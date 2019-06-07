Правообладатель иллюстрации MARK LEFFINGWELL/AFP/Getty Images Image caption Стрельба в школе "Колумбайн" до 2012 года была самым кровавым нападением в американской школе. С тех пор печальный рекорд был несколько раз побит

Власти округа Джефферсон в Колорадо предложили снести школу "Колумбайн", где 20 лет назад произошла стрельба, шокировавшая весь мир. Преступники, идущие на стрельбу в школах, до сих пор вдохновляются нападением на "Колумбайн, считают чиновники.

Двое подростков убили 12 учеников и учителя в Колумбайне в апреле 1999 года.

Суперинтендант округа Джефферсон Джейсон Гласс обратился к родителям школьников с предложением снести здание "Колумбайна" и выстроить заново, что пресечь это "отвратительное увлечение" массовым убийством.

"Трагедия, которая произошла в 1999 году в средней школе "Колумбайн" служит отправной точкой в эпидемии случаев школьной стрельбы. Стрелки изучают случай "Колумбайна" и говорят о нем как об извращенном источнике вдохновения. Эти люди живут во по всему миру и называют себя "колумбайнерами". Они помешаны на стрельбе в школе "Колумбайн".

Гласс утверждает, что 18-летняя Сол Паис, приехавшая в Колорадо в апреле и угрожавшая устроить стрельбу в местной школе, была одной из "колумбайнеров". По официальной версии, Паис совершила самоубийство - ее нашли мертвой 17 апреля.

По словам Гласса, каждый год в школу пытаются пройти несколько сотен человек, чтобы посмотреть на место преступления. За последние 11 месяцев количество таких людей возросло до рекордного уровня, утверждает чиновник.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В этом году с нападения на школу "Колумбайн" прошло двадцать лет. В школе провели траурный вечер

"В 1999 году не существовало никаких руководств, как поступать с такими зданиями, как "Колумбайн, - говорится в обращении. - Сейчас эксперты по безопасности рекомендуют сносить здания школ, где была стрельба".

Школа "Колумбайн" была частично перестроена после нападения. Согласно новым предложениям, здание школы стоит снести и выстроить заново. Название и символика школы останутся прежними.

Мемориальное здание библиотеки, построенное после нападения, предлагается оставить, а на месте старой школы появится засаженное травой поле.

Что случилось в "Колумбайн"

20 апреля 1999 года двое учеников школы "Колумбайн", 17 и 18 лет, совершили нападение на школу, убив 12 учеников и преподавателя, после чего покончили с собой.

Нападение на "Колумбайн" до 2012 года оставалось самым кровавым в американской истории (В 2012 году в школе Сэнди Хук погибли 20 детей в возрасте от 6 до 7 лет и шесть женщин. Подозреваемый 20-летний Адам Ланза, убивший собственную мать перед тем, как отправиться в школу, покончил с собой).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Одному из нападавших, Дилану Клебальду, было 17 лет

С тех пор в США произошло несколько десятков случаев школьной стрельбы. В ряде случаев стрелки делали отсылки к преступлению в школе "Колумбайн".

В 2007 году в школе открыли мемориал погибшим. В этом году провели траурные мероприятия, по случаю 20-летия стрельбы.