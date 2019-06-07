В Москве задержан спецкор издания "Медуза" Иван Голунов

Правообладатель иллюстрации Vk Image caption Специальный корреспондент издания Meduza Иван Голунов известен своими расследованиями коррупции в московской мэрии

В Москве в четверг, 6 июня, задержали специального корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Как рассказал Русской службе Би-би-си адвокат Дмитрий Джулай, Голунов был задержан в 14:30 неподалеку от метро "Цветной бульвар", когда он направлялся на встречу с источником.

По словам адвоката, журналиста задержали несколько оперативников, при досмотре они обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток был найден при обыске в квартире Голунова.

Корреспондента доставили в отдел полиции на улицу Лобачевского, где ему сообщили, что он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 228.1 уголовного кодекса (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Как рассказал Би-би-си следователь Игорь Лопатин, Голунов задержан при покушении на сбыт мефедрона. Изданию РБК в пресс-службе столичного управления МВД сообщили, что Голунов "был задержан на Цветном бульваре в ходе оперативно-розыскных мероприятий".

В ведомстве утверждают, что при личном досмотре у Голунова были обнаружены пять свертков с порошкообразным веществом, а при обыске дома - еще три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы.

Задержанный журналист вину не признает и считает случившееся провокацией. Он заявил, что оперативники сработали "очень топорно".

"Медуза" выпустила заявление, в котором пишет, что не сомневается в невиновности Голунова. Он успел сообщить изданию через друзей, что ему подбросили два пакета с неизвестным веществом. По словам Голунова, ему не дали воспользоваться телефоном и вызвать адвоката.

Преследование журналиста издание связывает с его работой. "Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого", - говорится в заявлении.

Адвокат Джулай также сообщил Би-би-си, что с момента задержания Голунову не позволяли связаться с близкими, коллегами или адвокатом больше 12 часов. Только в 03:42 утра 7 июня следователь Игорь Лопатин позвонил одной из коллег Голунова, сообщил о задержании и предложил найти ему адвоката.

Image caption Иван Голунов после задержания

Джулай рассказал Би-би-си, что к журналисту при задержании была применена сила, однако вызывать "Скорую" в отделение сотрудники полиции отказались, заявив, что медосвидетельствование Голунов пройдет уже в изоляторе временного содержания после ареста. Защитник отметил также, что после задержания не была выполнена процедура смыва с рук, что также является грубым процессуальным нарушением.

Русская служба Би-би-си пока не располагает комментарием правоохранительных органов на этот счет.

Иван Голунов известен как журналист, специализирующийся на расследованиях злоупотреблений столичной мэрии. Он работал в изданиях "Ведомости", Forbes, РБК, "Слон", на телеканале "Дождь", а последние годы сотрудничает с интернет-изданием "Медуза".

Последнее расследование Голунова, опубликованное в мае, было посвящено "черным кредиторам" - микрофинансовым организациям, которые обманом захватывают жилье должников. Перед своим задержанием журналист готовил текст о работе рынка ритуальных услуг в Москве.