Моряк или танкист? В России готовят генетические паспорта призывников

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Военно-медицинская академия министерства обороны России вместе с Российской академией наук изучают возможность создания в России генетического паспорта военнослужащего, который должен позволить выбирать военную специальность призывников.

Об этом рассказал ТАСС президент РАН Александр Сергеев. "Проект далеко идущий, научный, фундаментальный. Его суть - найти такие генетические предрасположенности у военнослужащих, которые позволят их правильно сориентировать по военным специальностям", - цитирует его агентство.

По словам Сергеева, нужно на генетическом уровне понимать, к чему более расположен призывник - к тому, чтобы служить на флоте, стать десантником или танкистом.

"Проект предполагает не только оценку физиологического состояния, но и прогнозирование поведения человека в стрессовых, критических ситуациях, которые как раз связаны с военной профессией, - добавил он. - Устойчивость по отношению к стрессам, способность в условиях этого стресса выполнять физические и ментальные операции и так далее - все это может содержаться в генетическом паспорте военнослужащего".

Генетические паспорта

Сама по себе идея генетического паспорта не нова. 11 марта этого года президент России Владимир Путин подписал указ "Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности".

Image caption В какой форме планируется создать генетические паспорта призывников, неизвестно

В указе говорится о необходимости "генетической паспортизации населения с учетом правовых основ защиты данных о персональном геноме человека и формирования генетического профиля населения" и о создании "условий для развития технологий скрининга генофондов человека, животных и растений".

Подробностей о том, как будут выглядеть паспорта, в указе нет.

Речь идет о создании некоего национального банка сывороток крови и разработке системы мониторинга инфекционных заболеваний в России.

Можно ли предсказать свойства личности?

Русская служба Би-би-си обратилась к Михаилу Гельфанду, известному российскому биоинформатику, специалисту в области анализа ДНК, с просьбой прокомментировать информацию о планах РАН.

Image caption По словам Михаила Гельфанда, предсказать свойства личности на основе анализа ДНК невозможно

По словам Гельфанда, предсказать, как поведет себя человек в стрессовых условиях, на основании его генома невозможно.

"Если речь идет не об идентификации личности, что довольно простая процедура, а о предсказании свойств этой личности, то, во-первых, это бред, потому что кроме тяжелых патологических расстройств... В общем, даже шизофрению вы не можете по геному предсказать. А тем более поведение в стрессовой ситуации", - сказал ученый.

Причем даже предсказание тяжелых генетических болезней, которые можно распознать при анализе генома, как считает Гельфанд, вряд ли поможет призывной комиссии, поскольку к моменту призыва в армию большинство из них как-либо себя проявят.

Эксперт считает, что генетическая информация могла бы использоваться для создания базы данных для идентификации погибших военнослужащих.

Предрасположенность к генным заболеваниям

Когда в России заговорили о создании генетических паспортов, Русская служба Би-би-си попросила высказаться на эту тему двух других ученых-генетиков. Они сошлись во мнении, что речь скорее всего идет о попытке изучения генома с целью выявления предрасположенности каждого человека к болезням.

"Скорее всего, имеется в виду характеристика каждого человека по тем генам, которые имеют отношение к предрасположенности к определенным заболеваниям или к наследственным заболеваниям", - говорил сотрудник Института общей генетики РАН Илья Захаров-Гезехус. При этом, по его мнению, прочесть геномы ста с лишним миллионов человек - задача не слишком реальная.

"Существующий подход precision medicine, который был введен в свое время в США, подразумевает, что у каждого человека будет свой генетический паспорт. Но пока возможность предсказывать предрасположенность к частым заболеваниям невелика. А вот предрасположенность к генным заболеваниям - да, пожалуйста", - объяснил руководитель лаборатории Института акушерства и гинекологии Владислав Баранов.

Гельфанд же считает, что все это потенциально может привести к утечке персональных данных: "Генетическая паспортизация - ограничение личных свобод. И в российской ситуации, когда все утекает всюду, это дело средней степени здоровости".