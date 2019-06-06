Трампы завершили визит в Британию на торжественной ноте

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В своей речи королева отдала должное "героизму, смелости и жертвенности" принимавших участие в высадке солдат

В последний день своего визита в Великобританию Дональд и Мелания Трамп приняли участие в торжествах в честь 75 годовщины "Дня Д": высадки британских, американских и канадских солдат на побережье Нормандии 6 июня 1944 года.

На торжественном мероприятии в Портсмуте присутствовали также королева Елизавета II и лидеры еще 16 стран мира. Все они, включая Ее Величество, встали, когда на сцену вышли ветераны-участники исторического события.

Затем чета Трампов улетела в Ирландию. Это их первый визит в эту страну.

Глава КНР подарил Путину панд: дипломатия и бизнес в одном флаконе

Media playback is unsupported on your device Китайская панда-дипломатия: во что она обойдется России?

В ходе начавшегося в среду государственного визита в Россию председатель КНР Си Цзиньпин подарил Владимиру Путину двух панд - самца Жуи и самку Диндин. Российский лидер поблагодарил Си, назвав этот жест признаком особого уважения и доверия к России. Однако эксперты полагают, что подарок этот - вовсе не бесплатный.

Китай давно отказался от дарения панд за рубежом, но практикует сдачу этих животных в аренду зоопаркам разных стран. Срок аренды - обычно 10 лет, стоимость за одну особь - миллион долларов.

Да, Китай не раздает панд кому попало, обычно только своим союзникам в знак особого расположения, но это еще и неплохой бизнес, говорят специалисты в области дипломатии.

Свидетели катастрофы: герои сериала "Чернобыль" на экране и в жизни

Image caption Из семейного альбома Татьяны Игнатенко

Би-би-си побывала в гостях у матери пожарного Василия Игнатенко, который стал прототипом одного из главных героев нашумевшего сериала "Чернобыль". Игнатенко тушил пожар на Чернобыльской АЭС в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года, а 13 мая умер в Москве от острой лучевой болезни.

Его мать, 80-летняя Татьяна Игнатенко, говорит, что герой фильма не очень похож на ее Васю, но это не так важно. "Похож - не похож, а это все надо рассказывать. Люди привыкли и забыли, а, может, и не знали про все", - говорит мать пожарного, которому в момент смерти было всего 25 лет.

Почему мы не узнаем о доходах Никиты Михалкова

Департамент культуры Москвы скрыл доходы Никиты Михалкова, чтобы, судя по всему, избежать скандала, аналогичного тому, что разгорелся в прошлом году. В декларации режиссера за 2018 год указывалось, что его доход за указанный период составил более 529 млн рублей (8,1 млн долларов). Это значит, что Михалков зарабатывал примерно 1,5 миллиона рублей в сутки.

"Он правда уехал?": о визите Дональда Трампа в Британию

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"Много шума из-за гостя, который пробуждает в нас все самое плохое", - озаглавила свою статью автор Guardian Марина Хайд.

В ходе всего своего визита Дональд Трамп обращался с Британией как с "матрасом в московском отеле", но Британия это заслужила, считает обозреватель. Вместо того, чтобы предельно вежливо показать ему свою незаинтересованность (именно такой язык он лучше всего понимает), Британия позволила всему миру думать, что в обмен на пару хлорированных куриц у нее можно потребовать всю систему здравоохранения целиком.

И абсолютно никто не смог дать ему отпор. В этой связи очень не хватало принца Филиппа, пишет Guardian. Мы всю жизнь подтруниваем над его талантом непринужденно оскорблять людей, а когда он действительно нужен, его нет - он на пенсии.

По мнению автора статьи, визит Дональда Трампа в Британию вскрыл все нарывы британского общества. Политическое членовредительство, которым Британия уже давно занимается, перешло в клиническую стадию, пишет Хайд, и тот факт, что "нашелся кто-то еще более чокнутый, не означает, что мы в выигрыше".

Си Цзиньпин в Москве: непропорциональная дружба?

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"Торговые войны, санкции и воинственная риторика сблизили былых противников", - так начинает Financial Times свой материал о визите китайского лидера Си Цзиньпина в Россию. Оказавшись под давлением США, эти две страны, десятилетиями недоверявшие друг другу, кинулись дружить, пишет издание (пейволл).

Сначала некоторые эксперты расценили их взаимоотношения как "кратковременный и удобный брак", но, похоже, это не так. От этого визита ожидается множество договоренностей в самых разных областях: сельское хозяйство, финансы, авиастроение, промышленность, торговля, коммуникации. Но дело в том, пишет FT, что России от Китая нужно гораздо больше, чем наоборот. Пекину достаточно иметь дружеские отношения с поставщиком нефти и газа. Кроме того, Китай активно использует голос России в Совбезе ООН и ее связи с Пхеньяном, чтобы иметь возможность влиять на судьбу КНДР и всего региона.

Спецслужбы Германии хотят залезть в дома немцев

Голосовой помощник Alexa, разработанный компанией Amazon, скоро станет активным помощником немецкой полиции в распутывании дел о терроризме и убийствах. С такими планами выступило МВД Германии. В современном мире преступники оставляют много электронных следов, говорят спецслужбы, и порой чтобы выявить преступника, достаточно знать, когда человек вышел из дома или во сколько открывал свой холодильник. Записи с Alexa уже использовались в качестве доказательств в двух расследованиях убийств в США. Но в Германии, пишет Times, уже был опыт тотального контроля со стороны государства, и немцы категорически не желают пускать спецслужбы в свои жизненные пространства.

Лавров: США признали результаты референдума по Крыму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью РБК, что в 2014 году США признали результаты референдума по присоединению Крыма к России объективными. Об этом Лаврову в апреле 2014 якобы сказал госсекретарь США Джон Керри. При этом, по словам министра, американцы просили "для порядка" провести еще один референдум, чтобы соблюсти нормы международного права.

"Не открою большого секрета, в апреле 2014 года мне об этом говорил госсекретарь США Джон Керри: "Все понятно. Все произошло так, как хотел крымский народ. Но для порядка проведите еще один референдум". С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование? Надеюсь, Джон на меня не обидится. Он тоже опубликовал в своих мемуарах некоторые секреты из наших с ним разговоров", - сказал в интервью Лавров.

Аннексию Крыма Россией не признает большинство стран мира.

Мегасделка отменяется

Как пишет Bloomberg, автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles N.V. отозвал свое предложение о слиянии с Renault. Таким образом, появление третьей по величине автомобилестроительной компании пока ожидать не стоит.

"Стало ясно, что в нынешних политических условиях во Франции нет предпосылок в настоящее время для успешной реализации такой комбинации", - приводит Bloomberg сообщение Fiat Chrysler.

"Кто платит за футбол?"

Газета "Ведомости" в редакционном комментарии задается вопросом: "Кто платит за футбол?". Чемпионат мира по футболу ускорил переход российских клубов от дотационной к бизнес-модели, но успехов в этом достигли не все. Газета упоминает в статье те клубы, которые смогли получать доходы от билетов, рекламы и сувениров.

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6 июня 1944 года британские, американские, канадские вооруженные силы высадились на побережье Нормандии, осуществив такие образом вторжение на территорию оккупированной нацистами Франции. Главные торжества, по традиции, проходят в Британии. В этом году по случаю круглой годовщины они будут особенно пышными. Организаторы ожидают, что за несколько дней различные мероприятия посетят около 60 тысяч человек.

Во втором дне памятных мероприятий также примут участие президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Тереза Мэй. Для Мэй это последнее мероприятие на посту премьер-министра. Высадка морского десанта в Нормандии вошла в историю как крупнейшая морская десантная операция.

В Санкт-Петербурге открывается международный экономический форум (ПМЭФ). Он проводится с 1997 года, некоторые называют его "русским Давосом". В этом году главным иностранным гостем станет председатель КНР Си Цзиньпин, находящийся в России с официальным визитом. Основная тема ПМЭФ-2019 - пути устойчивого развития.

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Парусник Eagle был построен нацистами и готовил кадры для флота Гитлера. После войны он мог бы стать советским, но в итоге оказался в США. В наши дни на борту Eagle готовят будущих офицеров береговой охраны США и некоторых других стран - поэтому неудивительно, что здесь можно услышать и русскую речь.

Это видео, снятое группой Би-би-си на ту же тему, - Eagle под парусами. Потрясающее зрелище.