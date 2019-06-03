Apple отказывается от iTunes и обещает новый сверхмощный компьютер

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Новый Mac Pro представил глава компании Тим Кук

Компания Apple объявила, что ее медиа-приложение iTunes закрывается, а выполнять его функции на смену будут сразу три: Apple Music, Apple Podcasts и Apple TV.

Слухи о том, что Apple собирается закрыть музыкальное приложение, запущенное в 2003 году, ходят уже давно.

Кроме того на проходящей в понедельник в Сан-Хосе Всемирной конференции разработчиков Apple (WWDC) было объявлено о новых мерах безопасности: создан новый механизм авторизации, который должен будет заменить опцию авторизации в приложениях по аккаунту в соцсетях.

Наконец, на WWDC нам рассказали о новой версии операционной системы, новых моделях Apple Watch и мощнейшем настольном компьютере.

Безопасность

Правообладатель иллюстрации Apple Image caption У нового механизма авторизации есть возможность скрывать адрес электронной почты пользователя

Apple объявила о новых мерах в области безопасности, выполняя данное в прошлом году обещание найти эффективный способ борьбы с отслеживанием пользователей со стороны "Фейсбука".

"Безопасность информации - фундаментальное право человека", - сказал во время презентации глава департамента программного обеспечения Грег Федериги.

По его словам, отныне приложения, которым нужна информация о местоположении пользователя, будут каждый раз запрашивать доступ к ней, а определять локацию по маркерам вроде вай-фай или Bluetooth-сигналов больше не смогут.

Пользователям устройств Apple также предложат новый механизм авторизации в сторонних приложениях, который будет использоваться вместо функции "авторизоваться через соцсети".

С помощью этого механизма, пользователь сможет скрыть свой электронный адрес от приложения - сервис Apple создаст "подставной" адрес, письма с которого будут доставляться на настоящую почту пользователя.

"Новости о логине Apple вызовут беспокойство у конкурентов, особенно у гигантов индустрии", - комментирует Бен Вуд из издания CCS Insight.

"Существующие сервисы авторизации дают способ легко авторизовываться с помощью одного и того же пароля по всей сети. Безопасность личных данных - тот фактор, на который будут напирать, чтобы создать контраст с Facebook и Google, - утверждает эксперт. - Это маркетинговый инструмент, который очень хорошо подходит к общей позиции Apple по безопасности данных".

iOS 13

Правообладатель иллюстрации Apple Image caption Одна из функций iOS 13 - темный режим, при котором приложения работают на черном фоне

Следующая итерация операционной системы для айфонов iOS 13 отличается от предыдущих интерфейсом и рядом новых функций.

Здесь есть темный режим, при котором приложения работают на черном фоне, а в "Картах Apple" появилась функция "виртуального тура", похожая на режим streetview на картах Google.

Кроме того компания усовершенствовала виртуальные клавиатуры и добавила новые языки, а подсказки для печатания теперь работают на арабском, хинди, тайском, китайском, вьетнамском, и 22-х официальных индийских языках.

Часы Apple

Правообладатель иллюстрации Apple Image caption У часов Apple появятся новые "циферблаты"

Часы Apple Watch станут более независимыми от айфонов, у них появится свой магазин приложений.

В числе новых приложений для часов - отслеживатель менструальных циклов с предсказанием дней максимальной фертильности и приложение для мониторинга уровня звука, которое будет сигнализировать пользователю, если он оказался в слишком шумном месте.

В компании говорят, что данные о перемещениях в шумных местах сохранять не будут.

Mac Pro

Правообладатель иллюстрации Apple Image caption У Apple Mac Pro очень высокие характеристики мощности

Помимо прочего Apple представила новую версию настольного компьютера Mac Pro, с 28-ядерным процессором и дисплеем-retina с разрешением 6К, примерно на 40% превышающим размер нынешнего монитора iMac.

Компьютер поступит в продажу осенью по цене около шести тысяч долларов без монитора и дополнительных комплектующих.

Если у пользователя уже есть айпад, то им можно будет пользоваться как вторым экраном для компьютера.

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