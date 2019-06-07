Очередной российский шпион?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В 2016 году группа россиян попала в поле зрения полиции и спецслужб Швейцарии

Французская Le Monde сообщает (пейвол), что швейцарские спецслужбы раскрыли имя россиянина, причастного к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), предпринятое предположительно группой сотрудников ГРУ в 2016 году. Это бывший сотрудник генконсульства в Марселе по имени Сергей Желтиков, пишет издание.

В 2016 году сотрудники французской контрразведки (DGSI) вели за ним наблюдение и установили, что он ездил в Швейцарию вместе с россиянами, которых позднее обвинили в хакерском взломе ВАДА - Евгением Серебряковым и Алексеем Моренецем. По данным спецслужб Швейцарии, Желтиков занимался логистикой и обеспечивал безопасность Моренца и Серебрякова.

Владимир Путин призывает Лондон забыть о Скрипалях

Правообладатель иллюстрации Reuters/BBC Image caption Покушение на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери привело к крупному политическому скандалу между Москвой и Лондоном и навлекло на Россию новые санкции Запада

Владимир Путин сказал, что преемник Терезы Мэй на посту премьер-министра Великобритании должен забыть историю об отравлении Скрипалей в британском Солсбери и начать заново выстраивать отношения между Лондоном и Москвой, пишет Daily Telegraph. "Надо в конце концов перевернуть эту страницу, связанную со шпионами, с покушениями", - заявил российский лидер на встрече с руководителями международных информационных агентств на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Владимир Путин напомнил, что в России работают 600 британских компаний и все они хотят чувствовать себя в безопасности. Попытка отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года значительно ухудшила отношения России с Британией и другими странами Запада. Британские власти обвиняют Кремль в причастности к преступлению, Россия обвинения отвергает.

Комиссар NYPD извинился перед ЛГБТ за Стоунволл

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Представители ЛГБТ в баре Стоунволл-инн впервые дали отпор полицейскому произволу и положили начало открытой борьбе геев за свои права

Комиссар полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нилл извинился за действия полицейских во время известных событий в баре Стоунволл-инн полувековой давности, сообщает Washington Post. 28 июня 1969 года переодетые полицейские ворвались в бар в районе Гринвич-Виллидж - излюбленное место представителей ЛГБТ-сообщества.

Хотя подобные рейды в то время были обычным делом, собравшиеся в Стоунволле решили сопротивляться: заблокировали вход в бар и бросались в полицейских камнями и мусором. Противостояние длилось несколько дней, были арестованы десятки человек. Этот отпор положил начало официальному движению за права геев в США.

"Полиция Нью-Йорка действовала неправильно, и точка. И я прошу за это прощения", - сказал О'Нилл на брифинге, посвященном мерам безопасности во время традиционных июньских ЛГБТ-мероприятий. Его речь была встречена бурной овацией.

Зеленский понравился Западу

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"Ведомости" со ссылкой на европейские СМИ сообщают, что в ходе первого зарубежного визита нового президента Украины Владимира Зеленского ему удалось заручиться поддержкой Запада в урегулировании конфликта на востоке страны. СМИ отмечают, что Зеленский представляется более гибким политиком, чем его предшественник Порошенко, и забрезжила надежда на возобновление минского процесса. Осталось дождаться июльских выборов в Верховную Раду.

Королеву могут втянуть в "брексит"

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Королева Елизавета II может оказаться последней инстанцией в споре между сторонниками и противниками "брексита", пишет Times. Первые настаивают на роспуске парламента и досрочных выборах, чтобы лишить нынешних парламентариев возможности блокировать выход Британии из ЕС, намеченный на 31 октября, без соглашения. Если на смену Терезе Мэй придет человек из этого лагеря, ему придется просить разрешения на осуществление своих планов в Букингемском дворце.

"Реал" Мадрид перекупил Эдена Азара у "Челси"

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Полузащитник Эден Азар в составе сборной Бельгии готовится к отборочному матчу ЧЕ-2020 против сборной Казахстана, который состоится 8 июня

Английский "Челси" согласился продать мадридскому "Реалу" одного из своих самых результативных игроков Эдена Азара за 130 миллионов фунтов стерлингов. Это один из самых дорогих летних трансферов в этом году. Переговоры между клубами затянулись, потому что сначала "Реал" давал за бельгийца только 88 миллионов, пишет Telegraph.

Путин теряет рейтинг, но "это все такая фигня"

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Корреспонденты Би-би-си спросили у участников и гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на который съезжаются политики, чиновники и бизнесмены, как они относятся к падению рейтингов Владимира Путина. В мае ВЦИОМ сообщил, что уровень доверия Путину достиг минимума за 13 лет - 30,5%. Многие власть имущие ответили в кулуарах ПМЭФ, что о рейтингах вообще не надо думать.

Папа Римский изменил текст "Отче наш"

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Папа Римский Франциск внес изменения в итальянский перевод текста молитвы "Отче наш". Теперь вместо слов "не введи нас во искушение" следует говорить "не дай нам поддаться искушению". Новая редакция вызвала шквал негодования среди многих католических священников и пользователей соцсетей, некоторые даже предлагают "уволить" Франциска. Новый вариант текста молитвы был утвержден Ватиканом 22 мая.

"Мертвые качались на волнах, как мусор в гавани": высадка в Нормандии глазами очевидцев

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Би-би-си публикует письма, дневники и воспоминания участников исторической высадки войск союзников в Нормандии. 75 лет назад союзные войска Великобритании, США и Канады, а также силы сопротивления из других стран, начали операцию под кодовым названием "Оверлорд" (Overlord), которая послужила открытием второго фронта в Европе и стала крупнейшей десантной операцией в истории. Она завершилась благополучно, но ценой колоссальных потерь. "Несколько часов мы смотрели, как прибой выносил на берег мусор и мертвых", - написал в своем дневнике сержант Ричард Герклотц из 29-я дивизии США.

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Тереза Мэй 7 июня уходит с поста лидера Консервативной партии, а вскоре оставит и кресло премьер-министра Британии. Желающих занять место у штурвала страны, севшей на мель "брексита", на удивление много; фаворитом считается Борис Джонсон - но фавориты не всегда приходят первыми. Читайте анализ Русской службы Би-би-си.

Корреспондент Би-би-си Фрэнк Гарднер получил редкую возможность попасть внутрь самой секретной лаборатории Британии. Она находится в Портон-Даун на юге Англии, здесь изучают смертоносные вирусы - например, Эболу и бубонную чуму, а также взрывчатые вещества и химическое оружие. Здесь же установили, что Скрипалей в Солсбери отравили веществом "Новичок".

Media playback is unsupported on your device Что скрывает самая секретная лаборатория Британии

После запуска нашумевшего сериала "Чернобыль" американской компании HBO, поток туристов в Припять со всего мира, по некоторым данным, увеличился на 40%. Люди хотят сами спуститься в бункер, увидеть четвертый энергоблок и купить футболку на память. Экскурсия на английском языке стоит от $100. Как она проходит - в видео Русской службы Би-би-си.