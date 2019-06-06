Королева и Трамп поздравили ветеранов на торжествах в честь "Дня Д"

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Королева Елизавета II и лидеры еще 16 стран мира приняли участие в празднике в честь 75-й годовщины "Дня Д": высадки британских, американских и канадских солдат на побережье Нормандии 6 июня 1944 года, положившей начало союзной стратегической операции "Оверлорд".

В торжествах, которые прошли в среду в британском Портсмуте, принял участие президент США Дональд Трамп и его жена Мелания.

Королева в своей речи отдала должное "героизму, смелости и жертвенности" принимавших участие в высадке солдат. Трамп, также произнесший речь, сказал, что "День Д", вероятно, "был величайшей битвой всех времен".

Королева сделала отсылки к речи своего отца, Короля Георга VI, обратившегося к нации в день высадки в Нормандии. Король говорил о важности миссии, возложенной на участников высадки.

"Судьба мира зависела от их успеха. Многие из них не вернулись, а героизм, смелость и жертвенность тех, кто отдал свои жизни, никогда не будут забыты", - говорилось в королевской речи.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Пришедшие на праздник отдали дань ветеранам

Дональд Трамп зачитал на церемонии текст молитвы, которую президент США Франклин Рузвельт произнес 6 июня 1944 года в "День Д". Президент Франции Эммануэль Макрон зачитал письмо, написаное участником французского сопротивления Анри Ферте незадолго до расстрела.

На мероприятии было около 300 ветеранов, некоторые из них принимали участие в исторической высадке в 1944 году.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Частью торжества было выступление групп высшего пилотажа на винтажных самолетах

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Моряки британских ВМС прошли мимо Портсмута на нескольких кораблях, салютуя ветеранам, а потом сопроводили круизный лайнер с ними до Нормандии

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95-летний Гарри Рид и 94-летний Джон Хаттон десантировались над Нормандией во второй раз, 75 лет спуся после их первой высадки.

На этот раз они прыгали в тандеме с "Красными дьяволами", специальным воздушно-акробатическим подразделением парашютистов.

Рид вспомнил, что чувствовал в "День Д": "Прямо перед нами был как будто фейерверк, и мы летели прямо в него. Это был настоящий ад".

Правообладатель иллюстрации DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Getty Images Image caption Для Терезы Мэй это последнее мероприятие на посту премьер-министра

Около семи вечера по британскому времени группа из 300 ветеранов отправилась к берегам Нормандии на борту круизного лайнера "Боудикка". За ними следовала небольшая флотилия британских кораблей.

Ужасы войны

На мероприятии присутствовали лидеры 16 наций, которые подписали совместную декларацию - и обязались не допустить повторения ужасов войны.

Правообладатель иллюстрации DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Getty Images Image caption Джим Бут в день высадки подавал кораблям союзников световые сигналы с берега

В четверг мероприятия продолжатся, но президентская чета уже не будет принимать в них участие. Трамп и его жена Мелания после торжеств полетели в Ирландию - это будет первый визит Трампа в эту страну в качестве президента.