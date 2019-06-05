Протесты против власти в Чехии

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Акция стала одной из самых массовых с "бархатной революции" 1989 года

Во вторник Вацлавская площадь в центре Праги заполнилась десятками тысяч протестующих, требовавших отставки премьер-министра Андрея Бабиша, которого обвиняют в незаконном использовании дотаций от Евросоюза. По словам организаторов акции протеста, в ней приняли участие около 120 тысяч человек.

Если эти данные подтвердятся, акция станет самым массовым протестом в Праге с "бархатной революции" 1989 года, после которой президентом ЧССР избрали правозащитника Вацлава Гавела.

От Бабиша могут потребовать вернуть около 17,5 млн евро. Сам он называет обвинения в свой адрес "грязной ложью".

Война версий катастрофы в Шереметьево

Правообладатель иллюстрации MAXIM SHIPENKOV/TASS Image caption Фюзеляж сгоревшего самолета на полосе через два дня после трагедии

5 мая в Шереметьево совершил аварийную посадку, а затем загорелся самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва - Мурманск. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

За катастрофой последовала волна новостей о неисправностях самолета, с другой стороны, стали появляться предположения о недостаточной подготовке пилотов лайнера, который потерпел крушение.

Би-би-си собрала "за и против" в двух основных версиях катастрофы.

"Транснефть" против Сечина

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Компания "Транснефть", контролируемая государством, внезапно обрушилась с критикой на главу государственной "Роснефти" Игоря Сечина. "Транснефти" не понравилась оценка, которую Сечин дал ситуации с трубопроводом "Дружба".

Спор превратился в перепалку. Вот как она выглядела - в цитатах.

Завершается визит Дональда Трампа в Британию, и первые полосы британских газет снова отданы ему и его семье. Daily Telegraph собрала основные моменты этого визита.

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С кем ссорился или любезничал Трамп?

Едва прилетев в Лондон, Трамп в своем "Твиттере" назвал "жалким лузером" мэра Лондона Садика Хана. Он также отказал во встрече лидеру лейбористов Джереми Корбину, назвав его слишком "негативным". "Он хотел встретиться сегодня или завтра, - сказал во вторник американский президент, - но я решил этого не делать. […] Терпеть не могу критиканов, но при этом уважаю людей, которые делают дело".

Самому Трампу пришлось отдуваться за слова, сказанные им про герцогиню Сассексую Меган. В одном из интервью в самом начале визита ведущий зачитал Трампу, что говорила в его адрес Меган Маркл, когда он стал президентом, и попросил Трампа прокомментировать. "Я не знал, что она такая противная", - ответил Трамп. Однако в интервью телеканалу ITV, которое выйдет в эфир в пятницу, он всячески пытался загладить эту неловкость, назвав принца Гарри "потрясающим", а его жену Меган "прекрасной".

Герцогу Эдинбургскому Трамп подарил куртку пилота президентского самолета, а королеве Елизавете II - брошь в виде мака из серебра и шелка от Tiffany.

Что Трамп думает о "брексите"?

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Терезу Мэй президент похвалил за ее качества переговорщика, сказав, что достигнутый ею договор о выходе Британии из ЕС очень хорош, и его скоро одобрят обе стороны.

Зачем ему британское здравоохранение?

Во вторник Трамп неожиданно заявил, что британская система здравоохранения NHS должна быть включена в торговый договор, который Вашингтон и Лондон собираются подписать после того, как Британия выйдет из Евросоюза.

Это заявление возмутило лидеров тори, включая Терезу Мэй. Британия закупает в США ряд препаратов и медицинское оборудование, но это не значит, говорят в правящей партии, что Америке позволят открыть здесь частные больницы в рамках NHS, а американским страховым компаниям - вести свой бизнес.

"Дорогой господин президент! NHS не рассматривается как объект сделки в рамках торговых договоренностей, и никогда не будет так рассматриваться. Не под моим началом", - заявил министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок.

Трампы ослепили Лондон

"Хотите вы того или нет, но семейный выезд Трампов в Британию окажет влияние на ваш гардероб" (пейволл) , - пишет автор Times Харриет Уокер.

Мелания Трамп известна своим "книжным" подходом к гардеробу, поэтому в большинстве случаев кажется, что это не она в одежде, а одежда на ней как выстовочный экспонат. Но на этот раз костюмеры Белого дома превзошли самих себя.

Спектакль (именно это слово употребляет Times) начался, когда первая леди взошла в самолет, вылетавший в Лондон, в платье с биг-бенами от Gucci за 2650 фунтов стерлингов, а вышла из него, похожая на стюардессу British Airways, в блузке от Burberry за 650 фунтов.

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Потом на протяжении визита ее бросало от стиля 1980-х к образу Мэри Поппинс и обратно в современность в виде вечернего платья из последней коллекции Диора.

Иванка Трамп тоже не отставала в разнообразии и гламурности своих туалетов. Правда, один раз она пришла на банкет в платье от Carolina Herrera, больше подходящем для дневного чая в саду.

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Много лака для волос, искусственный загар, бриллианты и дорогие, но хаотичные туалеты безошибочно напоминали нам, что в гости приехали американцы-миллиардеры.

Модели пикантного возраста

Женщины за 40, которых раньше нельзя было представить в мире высокой моды, заняли центральное место на подиуме, пишет Guardian.

Немецкая певица Уте Лемпер (55 лет) и бывшая модель, а ныне активистка, борющаяся за чистоту океана, Каролин Мерфи (44 года) стали звездами на показе последней коллекции дома Max Mara, прошедшего в берлинском музее Neues.

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В последний день своего визита в Великобританию Дональд Трамп присоединится к королеве Елизавете II и премьер-министру Терезе Мэй на праздновании 75-летней годовщины высадки в Нормандии союзников антигитлеровской коалиции.

Церемония пройдет в английском Портсмуте, куда также прибудут президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. D-Day, как его называют в англоязычных странах, стал крупнейшей в мировой истории морской десантной операцией.

Правообладатель иллюстрации IWM Image caption Подразделения США приняли участие в масштабной операции в Нормандии

Накануне на Трафальгарской площади прошла масштабная акция против визита Трампа в Великобританию. На улицы Лондона вышли десятки тысяч человек.

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