Аэропорт Шереметьево объяснил коллапс с багажом. Что это было?

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Гендиректор московского аэропорта Шереметьево Михаил Василенко впервые прокомментировал проблемы с выдачей багажа. Он уверяет, что дело не в нехватке грузчиков, а в изменении технологии. Минтранс потребовал в кратчайшие сроки наладить выдачу багажа. А что о причинах коллапса узнали СМИ?

В последних числах мая пассажиры, следующие через международный аэропорт Шереметьево, стали жаловаться в соцсетях, что ожидание багажа занимает намного больше времени, чем обычно - иногда больше двух часов.

3 июня аэропорт признал проблему. Более того, признал, что решить ее удастся только к концу июня.

Причины коллапса Шереметьево до сих пор не называло, а СМИ сообщали, что главная проблема заключается в остром дефиците грузчиков, который стал очевиден с началом летнего сезона.

В среду ситуацию впервые прокомментировал руководитель аэропорта.

Что сказал Василенко

Во-первых, он отрицает, что серьезные задержки с выдачей багажа пассажирам связаны с тем, что Шереметьево не успело вовремя нанять достаточно грузчиков.

"Мы переделывали технологию. Нам нужны другие люди - и больше людей", - сказал Василенко. Объем багажа изменился, добавил он, и поэтому "некоторые расчеты надо поправить".

Во-вторых, из его слов следует, что проблема решена уже сейчас - а не в конце месяца. "Спокойно сейчас работаем, - сказал гендиректор Шереметьево. - Я вам абсолютно честно скажу, что мы локализовали проблему. Мы сейчас практически работаем в штатном режиме".

"Я уверенно могу сказать, что в течение месяца сбоев не будет", - пообещал Василенко.

При этом он признал: да, во время пика сбоя пассажирам приходилось ждать багаж более двух с половиной часов.

Как коллапс объясняли СМИ

Газеты "Ведомости" и "Коммерсант" накануне писали, что задержки с обслуживанием багажа связаны с дефицитом грузчиков у компании "Шереметьево хэндлинг".

Раньше багаж своих пассажиров обрабатывала авиакомпания "Аэрофлот", чьи рейсы составляют 78,5% пассажиропотока в Шереметьево. А когда год назад открылся новый терминал В, багаж стала обрабатывать "Шереметьево хэндлинг", на 100% принадлежащая аэропорту.

Шереметьево надо было набрать грузчиков, но аэропорт не успел этого сделать, рассказали собеседники "Ведомостей". Для бесперебойной доставки багажа из самолетов в зал ожидания требуются еще 250 грузчиков, говорили источники "Коммерсанта". В аэропорту не стали с этим спорить.

"С пиковым ростом перевозок аэропорт стал испытывать дефицит кадров, объявлен набор 250 грузчиков, ведется перераспределение производственных ресурсов", - говорил ранее "Ведомостям" представитель Шереметьево.

Нужно много грузчиков, причем их еще нужно обучить, а в Шереметьево зарплаты ниже, чем те, которые платил "Аэрофлот" или платят другие аэропорты Москвы, сказали изданию источники в трех авиакомпаниях.

"Ведомости" писали, что на сайте HeadHunter были указаны зарплаты в 45 тыс. рублей. Однако сейчас там уже другие цифры - 60 тыс. рублей.

Издание отмечало, что из-за коллапса некоторые рейсы отправлялись вовсе без багажа или с его частью - чтобы не нарушать расписание, за которым следит Росавиация. Багаж отправлялся следующими рейсами. Что же касается багажа прибывших пассажиров, то пресс-служба Шереметьева обещала бесплатную доставку тем, кому пришлось ждать больше 30 минут. А также бесплатные сэндвичи после 25 минут ожиданий.

В 2018 году Шереметьево обслужило 45,8 млн человек, в этом году планировалось поднять планку до 51,9 млн человек.

Что говорят власти

Министр транспорта Евгений Дитрих готов на ближайшем заседании совета директоров Шереметьево поставить вопрос о персональной ответственности за ситуацию с выдачей багажа, сообщило в среду министерство.

Минтранс "жестко отреагирует на сбои", если ситуация "не будет нормализована в кратчайшие сроки".

"Руководству аэропорта настоятельно рекомендовано максимально быстро наладить все технологические процессы обслуживания и обработки багажа и при необходимости увеличить количество квалифицированного персонала на всех проблемных участках", - сказано в заявлении.