Задержание журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Что известно на данный момент

Московская полиция задержала специального корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Его подозревают в хранении и сбыте наркотиков. Он сам называет задержание провокацией, а "Медуза" связывает это с его журналистской деятельностью. Русская служба Би-би-си собрала все, что известно к данному моменту.

Иван Голунов известен как журналист, специализирующийся на расследованиях злоупотреблений столичной мэрии. Он работал в изданиях "Ведомости", Forbes, РБК, "Слон", на телеканале "Дождь", а последние годы сотрудничает с интернет-изданием Meduza.

Среди прочего он писал о бизнесе родственников вице-мэра Москвы по ЖКХ Петра Бирюкова, о планах мэрии Москвы по вывозу мусора в другие регионы, о похоронной отрасли.

Задержание

О задержании Голунова стало известно утром в пятницу. Как рассказал Русской службе Би-би-си его адвокат Дмитрий Джулай, Голунов был задержан днем в четверг неподалеку от метро "Цветной бульвар", когда он направлялся на встречу с источником.

По словам адвоката, журналиста задержали несколько оперативников, при досмотре они обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток был найден при обыске в квартире Голунова.

Корреспондента доставили в отдел полиции на улицу Лобачевского, где ему сообщили, что он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 228.1 уголовного кодекса (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Как рассказал Би-би-си следователь Игорь Лопатин, Голунов задержан при покушении на сбыт мефедрона.

Изданию РБК в пресс-службе столичного управления МВД сообщили, что Голунов "был задержан на Цветном бульваре в ходе оперативно-розыскных мероприятий". В ведомстве утверждают, что при личном досмотре у Голунова были обнаружены пять свертков с порошкообразным веществом, а при обыске дома - еще три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы.

Джулай рассказал Би-би-си, что к журналисту при задержании была применена сила, однако вызывать "скорую" в отделение сотрудники полиции отказались, заявив, что медосвидетельствование Голунов пройдет уже в изоляторе временного содержания после ареста.

Защитник отметил также, что после задержания не была выполнена процедура смыва с рук, что также является грубым процессуальным нарушением. Эта процедура нужна для того, чтобы определить, прикасался ли подозреваемый к наркотикам.

Агентству Интерфакс в пресс-службе московского управления МВД заявили, что "сообщения отдельных средств массовой информации о том, что задержанного по подозрению в попытке сбыта наркотических средств корреспондента одного из СМИ избили при задержании, не соответствуют действительности".

Странные фото

Через несколько часов после появления новости о задержании Голунова сайт московского управления МВД опубликовал фотографии, якобы сделанные в квартире журналиста при обыске.

На фото - бутылки с метиленом, пакеты с порошком белого цвета, бумажные стикеры с записанными на них цифрами, стеклянная посуда со следами порошка, оборудование для проведения химических реакций. На последней фотографии запечатлен закрытый загранпаспорт с багажными бирками, карманные весы, флешки и несколько пакетиков, три из них - с порошком белого цвета.

Однако сосед задержанного по квартире сообщил Русской службе Би-би-си, что лишь фото с загранпаспортом действительно сделано в квартире Голунова. Где были сделаны остальные снимки, он не знает.

При этом московская полиция настаивает, что фотографии сделаны в квартире Голунова. На сайте управления МВД по Москве в 12:57 по местному времени появилось сообщение, в котором говорится, что фотографии "сделаны при обследовании жилища подозреваемого, в арендуемой квартире на Вешняковской улице Москвы".

Как реагирует прокуратура

Представитель генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что расследование курирует прокурор по Северо-Западному административному округу Москвы. Прокуратура согласилась с возбуждением дела, однако, отметил Куренной, возбуждение дела еще не означает, что вина доказана.

По его словам, прокуратура будет следить самым тщательным образом, чтобы права не нарушались, и сейчас проверяет сообщения о том, что Голунова били и что ему не давали связаться с родственниками. Если будет написано заявление о связи преследования с профессиональной деятельностью голунова - его тоже проверят.

"Судя по тому, с какой свободой на [петербургском экономическом] форуме пресса общается со спикерами, предъявлять в адрес российских властей и каждого органа в отдельности претензии, что прессу у нас зажимают, нельзя", - также сказал Куренной.

Что говорят о задержании Голунова

В Кремле "только услышали" про задержание журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сказал изданию "Проект" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос издания о том, могут ли обвинения в сбыте наркотиков быть провокацией, Песков сослался на "опубликованные МВД фото из дома".

Пресс-секретарь мэра Москвы Собянина Гульнара Пенькова рассказала The Bell, что тот попросил начальника ГУ МВД по Москве взять рассмотрение дела Ивана Голунова на личный контроль и максимально объективно разобраться.

Задержание Ивана Голунова произошло на фоне проходящего в эти дни Петербургского международного экономического форума. Среди участников ПМЭФ - немало героев публикаций Голунова.

Так, предприниматель Игорь Чайка, о бизнесе которого писал журналист, сказал Би-би-си, что не знает такого человека. "Я эту ситуацию не знаю, не слышал. Данного гражданина не знаю. Тем более, статья, о которой вы говорите, очень серьезная, наверное, компетентные органы разберутся", - сказал Игорь Чайка. На вопрос, читал ли он статьи Голунова, Чайка ответил отрицательно.

Его отец - генеральный прокурор России Юрий Чайка - на просьбу Би-би-си прокомментировать задержание журналиста ответил, что не знает об этом. Его охранники при этом отталкивали корреспондентов и пытались запереть их в зале. Отвечая на вопрос, возьмет ли Генпрокуратура это дело под свой контроль, Чайка ответил: "Мы все дела под контроль берем" (цитата по Интерфаксу).

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в разговоре с корреспондентами Би-би-си пообещал обсудить ситуацию с председателем Союза журналистов России. "Правоохранительные органы ему предъявляют обвинение, с этим надо разбираться, - сказал Жаров. - Ни вы, ни я при этом не присутствовали".

Замминистра связи России Алексей Волин рассказал Би-би-си, что Голунова не знает и не читал его текстов. "Ко всем угрозам в адрес журналистов мы относимся плохо и считаем, что они недопустимы, - добавил замминистра. - Про московское правительство писало много журналистов, далеко не все делали это лапидарно, у большинства из них не было по этому поводу никаких проблем".

Главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев рассказал, что попросил журналистку своей газеты Еву Меркачеву навестить Голунова (Меркачева - член Общественной наблюдательной комиссии - прим. Би-би-си). "Вполне", - ответил Гусев на вопрос Би-би-си о том, может ли задержание Голунова быть связано с его журналистской деятельностью.

Расследования Голунова

"Медуза" выпустила заявление, в котором пишет, что не сомневается в невиновности Голунова. Преследование журналиста издание связывает с его работой. "Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого", - говорится в заявлении.

Иван Голунов писал, частности, про работу департамента ЖКХ московской мэрии, о тратах на новогоднее оформление Москвы, о вывозе московского мусора и разделе похоронного рынка.

Последнее расследование Голунова, опубликованное в мае, было посвящено "черным кредиторам" - микрофинансовым организациям, которые обманом захватывают жилье должников. Перед своим задержанием журналист готовил текст о работе рынка ритуальных услуг в Москве.