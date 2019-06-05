YouTube отказался убрать видео с гомофобными выпадами

Правообладатель иллюстрации Vox Image caption Журналист Карлос Маза столкнулся с оскорблениями в YouTube

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YouTube - одна из многих компаний, оформивших свой логотип в цветах радуги, чтобы поддержать права ЛГБТ, но под этим ярким логотипом разгорелся спор об отношении сайта к оскорбительным высказываниям в адрес сексуальных меньшинств.

В центре спора - журналист Карлос Маза, выпускающий для новостного сайта Vox серию материалов под общим названием "Зачеркнутый".

По его словам, Карлос сталкивает с постоянными оскорблениями со стороны видеоблогера Стивена Краудера, у которого более 3,8 млн подписчиков на YouTube.

Всякий раз, когда Маза публикует видео для Vox, Краудер публикует собственное видео, приправленное оскорбительными высказываниями по поводу сексуальной ориентации и этнической принадлежности журналиста.

На прошлой неделе Маза опубликовал видеоподборку этих оскорблений.

В своих видеороликах Краудер подражает акценту Карлоса Маза и называет его странным квиром, мексиканским геем и гей-эльфом компании Vox.

Правообладатель иллюстрации Louder with Crowder Image caption У Стивена Краудера - популярный блог на YouTube

Карлос Маза попросил YouTube вмешаться в эту конфликтную ситуацию.

"У этих видео - миллионы просмотров на YouTube. Каждый раз, когда публикуется новое, на меня обрушивается поток гомофобных и расистских оскорблений в "Инстаграме" и "Твиттере", - заявил журналист. - Эти видео превращают меня в объект нелепых преследований".

Представитель YouTube сообщил, что компания расследуют ситуацию. Чуть позже она выступила с заявлением, в котором говорится: "Несмотря на то, что в этих видео есть явно обидные высказывания, в опубликованном виде они не нарушают наши правила".

"Дружеское подначивание"

Ответ видеохостинга был встречен противоречиво. Многие хотели бы представить этот спор как битву за свободу слова.

Сам Краудер заявил, что скандал этот вовсе не об оскорблениях, а о том, что крупная медиакомпания Vox пытается заставить замолчать тех, чьи высказывания ей не нравятся.

По словам Краудера, выражения, которые он использовал в отношении Карлоса Маза, были не более чем дружеским подначиванием. "Это забавно, у меня же комедийное шоу", - сказал он.

Но по мнению его оппонентов, YouTube демонстрирует свою неспособность следовать собственным принципам и правилам, допуская к публикации видео, содержащие персональные оскорбления.

Правила YouTube запрещают ролики, которые публикуются, чтобы унизить кого-то или содержат негативные и оскорбительные комментарии в адрес конкретного человека.

Но в YouTube заявили, что высказывания Краудера не нарушают политику хостинга, потому что были допущены в рамках дебатов.

В настоящее время страницы YouTube в соцсетях оформлены в цветах радужного флага в поддержку прав ЛГБТ.

Карлос Маза считает, что такой поддержки нет: "Сейчас все только ухудшится. YouTube публично заявил, что оскорбления на почве расизма и гомофобии не нарушают их политику".

По мнению корреспондента Би-би-си по вопросам ЛГБТ Бена Ханта, подобная позиция YouTube оттолкнет от его сайта многих представителей этого сообщества.

"Позиция YouTube разочарует ЛГБТ-сообщество. Оказывается, то, что в реальной жизни считается ненавистническими высказываниями и преследуется по закону, можно просто назвать онлайн-дебатами", - говорит Бен Хант.