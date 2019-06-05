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Арбитражный суд Краснодарского края не усмотрел неуважения к суду и не стал наказывать участника процесса о банкротстве, который прислал документы в конверте с изображением картины голландского художника Герарда Давида "Сдирание кожи с продажного судьи" ("Суд Камбиса").

Судья Андрей Гарбовский слушает дело о банкротстве строительной компании ООО "Сочи-Абсолют". Письмо в конверте с репродукцией картины в суд направил кредитор компании Станислав Голубев. Он добивается выплаты ему 8 млн рублей. Кредиторы - покупатели квартир в многоквартирном доме в центре Сочи, который так и не был достроен.

Как писал "Коммерсант", Голубев добивается аннулирования прав одной из покупательниц, которая заключила с застройщиком договор инвестирования, а не долевого участия. В письме со "Сдиранием кожи с продажного судьи" он требовал привести реестра требований кредиторов в соответствие с законом, сообщает Интерфакс.

В итоге судья Гарбовский решил разобраться, не было ли в данном случае проявлено неуважительное отношение к суду и не следует ли наложить на Голубева штраф. Статья Уголовного кодекса России о неуважении к суду штраф в размере до 80 тысяч рублей, обязательные работы или арест на срок до четырех месяцев.

В среду судья провел отдельное заседание по этому вопросу и пришел к выводу, что неуважение к нему проявлено не было.

"Судья Андрей Гарбовский, которому было адресовано письмо, не усмотрел в действиях отправителя нарушений", - сказал Интерфаксу адвокат Алексей Аванесян. В пресс-службе суда подтвердили, что судья решил не налагать штраф.

"Возможно, судья вспомнил, что смех - это лучшее обеззараживающее средство от пороков человеческих. И что [тот], кто не смеется, тот не прощает. В любом случае конверт не виновен и может и дальше знакомить граждан с художественными наследиями мировой живописи", - написал Аванесян в "Фейсбуке".

"Коммерсант" пишет, что на заседании отправитель письма не признал умысла проявить неуважение к суду и объяснил инцидент "ошибкой своего юриста". Он также сказал, что у него не было намерения как-либо воздействовать на суд, и принес суду свои извинения.

Адвокат Аванесян же попросил слова и пояснил судье, что у него еще остались конверты с изображением картины Герарда Давида.

"Я продемонстрировал свой конверт и рассказал о художнике, о сюжете картины и о том, что изображение само по себе оскорбить не может", - цитирует его "Коммерсант".

Другие кредиторы компании "Сочи-Абсолют", присутствовавшие на заседании, по его словам, предлагали все же наказать Голубева за неуважение к суду.

"Суд Камбиса"

Это не первый случай, когда картина Герарда Давида обсуждается в суде.

В конце 2015 года оппозиционер Алексей Навальный комментировал решение Никулинского суда Москвы, постановившего, что фигуранты дела "Кировлеса" должны выплатить 16 млн рублей. Навальный писал, что судья вынес решение в отсутствие истца и без одного из ответчиков. Свой пост он проиллюстрировал фрагментом картины "Суд Камбиса" (другое название полотна) с подписью, обращенной к судье Никулинского суда. Следственный комитет России проводил проверку по этому поводу.

В августе 2016 года краснодарские фермеры, организовавшие протестный автопробег на тракторах, взяли с собой репродукцию картины "Сдирание кожи с продажного судьи". Таким образом они хотели проиллюстрировать мысль о том, что суды в земельных спорах встают на сторону больших агрохолдингов.

"Суд Камбиса", или "Сдирание кожи с продажного судьи" - картина-диптих нидерландского художника XV века Герарда Давида. Сюжет картины основан на истории, описанной Геродотом, в которой правитель за подкуп и несправедливый приговор приказал содрать с судьи кожу и обтянуть ею кресло, на котором затем восседали судьи, которые должны были помнить судьбу своего предшественника.

Герард Давид написал картину в 1498 году для зала судебных заседаний в ратуше Брюгге с целью напоминать о необходимости судить справедливо.

Оригинал картины ныне находится в Муниципальной художественной галерее в Брюгге.