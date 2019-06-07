Из заповедника в Лимпопо сбежали 14 львов. Их заметили недалеко от города

  • 7 июня 2019
львы Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption В заповеднике живет около 1600 львов

Из Национального парка Крюгера в южноафриканской провинции Лимпопо сбежали 14 львов. Власти провинции призывают к осторожности: хищников заметили неподалеку от работающей шахты.

Бежавший прайд заметили недалеко от шахты компании Foskor у города Пхалаборва к западу от заповедника, недалеко от границы с Мозамбиком.

За животными следят работники парка. Их планируют поймать живыми и выпустить обратно в национальный парк.

Власти провинции призывают людей проявлять бдительность.

Национальный парк Крюгера - один из крупнейших заповедников Африки. Его площадь - почти 20 тыс. квадратных километров.

Нацпарк огорожен, как оттуда смогли бежать львы, непонятно.

Всего два дня назад в том же парке Крюгера двухлетний мальчик стал жертвой нападения леопарда.

В руководстве парка заявили, что подобные нападения очень редки, но рейнджеры парка ликвидировали животное из опасений за жизни посетителей.

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