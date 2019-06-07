Московское метро отправило будущих машинистов грузить чемоданы в Шереметьево

Правообладатель иллюстрации Artyom Korotayev/TASS Image caption Компьютерный тренажер в Учебно-производственном центре метрополитена

Московский метрополитен направляет на помощь аэропорту Шереметьево учащихся Учебно-производственного центра метрополитена, сообщил Би-би-си председатель профкома профсоюза работников ГУП "Московский метрополитен" Николай Гостев.

Эту информацию подтвердили в Шереметьево. Как сообщила пресс-служба аэропорта, его дочернее предприятие "Шереметьево Хэндлинг", которое занимается, в частности, обслуживанием багажа, принимает на позиции грузчиков и проводит обучение учащихся корпоративного университета Московского метрополитена согласно российскому трудовому кодексу.

В пресс-службе аэропорта отметили, что учащиеся корпоративного университета Московского метрополитена не являются штатными сотрудниками метро.

По информации профсоюза метро, в аэропорт отправились участники учебных групп номер 667, 661 и 662 в которых готовят машинистов новых поездов типа "Москва". Срок обучения в этих группах - шесть с половиной месяцев. В это время выплачивается стипендия в 30 тысяч рублей.

Как рассказал Би-би-си Николай Гостев, учащимся, которых направили в Шереметьево, предложили подписать срочные договоры на месяц с возможностью продления ещё на один. По информации другого источника, договор составлен сразу на два месяца.

В редакции Русской службы Би-би-си есть копия незаполненного бланка приказа о приеме работника на работу начиная с 6 июня. Ее подлинность не подтверждена вторым источником, но достоверность самих положений документа подтверждается несколькими людьми.

Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/TASS Image caption По данным профсоюза, грузить чемоданы в Шереметьево отправятся те, кто учится водить новые поезда "Москва"

Копия составлена от имени ООО "Шереметьево хендлинг". В этом документе говорится о приеме на работу на должность комплектовщика в отдел комплектации багажа. На время работы комплектовщику предоставлена зарплата - 22 тысячи рублей в месяц.

График работы, по данным Гостева, представляет собой 12-часовую смену с перерывом на сутки.

В документе говорится, что "режим рабочего времени и времени отдыха, условия работы в праздничные и предпраздничные дни, продолжительность отпуска и порядок его предоставления регулируется правилами внутреннего трудового распорядка и действующим трудовым законодательством".

О существовании каких-то дополнительных документов, которые описывали бы подробно должностные обязанности "комплектовщика багажа", регулировали бы его допуск на территорию аэропорта, в том числе и с точки зрения безопасности на особо охраняемом объекте, в редакции нет. Источники Би-би-си о существовании дополнительных документов не знают.

Русская служба Би-би-си обратилась с просьбой о комментарии к Московскому метрополитену, но ответа пока не получила.

Коллапс с багажом

Проблемы с выдачей багажа в Шереметьево начались в конце мая. Пассажиры стали жаловаться в соцсетях, что ожидание багажа занимает намного больше времени, чем обычно - иногда больше двух часов.

Правообладатель иллюстрации Artyom Korotayev/TASS Image caption Срок обучения в центре - 6,5 месяца

3 июня аэропорт признал проблему. Более того, там сообщили, что решить ее удастся только к концу июня.

Газеты "Ведомости" и "Коммерсант" писали, что задержки с обслуживанием багажа связаны с дефицитом грузчиков у компании "Шереметьево хэндлинг".

Гендиректор московского аэропорта Шереметьево Михаил Василенко 5 июня заявил, что аэропорт "переделывал технологию", "объемы багажа изменились", и что на тот момент аэропорт "локализовал проблему и работает в штатном режиме".

Нехватка грузчиков

Раньше багаж своих пассажиров обрабатывала авиакомпания "Аэрофлот", чьи рейсы составляют 78,5% пассажиропотока в Шереметьево. А когда год назад открылся новый терминал В, багаж стала обрабатывать "Шереметьево хэндлинг", на 100% принадлежащая аэропорту.

Шереметьево надо было набрать грузчиков, но аэропорт не успел этого сделать, рассказали собеседники "Ведомостей". Для бесперебойной доставки багажа из самолетов в зал ожидания требуются еще 250 грузчиков, говорили источники "Коммерсанта".

Нужно много грузчиков, причем их еще нужно обучить, а в Шереметьево зарплаты ниже, чем те, которые платил "Аэрофлот" или платят другие аэропорты Москвы, сказали "Ведомостям" источники в трех авиакомпаниях.

"Ведомости" писали, что на сайте HeadHunter были указаны зарплаты в 45 тысяч рублей. Однако сейчас там уже другие цифры - 55 тысяч рублей.