Леонид Кучма в Минске предложил снять блокаду Донбасса

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Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, что впервые заседание в Минске прошло конструктивно.

Встреча началась в среду около 13 часов по местному времени и продолжалась более четырех часов, после чего представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что Украина предложила снять блокаду Донбасса.

Позже вечером Сайдик сообщил, что на следующем заседании участники группы обсудят именно снятие экономической блокады.

"Предложение было сделано от господина Кучмы, оно было поддержано участниками из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз", - сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.

(ОРДО - отдельные районы Донецкой области, ОРЛО - отдельные районы Луганской области. Так Киев называет эти непризнанные образования на территории Украины.)

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Сам Кучма эту информацию пока не прокомментировал. "Речь шла о том, что такая проблема есть, ее надо решать. Такое предложение поддерживает и президент Украины", - сказала BBC News Украина пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, Леонид Кучма считает, что этот процесс должен быть "дорогой с двусторонним движением".

Дорожная карта от президента

"Впервые все заседания рабочих групп прошли в таком конструктивном русле", - заявил Леонид Кучма после встреч в среду. По его словам, все стороны стремились найти решение.

"Проблемы старые, только они с каждым часом становятся более болезненными", - добавил представитель Украины.

Участники обсудили обмен пленными, в том числе освобождение украинских моряков. Кучма прогнозирует, что эти вопросы наконец начнутся решаться.

"Фактически мы приехали с дорожной картой от президента Украины. Были такие сигналы: президент действительно хочет, чтобы был мир в этом регионе. С соответствующими приказами я сюда и приехал", - сообщил он.

Представитель России в контактной группе Борис Грызлов сказал, что стороны договорились о новом соглашении о прекращении огня. Этот документ должны подписать на следующей встрече, которая запланирована на 19 июня.

Также договорились определить сроки разведения сил в Станице Луганской - оно должно начаться 10 июня.

По словам Грызлова, экономической подгруппе поручили обсудить восстановление экономических связей в случае принятия Киевом решения о снятии экономической блокады Донбасса.

"В этом вопросе Донецк и Луганск предложили конкретные инициативы. Надеемся, что прямой диалог Донецка, Луганска и Киева позволит найти взаимоприемлемые решения в рамках работы экономической подгруппы", - цитирует представителя России Интерфакс.

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Ожидания Зеленского

3 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Леонид Кучма возвращается к работе в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны.

По словам президента, он вместе с западными партнерами достиг общей позиции: переговоры по Донбассу в "Нормандском формате" должны быть восстановлены, а Минский процесс - разблокирован.

На переговорах в Минске 5 июня украинскую делегацию возглавил Леонид Кучма.

Правообладатель иллюстрации ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ Image caption Леонид Кучма (справа) возвращается к работе в трехсторонней контактной группе

Зеленский перед встречей отметил, что у украинской стороны есть конкретные предложения и новые решения по урегулированию ситуации, которые она выдвинет.

При этом, заверил президент, не собирается торговать территорией и суверенитетом Украины.

Однако Зеленский не уточнил, о каких конкретно вариантах решения конфликта будет идти речь, и лишь добавил, что стороны обсудят важные вопросы, в том числе прекращение огня и обмен пленными.