Дело об убийстве 5-летнего мальчика на Украине: что об этом известно?
Двое украинских полицейских арестованы на 60 суток по подозрению в убийстве пятилетнего Кирилла из Переяслава-Хмельницкого, а глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку и попросил отправить его служить "в самую горячую точку" - на Донбасс.
Дело об убийстве мальчика вызвало настолько широкий общественный резонанс на Украине, что на него отреагировал и президент страны Владимир Зеленский.
"Никакого смягчения. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком", - написал он на своей странице в "Фейсбуке".
Во вторник активисты объявили о проведении массовых акций возле управлений МВД в разных городах по всей стране.
Что произошло в пятницу?
31 мая в реанимацию больницы в Переяславе-Хмельницком попал мальчик с тяжелым ранением головы.
Как сообщило Государственное бюро расследований (ГБР), полицейские сначала установили, что мальчик якобы "по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы", когда играл вместе с другими детьми возле своего дома.
Однако потом, когда врачи сделали мальчику операцию и обнаружили огнестрельное ранение головы, полицейские "провели дополнительный осмотр места происшествия" и нашли гильзы от патронов и банки, по которым стреляли подозреваемые.
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Ребенок был транспортирован в Киев и в понедельник вечером умер в больнице.
Под подозрение попали двое полицейских из Переяслава-Хмельницкого. У них дома провели обыски и изъяли патроны и другое оружие.
Впоследствии ГБР сообщило им о подозрении, обвинив в неосторожном причинении тяжкого телесного повреждения, совершенного по предварительному сговору группой лиц.
Накануне прокуратура переквалифицировала дело с "неосторожного причинения тяжкого телесного повреждения" на "умышленное убийство".
Кого арестовали?
Во вторник по подозрению в убийстве были арестованы лейтенант полиции Иван Приходько и старший сержант Владимир Петровец.
Прокуроры утверждали, что выстрелы, которые привели к смерти мальчика, произвел Приходько.
Его адвокаты настаивали, что умысел убить мальчика не доказан, поэтому дело нельзя переквалифицировать на убийство.
Сам полицейский отрицает, что стрелял в направлении ребенка.
"Я сам отец двоих детей, я понимаю это горе... Прошу разобраться в данной ситуации... Я не стрелял в этом направлении", - сказал Иван Приходько в зале суда перед оглашением решения о мере пресечения.
Адвокат Петровца, в свою очередь, отметил, что его подзащитный был участником боевых действий на востоке Украины.
"Против Петровца нет ни одного доказательства, что он совершал хоть один выстрел", - заявил защитник.
Прокуроры озвучили свою версию: "На отдыхе [Петровец] стрелял по железным банкам с Приходько. Рядом находилось место, где проводили время несовершеннолетние лица".
"Оружие, из которого стреляли и ранили ребенка, еще не нашли", - добавил прокурор.
Сам Петровец также утверждает, что не стрелял в ребенка.
Также во вторник стало известно, что руководитель полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку, заявив, что несет ответственность за действия своих подчиненных.
Полицейские были пьяны?
Как сообщили ВВС News Украина в ГБР, следователи установили, что в пятницу после обеда двое полицейских "отдыхали и употребляли спиртные напитки во дворе частного сектора".
"Во время отдыха мужчины договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были установлены в виде мишеней напротив участка местности, где могли находиться посторонние люди", - рассказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.
"Несмотря на то, что такими действиями они могли нанести вред гражданам, они продолжили стрелять. Во время выстрелов, примерно в 15:30, полицейские, действуя с преступной неосторожностью, попали в ребенка", - отмечает она.
Сначала председатель Нацполиции Сергей Князев сообщил, что полицейские были "не на службе и без табельного оружия".
Однако в ГБР эту информацию подтвердить не смогли.
"Пока не установлено, какое именно это было оружие. Досудебное расследование продолжается", - сказала Иванова в понедельник.
До сих пор не установлено, из какого именно оружия убили Кирилла, который играл во дворе.
Его родственники утверждают, что полицейские признают свою вину, но не знают, кто из них попал в ребенка, потому что были очень пьяны.
Как реагирует общество?
Накануне в Киеве возле здания министерства внутренних дел прошла протестная акция. Активисты принесли с собой плакаты с надписью "Полиция убивает детей", а также цветы и игрушки.
Участники акции требовали отставки главы МВД Арсена Авакова и справедливого наказания для виновных.
На сайте президента Украины также появилась петиция с требованием отставки Авакова. Для того, чтобы ее рассмотрел президент страны, она должна набрать 25 тысяч голосов.
Активисты в соцсетях тем временем активно призывают граждан приходить на акции протеста, которые должны пройти во вторник вечером у зданий МВД во всех крупных городах страны.