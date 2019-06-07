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Американский певец, пианист и композитор, обладатель шести премий "Грэмми" Доктор Джон скончался в возрасте 77 лет.

"На рассвете 6 июня легенда музыки Малколм Джон Ребеннэк-младший, известный как Доктор Джон, скончался от сердечного приступа", - сообщается на его странице его "Твиттере".

Музыкант из Нового Орлеана выступал в разных жанрах, его музыка представляет собой смешение блюза, ритм-энд-блюза, буги-вуги, рок-н-ролла и психоделического рока.

Его экзотические концерты оформлялись под влиянием карнавалов Марди гра и традиционных церемоний вуду.

Карьера Доктора Джона началась в 1950-х годах, когда он приеобрел известность в качестве пианиста и певца на новоорлеанской сцене.

Любовь к музыке Малколму привил отец, владевший магазином, в котором продавались пластинки.

Мать его была моделью, и благодаря ее связям юный Малколм однажды появился в рекламе мыла.

Вуду и джаз

В детстве Малколма выгнали из церковного хора, но любовь к музыке в нем от этого не угасла.

Поначалу он играл на гитаре, а позже пересел за фортепиано. Произошло это поле того, как Малколм получил огнестрельное ранение, защищая от нападения своего друга Ронни.

"Ронни был протсо ребенком, и его мама попросила меня приглядывать за ним, - рассказывал он в 2009 году. - Боже мой, я только об этом и думал, я пытался остановить того парня. Положил руку на его ствол, и он выстрелил".

Через некоторое время после этого инцидента он стал играть в известной тогда группе Wrecking Crew.

Сценический образ Доктора Джона, основанный на имидже священника вуду, появился у него в 60-х годах.

Поначалу он не хотел петь и искал в группу солиста, но, попробовав, к своему удивлению обнаружил, что все совсем не так плохо, как ему казалось.

В 1968 Доктор Джон году выпустил свой первый сольный альбом Gris-Gris.

Большое влияние на него оказали новоорлеанской джаз, блюз и креольская музыка.

Одно время он страдал от героиновой зависимости, которую ему в конце концов удалось побороть.

В 1973 году Доктор Джон выпустил свой самый известный сингл "Right Place Wrong Time".

Выступления Доктора Джона отличались яркой карнавальной атмосферой, а сам он предпочитал выходить на сцену в пестрых и ярких костюмах с перьями и блестками.

В 2011 году его имя было включено в Зал славы рок-н-ролла.

Правообладатель иллюстрации Kevork Djansezian Image caption Доктор Джон на церемонии вручения "Грэмми" в 2013 году

Певец выступал и записывался с такими легендами мировой эстрады как Эрик Клэптон, Мик Джаггер, Фрэнк Заппа и Шер.

За свою карьеру Доктор Джон записал 35 альбомов, три из которых получили "Грэмми", в том числе вышедшая в 2013 году пластинка "Locked Down".

В этом альбоме музыкант рассуждает на тему наркотиков, тюремного срока, который он отбывал в 1960-е годы, а также о попытках наладить отношения с детьми.

Доктор Джон было дважды женат и признавался в интервью газете New York Times, что у него много детей.