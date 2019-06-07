"Уберизация" наркоторговли: кто в Европе потребляет наркотики

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Организация "Европейский центр изучения наркотиков и зависимости", больше 20 лет изучающая структуру производства и потребления наркотиков в ЕС, опубликовала ежегодный доклад о том, откуда наркотики появляются в Европе и кто их потребляет. Авторы документа приходят к выводу, что потребление тяжелых, вызывающих быструю зависимость наркотиков, стабилизируется, а самая большая опасность - "уберизация" кокаина для его потребителей.

Как наркотики попадают в Европу

В докладе несколько раз говорится, что наркотические вещества в Европу все меньше завозятся и все больше производятся внутри стран Европейского Союза. Это не касается героина, который несколькими путями попадает в ЕС из Афганистана и нескольких азиатских стран и кокаина из Южной Америки. Крупнейшим пунктом, через который в Европу попадают наркотики, исследователи считают порт в Роттердаме (Нидерланды).

Другие виды наркотиков Европа все больше производит сама. Например, большинство лабораторий, где производился МДМА и близкие к нему аналоги, располагались в Нидерландах и Бельгии (в отчете речь только о тех, которые нашла и закрыла полиция). Изъято 6,6 миллиона таблеток.

264 из почти трехсот лабораторий, где делали метамфетамин, были в Чехии. Общий объем изъятого вещества - почти 6,5 тонн.

Марихуана еще поступает в Европу, например, из Марокко, говорят авторы доклада, но все чаще и чаще ее выращивают в кустарных условиях в той же стране, где потом и продают.

В течение 2018 года эксперты "Европейского центра изучения наркотиков и зависимости" отследили 730 психоактивных веществ, которые употребляли в странах Евросоюза. Это все виды наркотиков - от опиатов до стимуляторов и каннабиоидов. Большинство - синтетические. 55 из них, говорят эксперты, появились на нелегальном рынке только в течение последнего года.

Кто употребляет наркотики в Европе

В 2017 году (в большинстве случаев эксперты владели полными данными именно по этому году) в странах Европейского Союза было зарегистрировано около 1,5 миллионов случаев нарушения антинаркотического законодательства. Рост по сравнению с 2007 годом составил 20%.

Эксперты утверждают, что потребление героина перестало расти и стабилизировалось. В основном, этот наркотик популярен в Восточной Европе. Сокращение его потребления привело к росту среднего возраста гибели человека от передозировки - и сейчас он составляет 39 лет, тогда как еще десять лет назад он был около 30 лет.

Уровень заражения ВИЧ через шприцы снизился в Европе за десять лет на 40 процентов.

Тем не менее, Европа остается одним из крупнейших в мире рынков потребления наркотических веществ. Из доклада "Европейского центра изучения наркотиков и зависимости" следует, что 91 миллион человек - это примерно 27% граждан ЕС - хотя бы раз в жизни курили марихуану, 18 миллионов человек - или около 5% граждан ЕС - пробовали кокаин.

В Дании, Голландии, Франции, Чехии, Испании и Италии 15% опрошенных признались, что пробовали наркотики больше одного раза.

Один процент участников опроса употребляет легкие наркотики ежедневно или почти ежедневно.

Правообладатель иллюстрации ED OUDENAARDEN Image caption Полиция Нидерландов обыскивает нелегальную лабораторию по производству МДМА

Кокаин чаще всего употребляют жители Западной и Южной Европы. На востоке самые употребляемые наркотики - это амфетамины и МДМА.

В двух третях стран Евросоюза (в основном, речь о Западной Европе) употребление кокаина выросло на 35% с 2014 года. Как следствие, постоянно увеличивается количество передозировок, отравлений и смертей, косвенно связанных с употреблением наркотиков. В случае с кокаином речь идет о болезнях сердечно-сосудистой системы.

Больше всего экспертов беспокоит растущая доступность кокаина. Процесс его покупки уже не ограничивается "дарквебом", для этого используются соцсети и даже колл-центры с круглосуточно работающими курьерами и доставкой (британские СМИ в 2018 году действительно писали о том, что полиция ловила организаторов таких колл-центров).

Эксперты называют этот процесс "уберизацией" кокаина - и относят это к одним из самых серьезных современных вызовов для правоохранительных органов всех стран Европы.

Как государства ЕС помогают наркозависимым

Во всех странах Европы для помощи зависимым от героина продолжает действовать заместительная терапия. Сейчас от героиновой зависимости таким образом лечится более 650 тысяч человек. А всего в заместительных и реабилитационных программах участвуют 1,5 миллиона человек.

Наибольшей популярностью сейчас пользуется "исландская программа" - это подход, помогающий человеку не только перестать использовать наркотики, но и полноценно вернуться в общество. Это целый комплекс мер, включающий в себя как спортивные и культурные программы, так и комендантский час для подростков младше 18 лет. Такой подход сейчас используется в нескольких странах - например, в Нидерландах, Бельгии, Румынии.

В десяти странах Европы наркозависимым раздают налоксон - антидот, который используется при передозировках опиатами.

Тем не менее, в прошлом году от передозировки наркотиками в Евросоюзе умерли почти 9,5 тысяч человек. В 85% случаев это смерть от героина и близких к нему веществ.