"Реаниматор Рэмбо". Медбрат из Германии осужден за 85 убийств

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption По данным следствия, Нильс Хёгель убивал пациентов с 1999 по 2005 год

Немецкий медбрат Нильс Хёгель приговорен к пожизненному заключению за убийство 85 пациентов в двух больницах на севере Германии.

Судья Себастьян Бюрман в ходе заседания назвал преступления Хёгеля непостижимыми.

Согласно материалам следствия, в период с 1999 по 2005 год Хёгель вводил своим пациентам смертельные дозы сердечных препаратов.

Бывший санитар уже отбывает пожизненный срок за два убийства. Он считается самым кровавым убийцей в современной истории Германии.

Следователи считают, что Хёгель сначала травил своих пациентов, а затем пытался их вылечить и тем самым впечатлить своих коллег.

Один из коллег медбрата рассказал немецкой газете Bild, что у Хёгеля было прозвище "Реаниматор Рэмбо", поскольку он всегда рвался первым реанимировать пациента.

В последний день судебного процесса 42-летний Хёгель попросил прощения у родственников своих жертв за "ужасные действия".

"Я хотел бы принесли искренние извинения за все, что я причинил вам в течение этих лет", - сказал он.

Долгое расследование

Хёгеля обвинили в убийстве ста пациентов в немецких городах Дельменхорст и Ольденбург. Полиция считает, что, возможно, число его жертв значительно выше, однако многие из умерших были кремированы, и это уничтожило все возможные улики.

Как сообщают немецкие СМИ, сам Хёгель признался в 55 убийствах, тем не менее суд в Ольденбурге признал его виновным в 85 убийствах.

Корреспондент Би-би-си в Берлине Дженни Хилл отмечает, что дело Хёгеля потрясло Германию.

Немцы были поражены тем, что персонал двух больниц, как было заявлено в суде, не обращал внимания на необычно высокий уровень смертности среди пациентов.

Череда убийств завершилась в 2005 году, когда в больнице Дельменхорста Хёгеля поймали на том, что он ввел пациенту не предназначенный ему препарат.

В 2008 году медработника приговорили к семи годам тюрьмы за покушение на убийство, однако родственники других предполагаемых жертв потребовали продолжить расследование.

По итогам второго судебного процесса в 2015 году бывший санитар был приговорен к пожизненному сроку за два убийства и два покушения на убийство.

Тогда Хёгель признался психотерапевту, что убил 30 человек.

Расследование было продолжено, специалисты эксгумировали 130 тел пациентов в поисках следов медикаментов, которые могли вызвать остановку сердца.

Также были изучены записи в больницах, где он работал.

Данные больницы в Ольденбурге свидетельствовали, что количество смертей и случаев применения реанимации удваивалось во время смен Хёгеля, пишут немецкие СМИ.