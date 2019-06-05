В России остался только один губернатор Сергей Морозов

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Президент России Владимир Путин принял отставку врио главы Астраханской области Сергея Морозова. Он не просидел в кресле губернатора и года и не пойдет на выборы. Морозов - выходец из спецслужб и полный тезка другого губернатора, управляющего Ульяновской областью почти 15 лет.

Путин 26 сентября 2018 года объявил о смене руководителей сразу четырех регионов - Сахалина, Приморья, Астраханской области и Кабардино-Балкарии. В Астрахани губернатором стал заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Морозов.

Биография Морозова на сайте ФТС на тот момент отсутствовала. Но было известно, что врио губернатора был помощником министра обороны, а еще раньше работал в Федеральной службе охраны (ФСО).

Газета "Ведомости" обращает внимание на то, что столь же недолго удержался на посту губернатора другой бывший силовик Евгений Зиничев, который всего несколько месяцев возглавлял Калининградскую область, а до этого трудился в ФСБ и ФСО. Теперь Зиничев возглавляет МЧС России.

По семейным обстоятельствам

Куда ушел Морозов, пока не известно. Как следует из указа Путина, он написал заявление по собственному желанию.

В последние годы Путин увольняет губернаторов партиями. Последняя волна увольнений прошла в марте этого года - тогда ушли пять губернаторов. Эксперты связывали их отставку с губернаторскими выборами, которые пройдут в 16 регионах.

Морозов также должен был пройти через выборы. Источники "Ведомостей" причисляли Астраханскую область к регионам, где у власти на сентябрьском голосовании могут возникнуть проблемы.

Высокопоставленный источник трех российских информационных агентств назвал отставку Морозова вынужденной. По его словам, она связана с семейными обстоятельствами.

Врио губернатора Астраханской области мог выиграть в первом туре выборов, в мае его рейтинг составлял 57-58%, заявил собеседник Интерфакса.

"Сергей Морозов в дальнейшем будет работать в одной из российских спецслужб", - добавил он.

Врио губернатора Путин назначил Игоря Бабушкина, который до этого занимал пост заместителя полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Его тоже можно назвать силовиком - как сообщает ТАСС, он служил в подразделениях ФСБ, а в 2013-2018 годах был заместителем главы Росимущества. Полковник запаса.

Выборы губернатора Астраханской области пройдут, как запланировано, 8 сентября, сказал РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко. Избирательная кампания началась в среду. Будет ли в выборах участвовать Бабушкин, из сообщения Кремля неясно.

Собеседник "Ведомостей", близкий к администрации президента, назвал ситуацию с отставкой Морозова нетривиальной, поскольку она произошла во время начала предвыборной кампании, и предположил, что Морозову решили найти "лучшее применение".

Теперь только один губернатор Морозов

В сентябре прошлого года, когда Путин назначал очередного выходца из ФСО врио главы Астраханской области, многие обратили внимание на то, что в России уже есть один губернатор Сергей Морозов. Он с декабря 2004 года возглавляет Астраханскую область. И хотя СМИ не раз предсказывали его отставку, ульяновский Морозов по-прежнему сохраняет свой пост.

Тогда же Би-би-си подсчитала, что в России на тот момент было три губернатора Орлова (плюс теперь уже бывшая глава Владимирской области Светлана Орлова), три губернатора Никитина, два Артамоновых, два Васильевых и два Морозовых. Теперь в России остался только один губернатор Морозов.