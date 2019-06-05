"Что-то пошло не так". Взрыв на съемках фильма о Бонде

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дэниэл Крейг на съемках 24-го фильма "бондианы" "Спектр" (2015)

На съемочной площадке 25-го фильма о Джеймсе Бонде прогремел взрыв, в результате которого пострадал один из членов съемочной группы. Это уже не первый инцидент, сопровождающий производство картины.

"Во время съемок контролируемого взрыва на площадке "Бонда 25" на студии Pinewood была повреждена внешняя часть съемочного павильона. Обошлось без серьезных ранений, однако один член съемочной группы получил небольшую травму", - сообщается в официальном аккаунте проекта в "Твиттере".

Пропустить Twitter пост , автор: @007 During the filming of a controlled explosion on the set of Bond 25 today at Pinewood Studios, damage was caused to the exterior of the 007 Stage. There were no injuries on set, however one crew member outside the stage has sustained a minor injury. pic.twitter.com/8O9tOgwMYK — James Bond (@007) 4 июня 2019 г.

По информации газеты Sun, сразу несколько взрывов произошли во время съемок сцены с огненным шаром в лаборатории.

"Это был настоящий хаос. Было три сильных взрыва, которые сорвали часть крыши павильона и несколько стенных панелей", - рассказал газете участник проекта.

"Предполагалось, что огненный шар пролетит через площадку. Это был трюк, но что-то прошло совсем не так... Все сейчас полностью приостановлено", - говорит он.

Проклятые съемки

Производство 25-го фильма о Бонде с самого начала сопровождается проблемами и инцидентами, и некоторые журналисты даже начали иронизировать, что над съемками нависло проклятие.

Сначала из проекта чуть не выбыл исполнитель главной роли Дэниел Крейг, шутивший, что скорее вскроет себе вены, чем вернется к агенту 007.

В СМИ появлялась противоречивая информация о том, что продюсеры якобы отчаянно пытаются найти нового актера на роль Бонда, однако в итоге Крейг все-таки согласился вернуться в проект. Его будет его пятый фильм бондианы.

Затем начались проблемы и с режиссером новой картины. Сначала постановкой должен был заниматься Дэнни Бойл, но в августе прошлого года стало известно, что он покинул проект из-за творческих разногласий с продюсерами.

Вслед за Бойлом из проекта выбыл и сценарист Джон Ходж, с которым они вместе работали над сценарием нового фильма о Бонде.

В сентябре 2018 года продюсеры сообщили, что фильм поставит американский кинорежиссер Кэри Фукунага.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В 25-м фильме о Бонде мы увидим знакомые лица

В новом фильме о Бонде вновь примут участие актеры Рэйф Файнс, Бен Уишоу, Наоми Харрис и Джеффри Райт.

В ним присоединятся Рами Малек (исполнитель роли Фредди Меркьюри в "Богемской рапсодии"), Лашана Линч (Мария Рамбо в фильме "Капитан Марвел") и Билли Магнуссен ("Ночные игры" и "Алладин").

С началом съемочного периода проблемы не прекратились. В мае 51-летний Крейг получил серьезную травму лодыжки во время съемок на Ямайке, после чего работа над фильмом встала на несколько недель.

Премьера новой серии бондианы в Британии перенесена с октября 2019 года на апрель 2020-го.