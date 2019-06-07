В США хотят снести школу "Колумбайн", чтобы она не вдохновляла школьных стрелков
Власти округа Джефферсон в Колорадо предложили снести школу "Колумбайн", где 20 лет назад произошла стрельба, шокировавшая весь мир. Преступники, идущие на стрельбу в школах, до сих пор вдохновляются нападением на "Колумбайн, считают чиновники.
Двое подростков убили 12 учеников и учителя в Колумбайне в апреле 1999 года.
Суперинтендант округа Джефферсон Джейсон Гласс обратился к родителям школьников с предложением снести здание "Колумбайна" и выстроить заново, что пресечь это "отвратительное увлечение" массовым убийством.
"Трагедия, которая произошла в 1999 году в средней школе "Колумбайн" служит отправной точкой в эпидемии случаев школьной стрельбы. Стрелки изучают случай "Колумбайна" и говорят о нем как об извращенном источнике вдохновения. Эти люди живут во по всему миру и называют себя "колумбайнерами". Они помешаны на стрельбе в школе "Колумбайн".
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Гласс утверждает, что 18-летняя Сол Паис, приехавшая в Колорадо в апреле и угрожавшая устроить стрельбу в местной школе, была одной из "колумбайнеров". По официальной версии, Паис совершила самоубийство - ее нашли мертвой 17 апреля.
По словам Гласса, каждый год в школу пытаются пройти несколько сотен человек, чтобы посмотреть на место преступления. За последние 11 месяцев количество таких людей возросло до рекордного уровня, утверждает чиновник.
"В 1999 году не существовало никаких руководств, как поступать с такими зданиями, как "Колумбайн, - говорится в обращении. - Сейчас эксперты по безопасности рекомендуют сносить здания школ, где была стрельба".
Школа "Колумбайн" была частично перестроена после нападения. Согласно новым предложениям, здание школы стоит снести и выстроить заново. Название и символика школы останутся прежними.
Мемориальное здание библиотеки, построенное после нападения, предлагается оставить, а на месте старой школы появится засаженное травой поле.
Что случилось в "Колумбайн"
20 апреля 1999 года двое учеников школы "Колумбайн", 17 и 18 лет, совершили нападение на школу, убив 12 учеников и преподавателя, после чего покончили с собой.
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Нападение на "Колумбайн" до 2012 года оставалось самым кровавым в американской истории (В 2012 году в школе Сэнди Хук погибли 20 детей в возрасте от 6 до 7 лет и шесть женщин. Подозреваемый 20-летний Адам Ланза, убивший собственную мать перед тем, как отправиться в школу, покончил с собой).
С тех пор в США произошло несколько десятков случаев школьной стрельбы. В ряде случаев стрелки делали отсылки к преступлению в школе "Колумбайн".
В 2007 году в школе открыли мемориал погибшим. В этом году провели траурные мероприятия, по случаю 20-летия стрельбы.