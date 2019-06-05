Предполагаемому убийце спецназовца в Подмосковье предъявили обвинение

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Закончившаяся убийством драка произошла в подмосковном Путилково в ночь на 2 июня

Одному из четверых задержанных по делу об убийстве спецназовца в Подмосковье предъявлено обвинение. По версии следствия, именно он нанес погибшему смертельный удар.

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в убийстве одному из участников конфликта в подмосковном Путилково.

"Следствием на основании имеющихся данных из числа задержанных установлено лицо, которое нанесло смертельное ранение ветерану боевых действий, пытавшемуся помочь травмированному в драке человеку", - говорится в сообщении СКР.

В ведомстве также сообщили о задержании еще двоих участников драки - о задержании первых двух сообщалось накануне. СКР будет ходатайствовать об аресте всех четверых.

Следственный комитет не приводит имен или других данных о задержанных. Во вторник, сообщая о первых задержанных, СКР уточнял, что это "уроженцы одной из стран СНГ" 1977 и 1982 годов рождения.

Драка в Путилково

В ночь на 2 июня около бара в Красногорском районе рядом со МКАДом, произошло убийство. СКР сообщал, что погибший - Никита Белянкин - стал очевидцем конфликта, который произошел около кафе "между двумя группами лиц", и решил вмешаться.

Он несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета, но получил удар ножом в область сердца.

Белянкин умер на месте.

"Он увидел, как толпа выходцев из южных регионов избивает двоих парней. Это было недалеко от подъезда Никиты. Он решил заступиться, но был убит. Один из тех, кому он пытался помочь, также был ранен ножом. Пострадавший в больнице", - говорил ТАСС друг убитого Иван Суханов.

Что известно о Белянкине

Пресс-релиз СКР называет погибшего ветераном боевых действий. ТАСС и РИА Новости называли 24-летнего Белянкина бывшим бойцом спецназа ГРУ министерства обороны России. Он участвовал в боевых действиях в Сирии, пишет РИА Новости.

Друг погибшего Иван Богданов рассказал Би-би-си, что Белянкин несколько раз ездил в командировки в Сирию и был представлен к награде как участник боев за освобождение Алеппо. Он подтвердил, что до службы в армии Белянкин принадлежал к движению анархистов.

"К антифа-движению он принадлежал в юности, но после событий на Украине с ними рассорился, потому что большинство антифашистов поддержали Евромайдан, а он скорее был за республики Донбасса, - сообщил Богданов. - Он был порядочный, честный и открытый человек, который никогда не проходил мимо несправедливости".

"У меня большие вопросы, почему в районе драки не было полиции, а "скорая" приехала на место случившегося только через сорок минут", - добавил он.

Белянкин уволился из армии 10 месяцев назад, рассказал ТАСС его друг Иван Суханов.