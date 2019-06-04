Задержаны двое подозреваемых в убийстве спецназовца в Подмосковье

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Драка произошла в подмосковном Путилково

Двое мужчин, подозреваемых в убийстве спецназовца в Подмосковье, задержаны, сообщил Следственный комитет России (СКР). Отец погибшего ранее говорил, что подозреваемые скрылись в Армении.

Задержанные - 1977 и 1982 годов рождения, по местам их жительства "проведены обыски, допрошено более 50 свидетелей".

Согласно заявлению СК, все остальные участники происшествия также установлены.

Отец погибшего Алексей Белянкин вечером в понедельник в разговоре с РБК говорил, что следствие установило всех подозреваемых в убийстве, но большинство из них уехало в Армению.

"[Следователи] мне сказали, что все подозреваемые установлены, один задержан, с ним сейчас работает следствие. Большинство фигурантов уехало в Армению. Мне сказали, что Армения по такому делу выдаст всех, это почти точно", - говорил изданию отец убитого.

Драка в Путилково

В ночь на 2 июня около бара в Красногорском районе рядом со МКАДом, произошло убийство. Подмосковное управление Следственного комитета России (СКР) сообщило, что бывший военнослужащий Никита Белянкин стал очевидцем конфликта, который произошел около кафе "между двумя группами лиц", и решил вмешаться.

"Потерпевший попытался помочь мужчине, которому в ходе потасовки нанесли ножевое ранение, произведя из имеющегося при себе травматического пистолета несколько предупредительных выстрелов в воздух, - говорилось в сообщении СКР. - В этот момент неустановленное лицо нанесло ему удар ножом в область сердца".

Белянкин умер на месте. Нападавшие скрылись, но, как заявляет СКР, следователи знают, кто участвовал в драке. По месту их жительства прошли обыски. "Изъяты вещи и предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела", - сообщало подмосковное управление СКР. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".

Друг погибшего Сергей Иванов описал РБК, как действовал спецназовец, увидев драку: "Достал травматический пистолет и сделал предупредительный выстрел в воздух, переключив внимание нападавших на себя. Они повалили его на землю и воткнули нож, после чего тот умер на руках у девушки".

"Он увидел, как толпа выходцев из южных регионов избивает двоих парней. Это было недалеко от подъезда Никиты. Он решил заступиться, но был убит. Один из тех, кому он пытался помочь, также был ранен ножом. Пострадавший в больнице", - говорил ТАСС друг убитого Иван Суханов.

Что известно о Белянкине

Пресс-релиз СКР называет погибшего ветераном боевых действий. ТАСС и РИА Новости называли 24-летнего Белянкина бывшим бойцом спецназа ГРУ министерства обороны России. Он участвовал в боевых действиях в Сирии, пишет РИА Новости.

Друг погибшего Иван Богданов рассказывал Би-би-си, что Белянкин несколько раз ездил в командировки в Сирию и был представлен к награде как участник боев за освобождение Алеппо. Он подтвердил, что до службы в армии Белянкин принадлежал к движению анархистов.

"К антифа-движению он принадлежал в юности, но после событий на Украине с ними рассорился, потому что большинство антифашистов поддержали Евромайдан, а он скорее был за республики Донбасса, - сообщил Богданов. - Он был порядочный, честный и открытый человек, который никогда не проходил мимо несправедливости".

"У меня большие вопросы, почему в районе драки не было полиции, а "скорая" приехала на место случившегося только через сорок минут", - добавил он.

Белянкин уволился из армии 10 месяцев назад, рассказал ТАСС его друг Иван Суханов.

"Контракт с минобороны закончился. Он думал пойти работать в МЧС или устроится служить в ОМОН. Окончательного решения не принял, помогал отцу с бизнесом", - сказал он.