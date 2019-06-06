Королева и Трамп поздравили ветеранов на торжествах в честь "Дня Д"
Королева Елизавета II и лидеры еще 16 стран мира приняли участие в празднике в честь 75-й годовщины "Дня Д": высадки британских, американских и канадских солдат на побережье Нормандии 6 июня 1944 года, положившей начало союзной стратегической операции "Оверлорд".
В торжествах, которые прошли в среду в британском Портсмуте, принял участие президент США Дональд Трамп и его жена Мелания.
Королева в своей речи отдала должное "героизму, смелости и жертвенности" принимавших участие в высадке солдат. Трамп, также произнесший речь, сказал, что "День Д", вероятно, "был величайшей битвой всех времен".
Королева сделала отсылки к речи своего отца, Короля Георга VI, обратившегося к нации в день высадки в Нормандии. Король говорил о важности миссии, возложенной на участников высадки.
"Судьба мира зависела от их успеха. Многие из них не вернулись, а героизм, смелость и жертвенность тех, кто отдал свои жизни, никогда не будут забыты", - говорилось в королевской речи.
Дональд Трамп зачитал на церемонии текст молитвы, которую президент США Франклин Рузвельт произнес 6 июня 1944 года в "День Д". Президент Франции Эммануэль Макрон зачитал письмо, написаное участником французского сопротивления Анри Ферте незадолго до расстрела.
На мероприятии было около 300 ветеранов, некоторые из них принимали участие в исторической высадке в 1944 году.
95-летний Гарри Рид и 94-летний Джон Хаттон десантировались над Нормандией во второй раз, 75 лет спуся после их первой высадки.
На этот раз они прыгали в тандеме с "Красными дьяволами", специальным воздушно-акробатическим подразделением парашютистов.
Рид вспомнил, что чувствовал в "День Д": "Прямо перед нами был как будто фейерверк, и мы летели прямо в него. Это был настоящий ад".
Около семи вечера по британскому времени группа из 300 ветеранов отправилась к берегам Нормандии на борту круизного лайнера "Боудикка". За ними следовала небольшая флотилия британских кораблей.
Ужасы войны
На мероприятии присутствовали лидеры 16 наций, которые подписали совместную декларацию - и обязались не допустить повторения ужасов войны.
В четверг мероприятия продолжатся, но президентская чета уже не будет принимать в них участие. Трамп и его жена Мелания после торжеств полетели в Ирландию - это будет первый визит Трампа в эту страну в качестве президента.