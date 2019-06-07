Из заповедника в Лимпопо сбежали 14 львов. Их заметили недалеко от города

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В заповеднике живет около 1600 львов

Из Национального парка Крюгера в южноафриканской провинции Лимпопо сбежали 14 львов. Власти провинции призывают к осторожности: хищников заметили неподалеку от работающей шахты.

Бежавший прайд заметили недалеко от шахты компании Foskor у города Пхалаборва к западу от заповедника, недалеко от границы с Мозамбиком.

За животными следят работники парка. Их планируют поймать живыми и выпустить обратно в национальный парк.

Власти провинции призывают людей проявлять бдительность.

Пропустить Twitter пост , автор: @OtpLimpopo A meeting held between LEDET, The Kruger National Park and Greater Balule concluded

that the lions are to be captured and released back at Kruger National Park.



Employees at Foskor Mine and members of the public are hereby advised to be alert at all

times. — Limpopo Government (@OtpLimpopo) 7 июня 2019 г.

Национальный парк Крюгера - один из крупнейших заповедников Африки. Его площадь - почти 20 тыс. квадратных километров.

Нацпарк огорожен, как оттуда смогли бежать львы, непонятно.

Всего два дня назад в том же парке Крюгера двухлетний мальчик стал жертвой нападения леопарда.

В руководстве парка заявили, что подобные нападения очень редки, но рейнджеры парка ликвидировали животное из опасений за жизни посетителей.