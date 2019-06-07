Из заповедника в Лимпопо сбежали 14 львов. Их заметили недалеко от города
Из Национального парка Крюгера в южноафриканской провинции Лимпопо сбежали 14 львов. Власти провинции призывают к осторожности: хищников заметили неподалеку от работающей шахты.
Бежавший прайд заметили недалеко от шахты компании Foskor у города Пхалаборва к западу от заповедника, недалеко от границы с Мозамбиком.
За животными следят работники парка. Их планируют поймать живыми и выпустить обратно в национальный парк.
Власти провинции призывают людей проявлять бдительность.
Национальный парк Крюгера - один из крупнейших заповедников Африки. Его площадь - почти 20 тыс. квадратных километров.
Нацпарк огорожен, как оттуда смогли бежать львы, непонятно.
- Слон затоптал браконьера и оставил на съедение львам
- Львы в Южной Африке съели браконьера, оставив только голову
Всего два дня назад в том же парке Крюгера двухлетний мальчик стал жертвой нападения леопарда.
В руководстве парка заявили, что подобные нападения очень редки, но рейнджеры парка ликвидировали животное из опасений за жизни посетителей.