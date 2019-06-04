ЧТО ВЫ МОГЛИ ПРОПУСТИТЬ

Трамп и королева

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Президент США Дональд Трамп с женой Меланией продолжает первый государственный визит в Британию. Они уже были на торжественном приеме в Букингемском дворце.

По словам многих аналитиков, изучавших жестикуляцию и мимику американского президента, он явно опасается повторения того, что произошло во время его предыдущей встречи с королевой Елизаветой II, когда он грубейшим образом нарушил королевский протокол и пытался идти впереди нее.

Сейчас он тщательно следит за своим поведением в присутствии Ее Величества.

На этот раз банкет прошел хорошо, без каких-либо инцидентов.

Так кто же в Венесуэле?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Россия все отрицает

Россия сообщила Соединенным Штатам о выводе своих военных специалистов из Венесуэлы. Об этом объявил президент Трамп.

"Россия проинформировала нас о том, что вывела большинство своих людей из Венесуэлы", - написал президент США в "Твиттере".

Трамп не уточнил, кто именно сообщил об отъезде российских военных специалистов и сколько их там находилось ранее. При этом Москва в понедельник отрицала факт сокращения своего контингента в Венесуэле. Что же происходит?

Гудбай, iTunes

Компания Apple объявила, что ее медиа-приложение iTunes закрывается, а выполнять его функции будут Apple Music, Apple Podcasts и Apple TV.

Разработчики Apple также сообщили о новых мерах безопасности: создан механизм авторизации, который заменит опцию авторизации в приложениях по аккаунту в соцсетях.

Apple объявила о новых мерах безопасности, выполняя данное в прошлом году обещание найти эффективный способ борьбы с отслеживанием пользователей со стороны "Фейсбука".

ЧТО ГОВОРЯТ, ЧТО ПИШУТ

Америка нам нужна

Все британские газеты в подробнейших деталях описывают каждый момент официального визита президента США Дональда Трампа в Великобританию.

Daily Mail в своей редакционной статье пишет, что даже невозможно представить, что бы подумали храбрые британские и американские солдаты, которые вместе высадились в Нормандии во время Второй мировой войны.

Визит американского президента был запланирован в память о том, что обе страны сражались плечом к плечу против нацизма.

Но еще до того, как самолет Трампа приземлился, он и мэр Лондона Садик Хан стали, как дети, обмениваться взаимными оскорблениями в "Твиттере".

Сравните это с невероятным дипломатическим талантом королевы Елизаветы II, пишет газета.

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Но какими бы ни были недостатки Трампа, Ее Величество понимает, что он представляет ближайшего союзника Британии, и относится к нему с уважением.

Она также знает, что при помощи НАТО Америка вот уже более 70 лет обеспечивает безопасность Британии и всей Европы, пишет Daily Mail.

Большой дядя

Times публикует обзор американской прессы (пейволл) в связи с визитом Дональда Трампа в Великобританию.

"Трамп отправился в Лондон ровно посреди фурора, связанного с "брекситом" и политическими проблемами в Европе. Что в этом сценарии может пойти не так?" - цитирует газета Los Angeles Times, которая отражает точку зрения американских аналитиков, считающих, что Трамп внезапно оказался посреди самого деликатного момента в британской истории.

Но, отмечает Times, по ту сторону океана многие думают, что в британской политике царит такой хаос, что Трампу не удастся сделать его еще хуже.

New York Times пишет, что Трамп считает себя замечательным нарушителем устоявшихся порядков. Однако, продолжает газета, "прибыв в Лондон, он поймет, что ему будет сложно встряхнуть страну, которая и так находится в конвульсиях, расколота и безмерно устала от бесконечных дебатов о выходе из Европейского союза".

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Washington Post пишет, что представители британского правительства, очевидно, не слишком довольны, что этот визит оказался столь помпезным, но "как и всегда, невозможно понять, что думает об этом сама королева".

Fox News отмечает, что между Трампом и королевой, судя по всему, вполне хорошие отношения.

Журналистка Си-эн-эн Кристиан Аманпур заявила, что из-за "брексита" влияние Британии на международной арене уменьшится, и ей "нужны крепкие связи с большим дядей по ту сторону океана".

Ясно одно - в отличие от многих других президентов, Дональд Трамп не будет возведен в рыцарское звание, отмечает Times.

Решительное "нет" каблукам

Guardian пишет, что группа женщин в Японии представила правительству петицию с требованием запретить существующую практику, при которой многие компании требуют, чтобы сотрудницы ходили на каблуках.

Кампания против каблуков была организована актрисой и писательницей Юми Исикава, которая быстро получила поддержку в интернете.

Сторонники кампании говорят, что на практике во многих офисах считается обязательным для женщин ходить на каблуках.

По словам Исикава, это форма дискриминации либо преследования по гендерному принципу.

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По словам противников каблуков, требование в них ходить равносильно средневековой традиции бинтовать девочкам ноги, чтобы у них практически исчезли пальцы ног.

Организации кампании также говорят, что не следует требовать от мужчин приходить на работу в костюмах, пишет Guardian.

Россияне недовольны

"Ведомости" пишут, что среди россиян растет готовность участвовать в массовых протестах. Об этом говорится в исследованиях "Левада-центра" и фонда "Петербургская политика". При этом, отмечает газета, доля россиян, готовых протестовать против падения уровня жизни, впервые превысила долю тех, кто говорит о вероятности самих протестов.

Фонд "Петербургская политика" тоже отметил в своем ежемесячном рейтинге социально-политической устойчивости регионов, что усиление уличной активности стало одной из ключевых майских тем. Но эти акции в основном носят локальный характер и сами по себе не являются признаками надвигающейся серьезной социально-политической турбулентности, считают эксперты.

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Российский футбол начинает процветать

Чемпионат мира по футболу 2018 года, прошедший в России, дал толчок развитию экономики российского футбола, пишут "Известия". Доходы клубов заметно выросли даже до начала турнира, когда еще не все стадионы и новая инфраструктура были завершены.

Это позволило России опередить Турцию по размеру футбольной индустрии. В то же время отрыв от пятерки ведущих чемпионатов Европы продолжает оставаться серьезнейшим.

ЧТО ВАЖНОГО ОЖИДАЕТСЯ СЕГОДНЯ

Трампа ждут протесты. Визит президента США, день второй

Дональд Трамп продолжает свой государственный визит в Великобританию. Во вторник он, премьер-министр Тереза Мэй, а также герцог Йоркский проведут деловой завтрак с представителями британского бизнеса.

После этого американский президент отправится на Даунинг-стрит, для официальных переговоров с Терезой Мэй.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Демонстрации против визита Трампа уже начались

Одновременно в Лондоне пройдет массовая демонстрация протеста против визита Трампа. Организаторы из "Коалиции Стоп Трамп" призывают людей 4 июня собраться на Трафальгарской площади, а затем перемещаться туда, куда направится кортеж президента США. Ожидается, что огромный надувной шар в виде разъяренного младенца в пеленках с лицом Трампа будет запущен активистами прямо перед парламентом около девяти утра по местному времени.

Сам американский президент уже написал в "Твиттере", что все это дает ему понять, что в Лондоне его не приветствуют.

Годовщина подавления демонстраций в Пекине

Сегодня 30-я годовщина подавления китайскими властями студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине, когда погибло множество людей. Точное число жертв неизвестно до сих пор.

Студенты требовали демократических перемен. Власти КНР до сих пор считают протесты контрреволюционным мятежом, а его участников - врагами государства. Обсуждать события, в результате которых погибли сотни людей, в Китае запрещено по сей день. Желающие почтить память погибших приезжают в этот день в Гонконг. Что знают китайцы об этом событии? Посмотрите наше видео:

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Зеленский тоже хочет в НАТО

Во вторник новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встречается в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Это первый официальный визит Зеленского за рубеж.

Во время встречи он подчеркнет, что Украина по-прежнему твердо намерена рано или поздно вступить в состав НАТО, а также обсудит положение на востоке Украины и в Крыму.

Послушайте наш подкаст "Что это было": как президент Зеленский изменил Украину.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 10 МИНУТ...

Свадьба - для многих людей одно из самых счастливых событий в жизни - часто становится кошмаром для женщин в странах с сильными патриархальными традициями. В Азербайджане древние обычаи превращают этот день в психическую и физическую пытку невесты, последствия которой могут ощущаться годами.

Почитайте репортаж нашего корреспондента Магеррама Зейналова.

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