Адвокат Виктора Ющенко прокомментировал дело о Межигорье: "Пшик, ахинея и абсурд"

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Бывший президент Украины Виктор Ющенко готов доказать в суде свою невиновность по делу о причастности к выведению из государственной собственности резиденции Межигорье, которая затем перешла в собственность Виктора Януковича, сообщил Би-би-си адвокат Ющенко Виталий Наум.

4 июня генеральная прокуратура Украины уведомила Ющенко, что он является подозреваемым по этому делу, рассказал адвокат.

В соцсетях накануне появилась копия уведомления, достоверность которой Наум подтвердил Би-би-си. Он высказал предположение, что ее в интернет "слила" сама генпрокуратура.

Подозрение предъявлено по статье за злоупотребление служебным положением в сговоре организованной группой лиц и касается выведения из государственной собственности резиденции Межигорье в селе Новые Петровцы Киевской области стоимостью 540 млн гривен (20,25 млн долларов по нынешнему курсу).

На Украине Межигорье стало символом коррумпированности режима экс-президента Януковича, бежавшего в Россию после противостояния с оппозицией и массового расстрела протестующих на киевском Майдане.

Ранее резиденция находилась в распоряжении Государственного управления собственностью Украины. Впоследствии ее хозяином стал Виктор Янукович, и туда он затем переехал.

Выведение резиденции из государственной собственности могло состояться в 2007 году. На тот момент Виктор Ющенко был президентом страны, а Виктор Янукович - премьер-министром.

Ющенко и Янукович тогда находились в политическом противостоянии, итогом которого стало проведение досрочных выборов парламента осенью 2007 года.

Правообладатель иллюстрации HO via AFP Image caption Четыре президента Украины: Виктор Ющенко, Виктор Янукович, Леонид Кравчук и Леонид Кучма (фото 2013 года)

"Поэтому обвинения в адрес Ющенко в этом деле так же абсурдны, как если бы утверждали, что Дмитрий Ярош (националист, лидер украинских праворадикалов. - Би-би-си) заключил некий меморандум о сотрудничестве с Владимиром Путиным", - рассказал Би-би-си адвокат Ющенко.

"Готовы предстать перед судом и доказывать свою полную невиновность. Люди, у которых есть хоть малейшее понимание событий в Украине в то время, понимают, что это дело - абсурд", - сказал Наум.

"Ни от кого не прячется"

Адвокат бывшего президента сообщил Би-би-си, что Ющенко находится в Киеве и ни от кого не прячется.

Он отказался вдаваться в подробности дела по Межигорью, отметив лишь, что за все время работы адвокатом "такой ахинеи, как это подозрение, еще не читал".

Наум считает, что получится "очередной пшик", как и из многих громких дел последних лет, которые закончились практически ничем.

Член парламента Сергей Лещенко, который в 2007 году опубликовал ряд расследований по Межигорью, утверждает в своем телеграм-канале, что обвинения генпрокуратуры в адрес Ющенко правдивы.

"Парадокс в том, что это правда. Ющенко действительно в сговоре с Януковичем это сделал, целенаправленно переведя Межигорье из ДУС (Государственного управления собственностью. - Би-би-си) в сферу ведения Кабмина, который передал Межигорье в устав госпредприятия "Недра Украины", а то - вывело резиденцию из госсобственности в пользу фиктивной донецкой фирмы. После этого Янукович начал строить в Межигорье персональный рай", - написал депутат.

Виктор Янукович был отстранен от власти в феврале 2014 года после многомесячного противостояния с оппозицией, обернувшегося гибелью более ста человек. Как позже стало известно, он сбежал в Россию. В резиденции экс-президента нашли два автопарка с дорогими автомобилями, драгоценности, редкие иконы, множество предметов роскоши и даже зоопарк.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Виктор Янукович проживал в Межигорье вплоть до своего бегства в Россию в 2014 году

Впоследствии бывший президент заявил в интервью Би-би-си, что в Межигорье ему принадлежал только расположенный на территории резиденции дом площадью 630 квадратных метров, за который он заплатил из личных средств чуть более 3 млн долларов и который официально задекларировал.

"Что касается резиденции, вы же понимаете, что это всё - технологии. Это технологии. Я выполнял обязанности президента, я должен был иметь место, чтобы проводить какие-то международные встречи и так далее", - рассказал бывший президент в интервью Би-би-си.

По словам бывшего президента, больше в резиденции ему ничего не принадлежало, в том числе и зоопарк со страусами. По словам Януковича, он просто "поддерживал этих страусов", которые "просто жили там".