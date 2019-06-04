США призвали Китай раскрыть данные о погибших на Тяньаньмэнь. Пекин возмущен.
Китай резко отреагировал на заявление госсекретаря США Майка Помпео по случаю 30-й годовщины событий на площади Тяньаньмэнь.
Помпео подверг критике ситуацию с правами человека в Китае и призвал китайские власти сообщить точное число погибших на площади.
Спикер китайского посольства в Вашингтоне назвал слова госсекретаря оскорблением китайского народа.
Крупный политический протест в Пекине в 1989 году был жестоко подавлен коммунистическим режимом.
Китайское правительство не раскрывает точное число погибших на площади Тяньаньмэнь, оценки разнятся от сотен до тысяч человек.
Что сказал Майк Помпео?
В понедельник Помпео призвал Пекин дать полный и публичный учет убитых или пропавших без вести, "чтобы успокоить многих жертв этой мрачной главы истории".
Он также обвинил Китай в том, что тот нарушает права человека тогда, когда это удобно режиму, приведя в качестве примера положение уйгурского меньшинства в Синьцзяне.
По словам Помпео, не оправдались надежды США на то, что Китай станет более открытым и толерантным обществом в результате более глубокой международной интеграции.
Во вторник китайское посольство заявило, что вердикт по поводу политического инцидента в конце 80-х давно вынесен.
Представитель посольства сказал, что Помпео использовал права человека в качестве повода для заявления, которое представляет собой грубое вмешательство во внутренние дела Китая, а его замечания были наполнены предрассудками и высокомерием.
Досталось госсекретарю и за комментарии по поводу прав человека, которые, по словам дипломата, переживают свой "наилучший период".
Те, кто пытается покровительствовать и запугивать китайский народ, заявил китайский дипломат, окажутся на пепелище истории.
Что произошло в 1989 году?
Более миллиона протестующих вышли на площадь Тяньаньмэнь в апреле 1989 года и начали крупнейший политический протест в истории коммунистического Китая. Он продолжался полтора месяца.
В ночь на 3 июня на площадь выдвинулись танки, военные открыли огонь. На площади и в ее окрестностях множество людей было убито и ранено.
Впоследствии китайские власти утверждали, что на самой площади никто не был убит.
Как отмечают годовщину событий не площади?
По всему миру в годовщину событий на площади Тяньаньмэнь собираются десятки демонстраций, их участники вспоминают жертв событий и требуют перемен.
В Гонконге, как ожидается, во вторник вечером около 180 тысяч человек соберутся на митинг и зажгут свечи.
Спикер нижней палаты американского конгресса, как ожидается, примет участие в митинге в Вашингтоне.
Что происходит в этот день в Пекине?
Никаких официальных мероприятий в память о событиях на площади Тяньаньмэнь в Китае никогда не проводилось.
Накануне годовщины министр обороны Китая Вей Феньхэ, выступая на региональном форуме в Сингапуре, упомянул демонстрацию. Для китайских чиновников и официальных лиц это большая редкость.
"Этот инцидент был политической турбулентностью, и центральное правительство приняло меры, чтобы остановить турбулентность, что является правильной политикой", - сказал министр.
Он добавил, что в результате действий правительства в 1989 году сегодня Китай процветает и развивается.
На самой площади Тяньаньмэнь в центре Пекина приняты усиленные меры безопасности. Полиция проверяет удостоверения личности у всех выходящих из метро.
Многих иностранных журналистов не пустили на площадь. Тем, кому разрешили пройти, запретили снимать.
Накануне годовщины китайские власти усилили цензуру всех упоминаний событий 1989 года.
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Однако некоторые китайцы находят способ отметить эту дату.
Чен Вэй - один из нескольких политических активистов, которые в этот день будут голодать сутки.
Он сказал корреспонденту Guardian, что голодовка - одна из тех вещей, которые власть не может запретить.