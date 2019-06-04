Дело об убийстве 5-летнего мальчика на Украине: что об этом известно?

Правообладатель иллюстрации Иван Пишта Image caption Участники акции протеста перед зданием МВД в Киеве приносили детские игрушки

Двое украинских полицейских арестованы на 60 суток по подозрению в убийстве пятилетнего Кирилла из Переяслава-Хмельницкого, а глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку и попросил отправить его служить "в самую горячую точку" - на Донбасс.

Дело об убийстве мальчика вызвало настолько широкий общественный резонанс на Украине, что на него отреагировал и президент страны Владимир Зеленский.

"Никакого смягчения. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком", - написал он на своей странице в "Фейсбуке".

Во вторник активисты объявили о проведении массовых акций возле управлений МВД в разных городах по всей стране.

Что произошло в пятницу?

31 мая в реанимацию больницы в Переяславе-Хмельницком попал мальчик с тяжелым ранением головы.

Как сообщило Государственное бюро расследований (ГБР), полицейские сначала установили, что мальчик якобы "по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы", когда играл вместе с другими детьми возле своего дома.

Однако потом, когда врачи сделали мальчику операцию и обнаружили огнестрельное ранение головы, полицейские "провели дополнительный осмотр места происшествия" и нашли гильзы от патронов и банки, по которым стреляли подозреваемые.

Ребенок был транспортирован в Киев и в понедельник вечером умер в больнице.

Под подозрение попали двое полицейских из Переяслава-Хмельницкого. У них дома провели обыски и изъяли патроны и другое оружие.

Впоследствии ГБР сообщило им о подозрении, обвинив в неосторожном причинении тяжкого телесного повреждения, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Накануне прокуратура переквалифицировала дело с "неосторожного причинения тяжкого телесного повреждения" на "умышленное убийство".

Кого арестовали?

Во вторник по подозрению в убийстве были арестованы лейтенант полиции Иван Приходько и старший сержант Владимир Петровец.

Прокуроры утверждали, что выстрелы, которые привели к смерти мальчика, произвел Приходько.

Его адвокаты настаивали, что умысел убить мальчика не доказан, поэтому дело нельзя переквалифицировать на убийство.

Сам полицейский отрицает, что стрелял в направлении ребенка.

"Я сам отец двоих детей, я понимаю это горе... Прошу разобраться в данной ситуации... Я не стрелял в этом направлении", - сказал Иван Приходько в зале суда перед оглашением решения о мере пресечения.

Адвокат Петровца, в свою очередь, отметил, что его подзащитный был участником боевых действий на востоке Украины.

"Против Петровца нет ни одного доказательства, что он совершал хоть один выстрел", - заявил защитник.

Image caption Задержанные - старший сержант Владимир Петровец (слева) и лейтенант Иван Приходько

Прокуроры озвучили свою версию: "На отдыхе [Петровец] стрелял по железным банкам с Приходько. Рядом находилось место, где проводили время несовершеннолетние лица".

"Оружие, из которого стреляли и ранили ребенка, еще не нашли", - добавил прокурор.

Сам Петровец также утверждает, что не стрелял в ребенка.

Также во вторник стало известно, что руководитель полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку, заявив, что несет ответственность за действия своих подчиненных.

Полицейские были пьяны?

Как сообщили ВВС News Украина в ГБР, следователи установили, что в пятницу после обеда двое полицейских "отдыхали и употребляли спиртные напитки во дворе частного сектора".

"Во время отдыха мужчины договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были установлены в виде мишеней напротив участка местности, где могли находиться посторонние люди", - рассказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

"Несмотря на то, что такими действиями они могли нанести вред гражданам, они продолжили стрелять. Во время выстрелов, примерно в 15:30, полицейские, действуя с преступной неосторожностью, попали в ребенка", - отмечает она.

Сначала председатель Нацполиции Сергей Князев сообщил, что полицейские были "не на службе и без табельного оружия".

Однако в ГБР эту информацию подтвердить не смогли.

"Пока не установлено, какое именно это было оружие. Досудебное расследование продолжается", - сказала Иванова в понедельник.

До сих пор не установлено, из какого именно оружия убили Кирилла, который играл во дворе.

Его родственники утверждают, что полицейские признают свою вину, но не знают, кто из них попал в ребенка, потому что были очень пьяны.

Как реагирует общество?

Накануне в Киеве возле здания министерства внутренних дел прошла протестная акция. Активисты принесли с собой плакаты с надписью "Полиция убивает детей", а также цветы и игрушки.

Участники акции требовали отставки главы МВД Арсена Авакова и справедливого наказания для виновных.

На сайте президента Украины также появилась петиция с требованием отставки Авакова. Для того, чтобы ее рассмотрел президент страны, она должна набрать 25 тысяч голосов.

Активисты в соцсетях тем временем активно призывают граждан приходить на акции протеста, которые должны пройти во вторник вечером у зданий МВД во всех крупных городах страны.