной частной коллекции.

Среди других продаж на "русских торгах" Christie's:

"Натюрморт с флоксами" Александра Дейнеки - 419,2 тыс. фунтов стерлингов

Александра Дейнеки - 419,2 тыс. фунтов стерлингов "Сиверская" Ивана Шишкина - 323 тыс.

Ивана Шишкина - 323 тыс. "Портрет Авы Астор" Павла Челищева - 335,2 тыс.

Всего "русские торги" Christie's принесли 12,4 млн фунтов стерлингов.