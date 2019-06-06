США контролируют российский алюминий. Чья это мысль - КПРФ или Сечина?

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Глава крупнейшей нефтяной компании России заявил, что благодаря санкциям против Олега Дерипаски США смогли получить контроль над алюминиевой промышленностью России. Раньше такие выводы делали только российские коммунисты. Сравниваем цитаты.

"Именно подавление конкурентов стало доминантой экономической и внешней политики США", - рассуждал Сечин на панельной сессии Петербургского международного экономического форума.

"В качестве яркого примера можно привести компанию "Русал", когда результатом нескольких санкционных итераций стала передача администрации США фактического контроля над компанией и, следовательно, алюминиевой промышленностью РФ", - заявил глава "Роснефти".

На этом он не остановился. "А с учетом крупного пакета в "Норильском никеле" - не только в алюминиевой, но и никелевой, медной, платиновой и палладиевой и других сегментах российской промышленности, связанных с добычей и производством цветных и драгоценных металлов", - добавил он (цитата по РИА Новости).

А вот как такая же мысль звучала 23 января этого года в стенах Госдумы - после того, как минфин США в декабре сообщил о намерениях исключить из санкционного списка подконтрольные Дерипаске En+, "Русал" и "Евросибэнерго".

"C 18 января фактически вся алюминиевая отрасль переходит под управление американского минфина, - говорил член фракции КПРФ Николай Коломейцев. - Мы считаем, что необходимо обратиться комитету по безопасности в генпрокуратуру, ФСБ и правительство, проверить законность и соответствие интересам национальной безопасности РФ всей этой сделки, потому что в такой ситуации уже Сибирь покоряется американцами, а не нами".

Еще раньше об этом заговорил лидер компартии Геннадий Зюганов. И получил иск от Дерипаски.

"Сначала заводы украли у граждан, а теперь их отдают в подчинение англосаксам", - возмущался глава КПРФ. Его заявление 14 января опубликовала пресс-служба партии. А через три дня миллиардер подал иск в суд, потребовав взыскать с лидера коммунистов 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Из сказанного Зюгановым больше всего Дерипаске не понравилось выражение "крупнейшая афера" в отношении его бизнеса, а не подозрения в том, что российский алюминий теперь контролируют США.

Но в итоге Дерипаска и Зюганов помирились в суде: 14 мая миллиардер заключил с председателем ЦК КПРФ мировое соглашение по иску.

Главным условием снятия санкций США с компаний, которые ранее контролировал Дерипаска (сам он остается в санкционном списке), было снижение его доли в холдинговой структуре En+ с около 70% до 44,95%, голосовать он может не более чем 35% акций.

В Кремле не стали занимать какую-либо позицию в споре о том, стали ли США контролировать российскую алюминиевую промышленность.

Отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с заявлением Сечина, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал: "Давайте не будем втягиваться в дискуссии с представителями российского бизнеса, которые, естественно, в эти дни делают очень много заявлений по наиболее актуальным темам. Было бы неправильно дискутировать по каждому из этих заявлений".

Как следует из заявления Пескова, в Кремле уверены в том, что контроль над российским алюминием принадлежит Москве, а не Вашингтону. "Можно только сказать, что в России есть четкое законодательство, нормы и правила, которые обеспечивают необходимый контроль государства в стратегических областях экономики", - заявил он.