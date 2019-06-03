Apple отказывается от iTunes и обещает новый сверхмощный компьютер
Компания Apple объявила, что ее медиа-приложение iTunes закрывается, а выполнять его функции на смену будут сразу три: Apple Music, Apple Podcasts и Apple TV.
Слухи о том, что Apple собирается закрыть музыкальное приложение, запущенное в 2003 году, ходят уже давно.
Кроме того на проходящей в понедельник в Сан-Хосе Всемирной конференции разработчиков Apple (WWDC) было объявлено о новых мерах безопасности: создан новый механизм авторизации, который должен будет заменить опцию авторизации в приложениях по аккаунту в соцсетях.
Наконец, на WWDC нам рассказали о новой версии операционной системы, новых моделях Apple Watch и мощнейшем настольном компьютере.
Безопасность
Apple объявила о новых мерах в области безопасности, выполняя данное в прошлом году обещание найти эффективный способ борьбы с отслеживанием пользователей со стороны "Фейсбука".
"Безопасность информации - фундаментальное право человека", - сказал во время презентации глава департамента программного обеспечения Грег Федериги.
По его словам, отныне приложения, которым нужна информация о местоположении пользователя, будут каждый раз запрашивать доступ к ней, а определять локацию по маркерам вроде вай-фай или Bluetooth-сигналов больше не смогут.
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Пользователям устройств Apple также предложат новый механизм авторизации в сторонних приложениях, который будет использоваться вместо функции "авторизоваться через соцсети".
С помощью этого механизма, пользователь сможет скрыть свой электронный адрес от приложения - сервис Apple создаст "подставной" адрес, письма с которого будут доставляться на настоящую почту пользователя.
"Новости о логине Apple вызовут беспокойство у конкурентов, особенно у гигантов индустрии", - комментирует Бен Вуд из издания CCS Insight.
"Существующие сервисы авторизации дают способ легко авторизовываться с помощью одного и того же пароля по всей сети. Безопасность личных данных - тот фактор, на который будут напирать, чтобы создать контраст с Facebook и Google, - утверждает эксперт. - Это маркетинговый инструмент, который очень хорошо подходит к общей позиции Apple по безопасности данных".
iOS 13
Следующая итерация операционной системы для айфонов iOS 13 отличается от предыдущих интерфейсом и рядом новых функций.
Здесь есть темный режим, при котором приложения работают на черном фоне, а в "Картах Apple" появилась функция "виртуального тура", похожая на режим streetview на картах Google.
Кроме того компания усовершенствовала виртуальные клавиатуры и добавила новые языки, а подсказки для печатания теперь работают на арабском, хинди, тайском, китайском, вьетнамском, и 22-х официальных индийских языках.
Часы Apple
Часы Apple Watch станут более независимыми от айфонов, у них появится свой магазин приложений.
В числе новых приложений для часов - отслеживатель менструальных циклов с предсказанием дней максимальной фертильности и приложение для мониторинга уровня звука, которое будет сигнализировать пользователю, если он оказался в слишком шумном месте.
В компании говорят, что данные о перемещениях в шумных местах сохранять не будут.
Mac Pro
Помимо прочего Apple представила новую версию настольного компьютера Mac Pro, с 28-ядерным процессором и дисплеем-retina с разрешением 6К, примерно на 40% превышающим размер нынешнего монитора iMac.
Компьютер поступит в продажу осенью по цене около шести тысяч долларов без монитора и дополнительных комплектующих.
Если у пользователя уже есть айпад, то им можно будет пользоваться как вторым экраном для компьютера.
Что еще рассказали на конференции:
- Функции "найти мой телефон" и "найти моих друзей" теперь смогут найти любой аппарат Apple, даже если он не подключен к интернету.
- В компании уверяют, что приложили огромные усилия к тому, чтобы улучшить детализацию карт в соответствующем приложении.
- Новый скринсейвер для Apple TV - это изображения в разрешении 4K, снятые глубоко под водой в сотрудничестве с Отделом естественной истории Би-би-си, авторами сериала "Голубая планета".