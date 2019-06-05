30 лет расстрелу на площади Тяньаньмэнь: грандиозная акция памяти в Гонконге

Media playback is unsupported on your device "Я не знаю, чьи это танки": 30 лет событиям на площади Тяньаньмэнь

В Гонконге несколько тысяч человек вышли на улицы, чтобы отметить 30-ю годовщину жестокого подавления студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Гонконг и Макао - единственные места в Китае, где людям официально разрешено собираться в память о погибших на площади активистах.

Власти Китая так и не представили официальной оценки погибших во время протестов 1989 года. По неофициальным данным, погибли сотни активистов.

По словам организаторов гонконгской акции, в ней приняли участие около 180 тысяч человек. Полиция говорит о 40 тысячах.

В других районах Китая местные власти запрещают даже упоминание событий на Тяньаньмэнь. Протесты на площади в Пекине продолжались с 15 апреля по 4 июня 1989 года, после чего были жестоко подавлены.

За обстановкой на самой площади в Пекине во вторник следили сотни сотрудников спецслужб.

Отказаться забывать

Грейс Цой, Би-би-си, Гонконг

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Парк Виктории в Гонконге снова превратился в море свечей.

Люди, многие из которых одеты в черное, в основном молчат и держат в вытянутых руках свечи. Некоторые плачут. Между песнями протеста они скандируют: "Народ не забудет".

Толпа аплодирует, когда Тереза Чан, принимавшая участие в протестах 1989 года, кричит со сцены: "Мы отказываемся забывать. Мы отказываемся верить в ложь!"

Тереза Чан приходит на акции памяти каждый год с 1990-го. Она пропустила поминки только однажды, из-за болезни.

"Я хотела поехать в Пекин вместе с остальными, но не смогла, - говорит она. - Никогда не думала. что все так закончится, забыть очень трудно".

Но в этом году в толпе есть и новые лица.

Image caption Тереза Чан приходит на акции памяти каждый год с 1990-го

Одна из протестующих, Люн, пришла сюда впервые, потому что ее заботит будущее Гонконга.

"Я очень зла из-за того, что делает здесь китайское правительство", - говорит она.

Среди цветов и поминальных свечей повсюду видны протестные плакаты против предложения о введении поправок в закон об экстрадиции на материковый Китай. Многие боятся, что эти изменения приведут к дальнейшему попранию гражданских свобод на территории Гонконга.

Здесь, в Парке Виктории, присутствуют и жители континента. Например, Цзэн вместе с женой и 11-летней дочерью приехал специально, чтобы принять участие в акции памяти.

По словам его дочери, происходящее вокруг открывает глаза на многое: "Я здесь, чтобы узнать настоящую историю Китая. Теперь я думаю, что Китай ничем не лучше других стран".

Протесты в Гонконге совпали с непростой ситуацией, в которой оказались власти региона. Общественность недовольна предложенным недавно законопроектом, на основании которого беглецов, пойманных на территории Гонконга, будут возвращать обратно на материк.

Менее масштабные протестные акции ожидаются также в центре Макао и на Тайване.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Жители Гонкога резко протестуют против экстрадиции инакомыслящих на материк. Главе администрации Гонконга Кэрри Лам (на портрете) предстоит трудное решение

Годовщина событий на площади Тяньаньмэнь спровоцировала обмен резкими заявлениями между Вашингтоном и Пекином. Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал ситуацию с правами человека в Китае и призвал власти страны наконец-то обнародовать истинное число погибших на площади Тяньаньмэнь.

В ответ пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне заявил, что слова Помпео оскорбляют китайский народ.

Во вторник власти Китая выпустили специальное предупреждение своим гражданам, собирающимся посетить США, информируя их о том, что в Америке они могут столкнуться с полицейским произволом и преступностью.

Китайский министр внутренних дел обвинил правоохранительные органы США в преследовании граждан Китая путем неоправданно пристрастных иммиграционных проверок и другими методами.

Что случилось в 1989-м?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption К началу июня 1989 года на площади Тяньаньмэнь собралось огромное количество людей. Вскоре протест был расстрелян

В апреле 1989 года приверженцы демократических норм правления, более миллиона человек, заняли площадь Тяньаньмэнь и начали самый масштабный протест в истории коммунистического Китая. Он продлился полтора месяца.

Поздним вечером 3 июня на площадь двинулись танки, военные открыли огонь по безоружным демонстрантам. На площади и ее окрестностях множество людей было убито и ранено.

Позднее власти страны сообщили, что на площади не погиб ни один человек. В действительности же погибло, по разным оценкам, от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

В минувшие выходные министр обороны Китая Вэй Фэнхэ упомянул протесты в ходе регионального саммита в Сингапуре. Это редкий случай, когда представитель китайских властей публично говорит о тех событиях.

"Та акция была проявлением политической турбулентности, правительство предприняло меры, чтобы это пресечь, и это правильная политика", - сказал министр, отвечая на вопрос.

Он добавил, что, благодаря тем действиям властей, "Китай пошел по пути стабильности и развития".