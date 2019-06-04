"Транснефть" резко ответила Сечину. Ссора из-за "Дружбы" - в цитатах

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Компания "Транснефть", контролируемая государством, внезапно обрушилась с критикой на главу государственной "Роснефти" Игоря Сечина. "Транснефти" не понравилась оценка, которую один из самых влиятельных людей в России дал ситуации с трубопроводом "Дружба".

Из-за загрязненной нефти весной работу экспортного трубопровода пришлось приостановить. В России было возбуждено уголовное дело, решается вопрос о выплате компенсаций.

Во вторник выяснилось, что на компенсацию претендует и главный исполнительный директор нефтегазовой компании "Роснефть".

Сечин заговорил об этом на годовом собрании "Роснефти". Вскоре ему ответила "Транснефть". Спор превратился в перепалку. Вот как она выглядела - в цитатах.

Кто что заявил

Сечин

"Безусловно, этот инцидент негативно влияет не только на "Роснефть", но и на стабильные поставки нашего сырья в Западную Европу", - сказал Сечин (цитаты по РИА Новости).

"Загрязненными оказались достаточно большие объемы, это привело к недопоставке нефти на наши предприятия, нашим потребителям, которые вынуждены замещать недопоставленные объемы за счет использования других маршрутов... Конечно, это наносит ущерб в целом российской нефтяной промышленности. На этом этапе самое главное - добиться скорейшего освобождения трубопроводов от этой загрязненной пробки", - добавил глава "Роснефти".

"Транснефть" заверяет нас, что все убытки компании и наших партнеров будут компенсированы. Мы им верим в этом смысле и надеемся, что так и произойдет", - заключил Сечин.

"Транснефть"

"Сегодня со стороны И.И. Сечина был сделан ряд заявлений в связи с ограничениями прокачки нефти по нефтепроводу "Дружба"[...] Хотелось бы обратить внимание сотрудников компании "Роснефть" на необходимость более тщательно и объективно готовить информацию для публичных выступлений своего руководителя", - говорится в заявлении компании.

В "Транснефти" отрицают, что загрязнение нефтепровода привело к вытеснению российской нефти на европейском рынке. Там заявили, что недобранные из "Дружбы" объемы клиенты получили через морские порты на танкерах: ""Транснефть" перераспределяет объемы в направлении экспортных терминалов".

Наконец, компании Сечина попеняли на то, что деятельность "Роснефти" влияет на сокращение приема нефти в "Дружбу" от других компаний: "Весь 2019 год ПАО "НК "Роснефть" не в полном объеме распределяет нефть, сдаваемую в систему магистральных нефтепроводов".

"Роснефть"

"Роснефть" в долгу не осталась, выпустив ответное заявление на сообщение "Транснефти":

"Проблему надо решать, а не устраивать дискуссию по этому вопросу в публичном пространстве. У нас обычная просьба к коллегам в "Транснефти" - исполнять условия договора на транспортировку и доставить нефть надлежащего качества нашим потребителям, а не рефлексировать по поводу законных вопросов наших акционеров о восстановлении прокачки качественного сырья до рынков потребления", - сказано в заявлении.

Не первый раз

Это уже второй случай, когда "Транснефть" использует жесткую риторику в споре о причинах и последствиях загрязнения нефти в "Дружбе".

На прошлой неделе, 20 мая, компания жестко ответила на заявление первого вице-премьера Антона Силуанова. Тот заявил, что "Транснефть" не может рассчитывать на сокращения выплаты дивидендов в связи с аварией (78,55% "Транснефти" принадлежит государству в лице Росимущества).

"Вы хотите сказать, чтобы государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти? Мне кажется, это не совсем правильно", - сказал тогда Силуанов.

"Транснефть" тогда ответила так: "Заявление первого вице-премьера Силуанова - это упрощенная оценка ситуации. Совершено преступление, ведется следствие. Полагаю, что в данном случае Силуанов был ориентирован на информацию, распространяемую недоброжелателями компании "Транснефть"

"Считаю необходимым вспомнить, когда был взорван несколько лет назад автомобиль первого замминистра финансов России А.П. Вавилова рядом со зданием министерства, никто не назвал это "косяком в работе минфина", - говорил советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

Споры с Сечиным

Глава министерства финансов Силуанов в прошлом году стал первым вице-премьером, сменив на этом посту Игоря Шувалова, ветерана российского правительства.

Далеко не многие позволяли себе спорить с Сечиным. Он тоже работал в правительстве, а сейчас возглавляет крупнейшую нефтяную компанию страны, основой активов которой стали добывающие мощности ЮКОСа после ареста его главы Михаила Ходорковского.

Сечин работал с Владимиром Путиным еще в Петербурге, они вместе переехали в Москву, и с тех пор глава "Роснефти" считается его ближайшим соратником.

В 2016 году против участия "Роснефти" в сделке по покупке "Башнефти" выступал министр экономического развития Алексей Улюкаев. В декабре 2017 года он был приговорен к восьми годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве взятки у Сечина в размере 2 млн долларов США.