Правообладатель иллюстрации Elena Sorokina/TASS Image caption После взрывов над городом поднялся столб дыма

Роскомнадзор по требованию российской Генпрокуратуры внес в реестр запрещенной информации несколько сообщений в соцсетях, связанных со взрывами на заводе в Нижегородской области. Ранее нижегородский губернатор призвал применить новый закон о "фейковых новостях" против тех, кто распространяет панические сообщения.

В марте российский президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий распространение в интернете фейков - недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений. Другим законом было запрещено в неприличной форме выражать неуважение к власти. Оба закона касаются как СМИ, так и обычных граждан, и предусматривают большие штрафы.

1 июня на территории завода "ГосНИИ Кристалл" в городе Дзержинск в Нижегородской области произошло несколько взрывов, в результате которых обрушились пять зданий, в 185 жилых домах в радиусе 3 км вылетели окна. Пострадали 116 человек, 18 из них были госпитализированы. Жертв удалось избежать благодаря тому, что работников на заводе успели эвакуировать.

2 июня нижегородский губернатор Глеб Никитин, который приехал на место происшествия, предложил применить закон о фейках против тех, кто преувеличивает масштабы произошедшего.

"Важно было вовремя донести, что нет химической угрозы, угрозы детонации. Это позволило снизить панические настроения. Тем не менее, в соцсетях распространялась информация, не соответствующая действительности", - возмущался губернатор.

Никитин приводил в пример сообщения о "химической катастрофе" и призывы "собираем вещи, валим из города". Он говорил, что такая информация "вбрасывается целенаправленно с целью посеять панические настроения" и "безусловно подпадает под закон о фейковых новостях".

"Я считаю, это тот случай, когда абсолютно уместно рассмотреть возможность его применения. Мы этот вопрос внимательно изучим", - обещал Никитин.

3 июня член Общественной палаты России Александр Малькевич написал в "Фейсбуке", что он направил в Генпрокуратуру и администрацию социальной сети "ВКонтакте" официальные обращения с просьбой разобраться в ситуации.

"Чего только не писали в соцсетях: "теракт", "город завален минами" (и трупами!), "началась эвакуация", "новые взрывы", "200 погибших", "выброс яда в воздухе", "отец - сотрудник ФСБ - сказал закупать продукты и срочно уезжать из города" и т.д.", - написал Малькевич.

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Малькевич - журналист, телеведущий, политтехнолог. Он был руководителем проекта USA Really и в этом качестве попал под санкции США. В ноябре прошлого года сотрудники ФБР задерживали его в аэропорту Вашингтона (Малькевич собирался быть наблюдателем на выборах губернатора штата Мэриленд). Он призывал российские власти обращать больше внимания на работающие в стране иностранные СМИ.

Во вторник 4 июня пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что ведомство уже получило от Генпрокуратуры требование, в котором содержится "ряд ссылок на сообщения в соцсетях, связанные с событиями в городе Дзержинске".

Ампелонский напомнил, что по закону о фейках Роскомнадзор блокирует сообщения по требованию Генпрокуратуры. Они вносятся в реестр запрещенной информации, доступ к которым обязаны ограничить провайдеры. В списке всего несколько ссылок, но прокуратура также требует ограничить доступ к копиям этих сообщений в социальных сетях, уточнил Ампелонский.

Из двух законов - о фейках и оскорблении власти - стали чаще применять второй. Известно несколько случаев, связанных с публикациями, в которых звучала фамилия Путина.

О том, что был применен и закон о "фейковых новостях", в конце апреля сообщал адвокат архангельской активистки Елены Калининой Алексей Куроптев. Он рассказывал, что на Калинину составили протокол о распространении "недостоверной общественно значимой информации, повлекшей создание помех функционированию транспортной инфраструктуры".

Поводом стала запись в соцсети "ВКонтакте" о месте проведения акции протеста против мусорного полигона. По логике полиции, говорил Куроптев, Калинина не имела права публиковать этот пост, потому что знала, что мероприятие не согласовано и не может быть проведено.