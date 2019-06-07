Россиянка осуждена в США за похищение своих детей. Что известно?

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В США россиянка Богдана Осипова (Мобли) получила семь лет тюрьмы по обвинению в похищении собственных детей и в попытках вымогательства денег у их отца. Россия называет приговор негуманным.

Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил 38-летнюю гражданку России и США к 84 месяцам тюрьмы. Жюри присяжных признало ее виновной в марте, ей грозил срок до 43 лет.

По версии обвинения, в 2014 году Осипова уехала из Канзаса в Россию и забрала с собой дочь от брака с местным жителем Брайаном Мобли и старшего сына от предыдущих отношений. В этот момент она была беременна их вторым совместным ребенком - девочка родилась уже в России, после чего супруги развелись.

Ко времени отъезда россиянки из США между супругами шел бракоразводный процесс, и суд установил совместную опеку родителей над общим ребенком, пишет The Wichita Eagle. Осипова, таким образом, не имела права вывозить ее из страны без согласования с мужем. Позже суд в США передал Брайану Мобли опеку над обеими девочками. Дочери пары по-прежнему находятся в России и живут с опекуном - тетей Осиповой, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Осипова вернулась в США в сентябре 2017 года, чтобы урегулировать вопрос об опеке над детьми, но была арестована. Она подала заявление в суд, так как была не согласна с передачей полной опеки отцу. Суд назначил дату слушаний, но через два дня сотрудники ФБР задержали россиянку в рамках возбужденного по иску бывшего супруга уголовного дела.

В ходе суда Осипова дала согласие на возвращение младших детей в США, рассчитывая на последующее освобождение, однако российский суд разрешения на их вывоз за границу не дал. Согласно решению российского суда, место жительства девочек определено в России, а отцу назначена выплата алиментов.

Обвинение указывало, что Осипова разрешала бывшему мужу общаться со старшей дочерью до 2016 года, а затем стала требовать за это деньги, пишет The Washington Post.

Версия отца

Бывший муж Богданы Осиповой Брайан Мобли создал в "Фейсбуке" группу, посвященную поиску дочерей. Там опубликован документ, в котором с его позиции изложена история конфликта.

Осипова и Мобли начали встречаться в феврале 2012 года, а уже в мае россиянка забеременела. В августе Мобли - военный - получил приказ о переводе на авиабазу в окрестностях Уичито. В октябре Осипова переехала к нему вместе со своим сыном. В январе 2013 года Мобли и Осипова поженились - через три дня после рождения первой дочери.

А в марте 2014 года Мобли подал на развод - уже во второй раз - и суд тогда вынес решение о временной совместной опеке супругов над ребенком. Первый раз случился в августе 2013 года - тогда Мобли съехал из общего дома, за который, однако, продолжил платить.

Согласно этому решению суда, Богдана Осипова должна была остаться жить в их совместном доме. Кроме того, Мобли выплачивал ей 727 долларов в месяц на содержание ребенка.

Осипова в суде говорила, что у нее не было поддержки от семьи, но Мобли отмечает, что ее мать и отчим живут в Нью-Йорке, причем мать не работала, и регулярно навещала ее в Канзасе.

По версии Мобли, Осипова не хотела оформлять развод и скрывалась от судебных приставов. Когда тем удалось наконец вручить ей необходимые документы, она пригрозила мужу, что заберет детей в Россию, если тот не откажется от развода. Он сообщил об этом своему адвокату, который связался с адвокатом Осиповой и предупредил о недопустимости таких действий. После этого Осипова уехала в Россию, забрав с собой дочь.

Реакция России

Генконсульство России в Хьюстоне назвало приговор Богдане Осиповой несправедливым и негуманным.

"Дело Б.А.Осиповой - это очередной случай грубого нарушения прав российских граждан властями США", - добавили в консульстве.

По данным ТАСС, министр иностранных дел России Сергей Лавров выражал озабоченность судьбой Осиповой на встрече с госсекретарем США Майклом Помпео в Сочи в мае.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призывала Вашингтон "прекратить правовой произвол в отношении россиянки".