США призвали Китай раскрыть данные о погибших на Тяньаньмэнь. Пекин возмущен.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Протесты в годовщину событий на площади Тяньаньмень происходят во всем мире. Но не в Китае

Китай резко отреагировал на заявление госсекретаря США Майка Помпео по случаю 30-й годовщины событий на площади Тяньаньмэнь.

Помпео подверг критике ситуацию с правами человека в Китае и призвал китайские власти сообщить точное число погибших на площади.

Спикер китайского посольства в Вашингтоне назвал слова госсекретаря оскорблением китайского народа.

Крупный политический протест в Пекине в 1989 году был жестоко подавлен коммунистическим режимом.

Китайское правительство не раскрывает точное число погибших на площади Тяньаньмэнь, оценки разнятся от сотен до тысяч человек.

Что сказал Майк Помпео?

В понедельник Помпео призвал Пекин дать полный и публичный учет убитых или пропавших без вести, "чтобы успокоить многих жертв этой мрачной главы истории".

Он также обвинил Китай в том, что тот нарушает права человека тогда, когда это удобно режиму, приведя в качестве примера положение уйгурского меньшинства в Синьцзяне.

По словам Помпео, не оправдались надежды США на то, что Китай станет более открытым и толерантным обществом в результате более глубокой международной интеграции.

Во вторник китайское посольство заявило, что вердикт по поводу политического инцидента в конце 80-х давно вынесен.

Представитель посольства сказал, что Помпео использовал права человека в качестве повода для заявления, которое представляет собой грубое вмешательство во внутренние дела Китая, а его замечания были наполнены предрассудками и высокомерием.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Весной 1989 года огромное множество людей собралось на площади Тяньаньмэнь

Досталось госсекретарю и за комментарии по поводу прав человека, которые, по словам дипломата, переживают свой "наилучший период".

Те, кто пытается покровительствовать и запугивать китайский народ, заявил китайский дипломат, окажутся на пепелище истории.

Что произошло в 1989 году?

Более миллиона протестующих вышли на площадь Тяньаньмэнь в апреле 1989 года и начали крупнейший политический протест в истории коммунистического Китая. Он продолжался полтора месяца.

В ночь на 3 июня на площадь выдвинулись танки, военные открыли огонь. На площади и в ее окрестностях множество людей было убито и ранено.

Впоследствии китайские власти утверждали, что на самой площади никто не был убит.

Как отмечают годовщину событий не площади?

По всему миру в годовщину событий на площади Тяньаньмэнь собираются десятки демонстраций, их участники вспоминают жертв событий и требуют перемен.

В Гонконге, как ожидается, во вторник вечером около 180 тысяч человек соберутся на митинг и зажгут свечи.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В прошлом году тысячи человек собрались в Гонконге на ежегодный день поминовения событий на Тяньаньмэнь

Спикер нижней палаты американского конгресса, как ожидается, примет участие в митинге в Вашингтоне.

Что происходит в этот день в Пекине?

Никаких официальных мероприятий в память о событиях на площади Тяньаньмэнь в Китае никогда не проводилось.

Накануне годовщины министр обороны Китая Вей Феньхэ, выступая на региональном форуме в Сингапуре, упомянул демонстрацию. Для китайских чиновников и официальных лиц это большая редкость.

"Этот инцидент был политической турбулентностью, и центральное правительство приняло меры, чтобы остановить турбулентность, что является правильной политикой", - сказал министр.

Media playback is unsupported on your device "Я не знаю, чьи это танки": 30 лет событиям на площади Тяньаньмэнь

Он добавил, что в результате действий правительства в 1989 году сегодня Китай процветает и развивается.

На самой площади Тяньаньмэнь в центре Пекина приняты усиленные меры безопасности. Полиция проверяет удостоверения личности у всех выходящих из метро.

Многих иностранных журналистов не пустили на площадь. Тем, кому разрешили пройти, запретили снимать.

Накануне годовщины китайские власти усилили цензуру всех упоминаний событий 1989 года.

Однако некоторые китайцы находят способ отметить эту дату.

Чен Вэй - один из нескольких политических активистов, которые в этот день будут голодать сутки.

Он сказал корреспонденту Guardian, что голодовка - одна из тех вещей, которые власть не может запретить.