Правообладатель иллюстрации Vladimir Smirnov/TASS Image caption Путин впервые посетил ПМЭФ в качестве президента в 2005 году

Петербургский международный экономический форум в этом году может обойтись в 2 млрд рублей, более полутора миллиардов потратят госкомпании и госучреждения. Русская служба Би-би-си разбиралась, сколько стоит этот форум и кто за него платит.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который российские СМИ называют "русским Давосом", пройдет 6-8 июня. Форум традиционно считается президентским - его посещает президент России, а не премьер-министр, а главными гостями становятся лидеры зарубежных государств. Форум существует с 1997 года, Владимир Путин в качестве президента впервые приехал на ПМЭФ в 2005 году.

В этом году главным иностранным гостем станет председатель КНР Си Цзиньпин, а основная тема форума - повестка устойчивого развития.

Сколько стоит форум

Основные расходы на организацию форума обычно ложатся на госкомпании. Так и в этом году. Государство на протяжении нескольких лет выделяет из федерального бюджета лишь небольшую часть стоимости форума - около 40 млн рублей. Заказчиком от лица государства выступает министерство экономического развития, пресс-служба министерства не ответила на запрос Би-би-си.

Всего же непосредственно организация форума в Санкт-Петербурге обойдется в 1,95 млрд рублей, говорится в ответе пресс-службы организатора форума, фонда "Росконгресс", на запрос Би-би-си.

Но это только 65% от общей стоимости, сообщили в пресс-службе. Таким образом, весь бюджет ПМЭФ может составлять 3 млрд рублей. Впрочем, итоговая сумма расходов на организацию всего комплекса мероприятий форума станет известна только по его окончании, подчеркнули в пресс-службе "Росконгресса".

Информация о том, сколько стоит пакет генерального партнера, официально не опубликована, пресс-служба "Росконгресса" на этот вопрос не ответила. Но один из генеральных партнеров форума - "Ростех" - разместил закупку под названием "Предоставление статуса "Генерального Партнера Петербургского международного экономического форума 2019 года" на 35,6 млн рублей.

Средства партнеров и участников форума покрывают более 2/3 расходов, остальное оплачивается за счет регистрационных взносов, сообщили в пресс-службе "Росконгресса".

Генеральными партнерами ПМЭФ в этом году, как и в прошлом, стали "Роснефть", "Российский экспортный центр", Сбербанк, "Газпром", "Ростех" и "Дом.рф", из частных компаний - только банк "Тинькофф".

Новыми генеральными партнерами стали национальная нефтяная компания Саудовской Аравии "Saudi Aramcо" и "Sabic" (принадлежит "Saudi Aramcо"), а также российская национальная платежная система "Мир".

Если все генеральные партнеры заплатили ту же сумму, что и "Ростех" (35,6 млн рублей), то их общий вклад составил 356 млн рублей. Генеральный спонсор у форума прежний - госбанк ВТБ.

Сколько потратят госкомпании

На свое участие в ПМЭФ-2019 российские государственные компании, корпорации и государственные учреждения потратят как минимум около 1,5 млрд рублей.

Эту сумму Би-би-си подсчитала, проанализировав более 250 контрактов на портале госзакупок, опубликованных до 3 июня. "Взносы" госкомпаний на организацию форума и их собственные расходы на него в ряде случаев пересекаются.

В основном эти закупки - это затраты на стенды компаний на площадке форума, оплата организационных расходов на участие в форуме сотрудников компаний и чиновников и рекламные услуги. Некоторые крупные компании, например, Сбербанк и "Роснефть", не опубликовали на портале госзакупок свои расходы.

Лидером по затратам на закупки, связанные с ПМЭФ, среди проанализированных Би-би-си, стало подведомственное Федеральной службе охраны ФГУП "СВЭКО".

На сайте предприятия говорится, что оно "является поставщиком комплексных интеграционных решений в области капитального строительства, автоматизации, связи, инфо-телекоммуникационных и информационных технологий, а также информационной безопасности".

Самая крупная закупка "СВЭКО" - на 121 млн рублей.

Предприятие заказало у единственного поставщика комплекс услуг по обеспечению ПМЭФ коммуникационными услугами, оргтехникой, оборудованием для регистрации и аккредитации участников, системой контроля доступа, съемками деловой программы, установкой и эксплуатацией ТВ-панелей, выводом контента внутреннего информационного ТВ.

"СВЭКО" и ФСО не ответили на запрос Би-би-си.

У Сбербанка на портале госзакупок контрактов, связанных с ПМЭФ, нет. Только в плане закупок банка, опубликованном на его сайте, есть информация о трех закупках на общую сумму 167 млн рублей. В графе "предмет договора" ПМЭФ не упоминается, но указан некий "бизнес-форум", а сроком исполнения договора указан июнь.

В пресс-службе банка отказались ответить на вопрос, предназначены ли эти закупки для ПМЭФ и сколько Сбербанк потратит в общей сложности на участие в форуме, отметив лишь, что затраты банка остались на уровне прошлого года. Сбербанк также оплатил статус генерального партнера.

Еще один госбанк - ВТБ - потратил на закупки, связанные с ПМЭФ, 142 млн рублей. По данным СПАРК-Маркетинг, стенд банка ("здания сборные из металла") обойдется в 72 млн рублей.

ВТБ также имеет статус генерального спонсора форума, однако в какую сумму он обошелся банку, неизвестно.

Пресс-служба ВТБ не ответила на запрос Би-би-си.

Комната для портфелей, чашки с золотом и французское вино

Правообладатель иллюстрации Donat Sorokin/TASS Image caption Презентационный офис председателя правления компании Алексея Миллера на форуме стоит 90 млн рублей

Госкомпания "Газпром" потратит на презентационный офис председателя правления компании Алексея Миллера 90 млн рублей. На эту сумму для "Газпрома" будут организованы специальная комната для хранения портфелей, цветы, системы увлажнения воздуха, кухня, санузел и wi-fi.

В документации закупки предусмотрено, что стоимость презентационного офиса может вырасти за счет "VIP-составляющих", которые включают выступления артистов, организацию шоу-программ, кейтеринговое обслуживание и обеспечение VIP-сувенирной продукцией.

Правительство Санкт-Петербурга потратит как минимум 65 млн рублей. На 50 млн рублей на площадке форума будет организована экспозиция Санкт-Петербурга площадью 1690 кв.м. В нее помимо прочего войдет VIP-зона переговоров для врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, отдельная комната для конфиденциальных переговоров, конгресс-зал на 200 человек в виде амфитеатра. Все зоны требуется украсить срезанными цветами.

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Прием от имени губератора в 2013 году

Для гостей экспозиции предусмотрены представительские подарки. Это чашки с блюдцами из костяного фарфора, на которых должна быть нарисована кобальтовая сетка, а также герб Санкт-Петербурга. Символ города должен быть нанесен методом надглазурной ручной доделки золотосодержащей краской, причем содержание золота в ней должно быть не менее 10%.

Всего планируется подарить 200 чашек с блюдцами общей стоимостью 468 тысяч рублей. Подарочная упаковка обойдется еще в 58 750 рублей.

Еще 15 млн рублей правительство Петербурга потратит на традиционный прием от имени губернатора. Особое внимание на этом приеме уделяется алкоголю. В частности, белое сухое, красное сухое и игристое вино должно быть марочным и соответствовать французской категории вин не ниже Appelation d'Origine - Vin de limited equalite superieur (A.O.V.D.Q.S.) и Appellation d'Origine controlee (A.O.C.) или итальянской категории вин не ниже Denominazione di Origine Controlatа (D.O.C.) и Denominazione di Origine Controlata e Garantita (D.O.C.G.). Выдержка вин перед розливом не должна быть ниже полутора лет.

Впрочем, в следующем году закупить импортное вино на прием от имени губернатора не получится - с 1 июля госучреждениям это будет запрещено, такое постановление премьер-министр Дмитрий Медведев подписал в конце мая.