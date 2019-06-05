30 лет расстрелу на площади Тяньаньмэнь: грандиозная акция памяти в Гонконге
В Гонконге несколько тысяч человек вышли на улицы, чтобы отметить 30-ю годовщину жестокого подавления студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Гонконг и Макао - единственные места в Китае, где людям официально разрешено собираться в память о погибших на площади активистах.
Власти Китая так и не представили официальной оценки погибших во время протестов 1989 года. По неофициальным данным, погибли сотни активистов.
По словам организаторов гонконгской акции, в ней приняли участие около 180 тысяч человек. Полиция говорит о 40 тысячах.
В других районах Китая местные власти запрещают даже упоминание событий на Тяньаньмэнь. Протесты на площади в Пекине продолжались с 15 апреля по 4 июня 1989 года, после чего были жестоко подавлены.
За обстановкой на самой площади в Пекине во вторник следили сотни сотрудников спецслужб.
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Отказаться забывать
Грейс Цой, Би-би-си, Гонконг
Парк Виктории в Гонконге снова превратился в море свечей.
Люди, многие из которых одеты в черное, в основном молчат и держат в вытянутых руках свечи. Некоторые плачут. Между песнями протеста они скандируют: "Народ не забудет".
Толпа аплодирует, когда Тереза Чан, принимавшая участие в протестах 1989 года, кричит со сцены: "Мы отказываемся забывать. Мы отказываемся верить в ложь!"
Тереза Чан приходит на акции памяти каждый год с 1990-го. Она пропустила поминки только однажды, из-за болезни.
"Я хотела поехать в Пекин вместе с остальными, но не смогла, - говорит она. - Никогда не думала. что все так закончится, забыть очень трудно".
Но в этом году в толпе есть и новые лица.
Одна из протестующих, Люн, пришла сюда впервые, потому что ее заботит будущее Гонконга.
"Я очень зла из-за того, что делает здесь китайское правительство", - говорит она.
Среди цветов и поминальных свечей повсюду видны протестные плакаты против предложения о введении поправок в закон об экстрадиции на материковый Китай. Многие боятся, что эти изменения приведут к дальнейшему попранию гражданских свобод на территории Гонконга.
Здесь, в Парке Виктории, присутствуют и жители континента. Например, Цзэн вместе с женой и 11-летней дочерью приехал специально, чтобы принять участие в акции памяти.
По словам его дочери, происходящее вокруг открывает глаза на многое: "Я здесь, чтобы узнать настоящую историю Китая. Теперь я думаю, что Китай ничем не лучше других стран".
Протесты в Гонконге совпали с непростой ситуацией, в которой оказались власти региона. Общественность недовольна предложенным недавно законопроектом, на основании которого беглецов, пойманных на территории Гонконга, будут возвращать обратно на материк.
Менее масштабные протестные акции ожидаются также в центре Макао и на Тайване.
Годовщина событий на площади Тяньаньмэнь спровоцировала обмен резкими заявлениями между Вашингтоном и Пекином. Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал ситуацию с правами человека в Китае и призвал власти страны наконец-то обнародовать истинное число погибших на площади Тяньаньмэнь.
В ответ пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне заявил, что слова Помпео оскорбляют китайский народ.
Во вторник власти Китая выпустили специальное предупреждение своим гражданам, собирающимся посетить США, информируя их о том, что в Америке они могут столкнуться с полицейским произволом и преступностью.
Китайский министр внутренних дел обвинил правоохранительные органы США в преследовании граждан Китая путем неоправданно пристрастных иммиграционных проверок и другими методами.
Что случилось в 1989-м?
В апреле 1989 года приверженцы демократических норм правления, более миллиона человек, заняли площадь Тяньаньмэнь и начали самый масштабный протест в истории коммунистического Китая. Он продлился полтора месяца.
Поздним вечером 3 июня на площадь двинулись танки, военные открыли огонь по безоружным демонстрантам. На площади и ее окрестностях множество людей было убито и ранено.
Позднее власти страны сообщили, что на площади не погиб ни один человек. В действительности же погибло, по разным оценкам, от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.
В минувшие выходные министр обороны Китая Вэй Фэнхэ упомянул протесты в ходе регионального саммита в Сингапуре. Это редкий случай, когда представитель китайских властей публично говорит о тех событиях.
"Та акция была проявлением политической турбулентности, правительство предприняло меры, чтобы это пресечь, и это правильная политика", - сказал министр, отвечая на вопрос.
Он добавил, что, благодаря тем действиям властей, "Китай пошел по пути стабильности и развития".