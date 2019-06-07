Жителя Вологодчины оштрафовали за оскорбление Путина

Image caption Юрий Шадрин переехал на Вологодчину из Мурманска шесть лет назад

Жителя Вологодской области, привлеченного к суду по новой статье об оскорблении власти, приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей. Суд постановил, что Юрий Шадрин из села Верховажье в 200 км от Вологды оскорбил президента России надписью с бранным словом, размещенной на своей странице во "ВКонтакте". Шадрин будет обжаловать приговор и не намерен выплачивать штраф до рассмотрения апелляции.

Заседание в районном судье Верховажья проходило без прокурора и сотрудников полиции, составлявших протокол о правонарушении. Подсудимый от дачи показаний отказался. В отсутствие стороны обвинения слово взял адвокат из правозащитной ассоциации "Агора", представляющей интересы ответчика.

Защита указала на нарушения в ходе составления протокола и ходатайствовала о присутствии прокуроров, а также о вызове в суд человека, заявившего в полицию о правонарушении, и учительницы местной школы, выступившей в роли эксперта-лингвиста. До суда Шадрин заявлял, что из надписи "Путин - ********* реальный, а не сказочный" невозможно сделать вывод о том, какой именно Путин имеется в виду.

Во всех ходатайствах было отказано. "Судья смотрел на адвоката таким взглядом - "заканчивай, мол, болтать". Такое ощущение, что решение было давно принято, и судье уже ничего не интересно", - рассказал Шадрин Би-би-си. Он сказал, что, получив копию приговора, обжалует его в областном суде, в Вологде. До рассмотрения апелляции штраф он уплачивать не намерен.

Несколько недель фраза, послужившая основанием для возбуждения дела, оставалась в заглавии шадринской страницы. "Несколько дней назад мне позвонил прокурор и сказал, что Роскомнадзор, наверное, заблокирует мой аккаунт, если я не изменю свой статус, и дал мне время до обеда".

Теперь надпись гласит: "Он реальный, а не сказочный, к сожалению".