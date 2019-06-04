Ким Чен Ын раскритиковал Массовые игры в КНДР за ложный созидательный дух

Правообладатель иллюстрации KCNA Image caption Массовые игры представляют собой масштабное пропагандистское зрелище

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын раскритиковал одно из главных пропагандистских мероприятий страны - Массовые игры - за ложный созидательных дух и за создание безответственного отношения к работе.

Массовые игры в КНДР представляют собой масштабное шоу с участием десятков тысяч человек, в том числе детей.

Игры начались в понедельник и, как ожидается, перейдут в месячный пропагандистский фестиваль с огромным количеством выступлений.

Основная цель мероприятия - поднять дух нации, однако Ким Чен Ын уже не в первый раз критикует эти торжества.

Как рассказала Би-би-си аналитик центра NK Pro Минйунг Ли, глава КНДР нередко публично ругает различные организации и ведомства за плохую работу, причем критике могут подвергаться как крупные пропагандистские мероприятия, так и обычные бытовые работы вроде посадки деревьев.

Еще усилить?

В марте Ким заявил, что страна должна обновить и усилить свою пропаганду.

Как отмечает Минйунг Ли, с тех пор государственные СМИ усилили освещение пропагандистской работы в КНДР и активно выступают против буржуазного образа жизни и несоциалистических элементов.

Правообладатель иллюстрации KCNA Image caption Ким Чен Ын требует от органов пропаганды усилить свою работу

Усиление давления на пропаганду на первый взгляд может показаться неожиданным, однако этот шаг со стороны Пхеньяна кажется логичным после недавнего провала переговоров с США.

На момент начала переговоров с Вашингтоном и Сеулом пропагандистская машина КНДР немного снизила уровень критики в отношении своих традиционных врагов.

"Пхеньян может чувствовать неуверенность по поводу последствий дипломатической разрядки и смягчения риторики в отношении Южной Кореи и США", - говорит Ли.

Однако нынешний дипломатический тупик означает, что продолжение диалога с США под вопросом.

Ослабление санкций против КНДР теперь кажется маловероятным, и Пхеньяну придется готовить население к долгим экономическим трудностям.

А это подразумевает настраивание людей против внешнего влияния и призывы к внутреннему единству, отмечает Ли.

Сестра в немилости?

На открытии игр присутствовала сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, которая на появлялась на публике в последние два месяца.

Ким Ё Чжон - один из ближайших соратников лидера КНДР, она принимала участие в дипломатических переговорах с США в Сингапуре и Ханое.

Правообладатель иллюстрации KCNA Image caption Ким Ё Чжон (слева) сидит недалеко от своего брата - лидера КНДР

Некоторые эксперты полагали, что отсутствие сестры Ким Чен Ына в публичном пространстве в последнее время связано именно с провалом последних переговоров.

Также появлялись сообщения о том, что несколько высокопоставленных чиновников КНДР были репрессированы или казнены после саммита в Ханое.

На некоторых официальных фотографиях Ким Ё Чжон была замечена сидящей слишком далеко от своего брата, из чего можно было предположить, что она уже не является членом Политбюро КНДР, говорит Минйунг Ли.

На открытии игр сестра Ким Чен Ына сидит всего через одно кресло от него, однако на подобных мероприятиях правила рассадки не столь жесткие, рассуждает Ли.

На прошлой неделе СМИ Южной Кореи сообщали о двух якобы репрессированных дипломатах из КНДР, однако один из них позднее был замечен на фотографиях возле лидера страны.